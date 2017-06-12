Егор Борисов поздравляет с Днём России

Уважаемые якутяне! От всего сердца поздравляю вас с Днём России!

Ровно 27 лет назад Первый Съезд народных депутатов РСФСР, сознавая историческую ответственность за судьбу России, свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов страны и, выражая их общую волю, торжественно провозгласил государственный суверенитет на всей её территории, тем самым начав отсчёт нового этапа развития нашего Отечества. Праздник, который мы отмечаем с 1990 года, имеет прочные исторические корни, основанные на более чем тысячелетней истории Российского государства.

День России стал символом единения всех народов, проживающих на её огромной территории. Не случайно первым пунктом Декларации стало утверждение суверенного государства, созданного исторически объединившимися в нём народами. И сегодня мы не должны забывать свою многовековую историю, культурное наследие и сложившиеся традиции взаимного уважения. Мы должны гордиться, что благодаря нравственному стержню сохранили единство и национальное многообразие, помнить, что в Якутии – самом большом субъекте Российской Федерации – в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей.

В этом году мы будем отмечать 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства. Уже на протяжении почти четырёх веков якутяне ощущают себя неотъемлемой частью единой и сильной державы, укрепляют наследие и великие свершения своих предков.

Россия сильна своими регионами. В подтверждение этого постулата руководством страны утверждены Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации. Сегодня Якутия является стабильно развивающимся регионом Дальнего Востока и Арктической зоны России, лидером по динамике роста экономики, успешно реализующим стратегию своего социально-экономического развития на долгосрочный период.

Дорогие жители Республики Саха (Якутия)!

Желаю каждому из вас мира и гражданского согласия, единства и сплочённости, воплощения всех благих замыслов, гордости за свою Родину – Российскую Федерацию! С праздником! С Днём России!