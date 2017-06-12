АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
22
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.00
 63.79
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.06.2017, 18:14
Общество
В аппарате Ил Тумэна начались посадки
12.06.2017, 17:47
Спорт
В день России в Якутии наградили победителей I турнира по дзюдо
12.06.2017, 17:11
Политика
Егор Борисов поздравляет с Днём России
12.06.2017, 17:07
Республика
Как отметили День России в Алданском районе
12.06.2017, 17:00
Республика
Увлеченные делом: обладатели знака «Дьулуур»
12.06.2017, 16:58
Общество
Якутск принял участие во Всероссийской акции «Парад Дружбы народов»
12.06.2017, 15:46
Культура & Образование
Успех юбилейного тура ТЮЗа «С благодарностью Учителю…»
12.06.2017, 15:12
Столица
«Цветы добра» в Промышленном и Автодорожном округах Якутска
12.06.2017, 15:03
Столица
На территории мкр. Кангалассы прошла акция «Цветы добра»
12.06.2017, 14:58
Столица
Акция «Цветы добра» в Тулагино-Кильдямском наслеге, Октябрьском и Гагаринском округах
12.06.2017, 14:36
Политика
Егор Борисов о северном завозе
12.06.2017, 13:59
Происшествия
Паводковая обстановка в Якутии
12.06.2017, 13:55
Республика
Железнодорожное освоение Якутии
12.06.2017, 13:30
Столица
В День России жители аварийных домов получили ключи от новых квартир
12.06.2017, 11:11
Республика
Видео
Фотофакт
На горе Афродита в Оймяконье установлен флаг России
12.06.2017, 11:03
Общество
Федерация профсоюзов поздравляет с Днем России
12.06.2017, 11:03
Происшествия
В Якутске поймано 800 любителей тонированных стекол
12.06.2017, 9:58
Столица
Айсен Николаев поздравляет с Днем России
12.06.2017, 9:55
Республика
Алданский Ысыах — праздник дружбы и творчества
12.06.2017, 9:50
Столица
Анонс
12 июня в День России пройдет праздник песни и танца «Ритм города»
12.06.2017, 9:40
Столица
В библиотеке «Созвездие» отметили День России
12.06.2017, 9:05
Общество
Василий Тимофеев поздравляет с Днем России
12.06.2017, 8:14
Столица
Об ограничении движения транспортных средств 12 июня
12.06.2017, 8:06
Столица
О режиме работы касс Энергосбыта 12 июня
12.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 12 июня 2017
12.06.2017, 0:24
Столица
Фотофакт
Фестиваль близнецов в Якутске 2017
12.06.2017, 0:05
Общество
Сегодня день рождения министра, концертмейстера, переводчицы и этнопевицы
11.06.2017, 21:41
Политика
Егор Борисов сделал интересное предложение
11.06.2017, 16:46
Культура & Образование
Знакомьтесь — Якутский Сюрреализм: О Фильме «Ferrum»
11.06.2017, 14:53
Республика
Паводковая обстановка в Якутии
11.06.2017, 13:45
Происшествия
Видео
Водитель, в центре Якутска насмерть задавивший ребенка, водворен в изолятор
11.06.2017, 13:25
Спорт
Позитив
Назван сильнейший мас-рестлер Европы
11.06.2017, 12:36
Общество
Видео
Впечатления от конференции EA на E3 2017
11.06.2017, 12:32
Политика
Резонанс
ЯГСХА: в ВУЗЕ нет сторонников оппозиционера
11.06.2017, 10:02
Общество
Фотофакт
Якутское сэргэ установлено в Сербии!
11.06.2017, 9:51
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
11.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 11 июня 2017 года
11.06.2017, 0:15
Общество
Сегодня день рождения поэтессы и руководителя
10.06.2017, 23:05
Общество
Егор Борисов вручил госнаграды якутянам за вклад в развитие республики
10.06.2017, 23:05
Культура & Образование
Видео
Олимпия зажигает
10.06.2017, 23:00
Республика
Видео
Девушки помогли корове отелиться двойней
10.06.2017, 17:00
Политика
Анонс
Избран новый председатель республиканского отделения Аграрной партии
10.06.2017, 13:47
Культура & Образование
Ректор СВФУ внесла ряд предложений в Госдуме
10.06.2017, 11:46
Спорт
В Центральном округе проведен турнир по вольной борьбе
10.06.2017, 10:53
Красота & Здоровье
Анонс
Что одеть на Ысыах–2017?
10.06.2017, 10:47
Политика
Экстра
Евгения Михайлова: В следующем году покидаю пост ректора и Ил Тумэн
10.06.2017, 10:42
Политика
Прямой эфир с главой: Якутия сохраняет положительные макроэкономические показатели
10.06.2017, 10:38
Красота & Здоровье
Диагноз в пару кликов: приживется ли в России телемедицина
10.06.2017, 10:36
Происшествия
В Якутии выявлен нелегальный детский лагерь
10.06.2017, 10:24
Экология
Ледоход продолжается на Индигирке и Оленьке
10.06.2017, 10:22
Красота & Здоровье
Прокопий Семенов: Нейрохирург я в семье один
10.06.2017, 10:19
Политика
Вопиющая несправедливость: Тумусов предлагает консолидироваться, чтоб удешевить авиабилеты
10.06.2017, 10:12
Политика
Сегодня день рождения депутатов и руководителей
10.06.2017, 9:29
Происшествия
В Якутске на 202-мкр произошел пожар
10.06.2017, 7:44
Культура & Образование
Эксперты семинара Роспатента и ВОИС в СВФУ обсудили вопросы авторского права
10.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 10 июня 2017 года
09.06.2017, 22:43
Культура & Образование
Будущие специалисты СВФУ по ГИС-технологиям получили гранты посольства Франции
09.06.2017, 21:28
Культура & Образование
Фотофакт
В Якутске открылся международный фестиваль «Классика белых ночей»
09.06.2017, 21:23
Культура & Образование
Церемония закрытия конкурса «Воспитатель года Якутии — 2017»
09.06.2017, 21:10
Политика
Экстра
Матвей Евсеев сдает депутатский мандат — СМИ
09.06.2017, 20:47
Столица
Активная молодежь вступила в ряды «Зеленых десантов»
09.06.2017, 19:58
Красота & Здоровье
Амга: Обсужден вопрос улучшения материально-технической базы медицинских организаций республики
09.06.2017, 19:52
Столица
В Якутске открылась Х выставка-ярмарка национальной одежды «Ыhыаҕым саргылаах танаhа, кэскиллэх киэргэлэ»
09.06.2017, 19:41
Общество
«Чорон добра» объединит всю республику
09.06.2017, 18:24
Культура & Образование
Позитив
Якутские дети на большом празднике в Москве: как это было
09.06.2017, 18:15
Экология
В Горном районе браконьеры оставили двух лосят без матери
09.06.2017, 17:48
Культура & Образование
Рекорд Гиннесса «Туймаада Утума» — «Наследие Туймаады»
09.06.2017, 17:39
Общество
Позитив
Торжественная выписка младенцев, рожденных в Международный день защиты детей
09.06.2017, 17:34
Столица
Старейший работник Хатасского свинокомплекса награждена медалью «За доблестный труд»
09.06.2017, 17:15
Столица
Стройотряды –неотъемлемая часть студенческой жизни
09.06.2017, 17:04
Столица
В летних лагерях  Якутска в 2017 году отдохнут более 22 000 детей
09.06.2017, 17:00
Красота & Здоровье
ЕР и Минздрав Якутии реализуют совместный проект
Архив новостей
Политика
12 июня 2017, 17:11
71

Егор Борисов поздравляет с Днём России

Уважаемые якутяне! От всего сердца поздравляю вас с Днём России!

Ровно 27 лет назад Первый Съезд народных депутатов РСФСР, сознавая историческую ответственность за судьбу России, свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов страны и, выражая их общую волю, торжественно провозгласил государственный суверенитет на всей её территории, тем самым начав отсчёт нового этапа развития нашего Отечества. Праздник, который мы отмечаем с 1990 года, имеет прочные исторические корни, основанные на более чем тысячелетней истории Российского государства.

День России стал символом единения всех народов, проживающих на её огромной территории. Не случайно первым пунктом Декларации стало утверждение суверенного государства, созданного исторически объединившимися в нём народами. И сегодня мы не должны забывать свою многовековую историю, культурное наследие и сложившиеся традиции взаимного уважения. Мы должны гордиться, что благодаря нравственному стержню сохранили единство и национальное многообразие, помнить, что в Якутии – самом большом субъекте Российской Федерации – в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей.

В этом году мы будем отмечать 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства. Уже на протяжении почти четырёх веков якутяне ощущают себя неотъемлемой частью единой и сильной державы, укрепляют наследие и великие свершения своих предков.
Россия сильна своими регионами. В подтверждение этого постулата руководством страны утверждены Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации. Сегодня Якутия является стабильно развивающимся регионом Дальнего Востока и Арктической зоны России, лидером по динамике роста экономики, успешно реализующим стратегию своего социально-экономического развития на долгосрочный период.
Дорогие жители Республики Саха (Якутия)!

Желаю каждому из вас мира и гражданского согласия, единства и сплочённости, воплощения всех благих замыслов, гордости за свою Родину – Российскую Федерацию! С праздником! С Днём России!

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
07.06.2017, 10:53
Происшествия
Скандал
Плохой менеджер Ольга Федорова? Авиакомпания «Якутия» шокировала Россию
08.06.2017, 15:14
Политика
Эксклюзив
Минобщества трещит по швам?
07.06.2017, 13:19
Происшествия
Скандал
Оскорблять. Из-за чего поругались VIP-якутяне?
09.06.2017, 0:12
Желток
Фотофакт
Афанасию Максимову предложили престижную работу
07.06.2017, 12:06
Политика
Резонанс
Стал известен новый и.о. председателя Верховного суда Якутии?
09.06.2017, 8:00
Желток
Видео
Фотофакт
Ондатра говорит спасибо Айсену Николаеву!
09.06.2017, 21:10
Политика
Экстра
Матвей Евсеев сдает депутатский мандат — СМИ
10.06.2017, 10:47
Политика
Экстра
Евгения Михайлова: В следующем году покидаю пост ректора и Ил Тумэн
08.06.2017, 0:22
Происшествия
Резонанс
Первого зампреда правительства Якутии не отпустили на скандальную ВИП-рыбалку
08.06.2017, 10:21
Происшествия
Резонанс
Над светилом науки Михаилом Гуляевым сгустились тучи?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео Фотофакт
Республика
12.06.2017

На горе Афродита в Оймяконье установлен флаг России

Анонс
Столица
12.06.2017

12 июня в День России пройдет праздник песни и танца «Ритм города»

Столица
12.06.2017

В библиотеке «Созвездие» отметили День России

Культура & Образование
11.06.2017

Знакомьтесь — Якутский Сюрреализм: О Фильме «Ferrum»

Фотофакт
Общество
11.06.2017

Якутское сэргэ установлено в Сербии!

Общество
10.06.2017

Егор Борисов вручил госнаграды якутянам за вклад в развитие республики

Анонс
Политика
10.06.2017

Избран новый председатель республиканского отделения Аграрной партии

Анонс
Красота & Здоровье
10.06.2017

Что одеть на Ысыах–2017?