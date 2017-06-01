Егор Борисов поздравляет с Международным днём защиты детей

Уважаемые якутяне! Дорогие маленькие жители республики!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Наша республика гордится, что относится к регионам с высокой рождаемостью – в Якутии проживает более 258 тысяч детей. Перед нами стоит задача – создавать условия для их полноценного развития и реализации талантов, решать актуальные проблемы детства.

Сегодня в Якутии реализуются специальные целевые программы, направленные на защиту прав и интересов детей, развитие системы образования, охрану здоровья подрастающего поколения, обеспечение их социальной защиты. Особое внимание уделяется обеспечению равной доступности и повышению качества образования. Доказательством этому служит повышение качества сдачи ЕГЭ выпускниками школ республики, рост числа 100-бальников. Одним из приоритетных направлений является работа с одарёнными детьми, создана Малая академия наук Республики Саха (Якутия). Наша республика стала хозяйкой XVIII Азиатской физической олимпиады, готовится к проведению Международных интеллектуальных игр, в регионе будет создана система детских технопарков «Кванториум». Для поддержки одарённых детей мной готовится отдельный нормативный правовой акт.

Якутия первая среди регионов Дальнего Востока стала реализовать проекты строительства детских садов с использованием механизма государственно-частного партнёрства, что позволило ликвидировать очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации. Продолжается целенаправленная работа по ликвидации в школах республики второй смены.

С учётом мирового опыта началось внедрение программы ранней профориентации и основ профессиональной подготовки JuniorSkills. И эта работа уже даёт результаты – наши ребятишки занимают призовые места на всероссийском этапе конкурса. Мы гордимся успехами наших маленьких якутян в сферах образования, культуры и спорта.

Праздник детворы символично отмечается в первый день лета, начала летних каникул. В этом году по всей Якутии летним отдыхом будет охвачено более 63 тысяч детей. На эти цели в республиканском бюджете мы предусмотрели почти полмиллиарда рублей. Особое внимание будет уделено организации отдыха детей из многодетных и малоимущих семей, а также детей из подтопленных населённых пунктов бассейна реки Колыма. Необходимо, чтобы эти дети обязательно отдохнули за пределами республики на черноморском побережье страны.

В текущем году завершается реализация Национальной стратегии действий в интересах детей, и Владимир Путин объявил 2018-2027 гг. Десятилетием детства в Российской Федерации. Детство должно быть самой счастливой порой, и мы должны сделать наших детей счастливыми! Потому что они будут продолжать наши дела. Давайте вместе беречь наше будущее!