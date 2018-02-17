Егор Борисов поздравляет с Днём Российских студенческих отрядов

Дорогие бойцы, командиры, комиссары и ветераны движения студенческих отрядов Якутии!

Сегодня вся Россия отмечает День Российских студенческих отрядов, который был учреждён в знак признания заметного вклада студенческих отрядов в развитие страны.

Студенческие отряды — это не только инструмент для решения проблемы занятости молодёжи в летний период, но и путь к развитию хозяйства республики. Отряды способствуют трудовому и патриотическому воспитанию, раскрывают творческий и спортивный потенциал молодёжи, являются настоящей школой жизни.

С расширением движения растёт и число реализуемых проектов, которые, в первую очередь, направлены на развитие нашей необъятной Родины. Хотелось бы отметить активное участие нашей молодёжи во Всероссийских стройках и проектах, таких как строительство космодрома «Восточный» в Амурской области, атомной электростанции в городе Озёрске Челябинской области. В прошлом году впервые в истории современной Якутии на территории нашей республики развернулась масштабная Всероссийская студенческая стройка, которая прошла на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ленском районе.

Движение студенческих отрядов Якутии по праву можно считать одним из сильнейших в стране, доказательством тому служит проведение в столице нашей республики Всероссийского слёта студенческих отрядов, посвящённого окончанию 58-го трудового семестра.

В Год молодёжи в Республике Саха (Якутия) движению студенческих отрядов Якутии исполнилось 50 лет, и в честь этой исторической даты был воздвигнут памятник «Слава студенческим отрядам Якутии», ставший символом студотрядовского братства, настоящей дружбы и благодарности ветеранам движения.

От имени руководства республики и от себя лично поздравляю всех причастных к стройотрядовскому движению с праздником! Желаю новых побед и ярких трудовых свершений, успехов и удачи на выбранном пути.

Счастья, любви, крепкого здоровья и благополучия!

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов