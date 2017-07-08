Егор Борисов поздравляет с Днем семьи, любви и верности

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с замечательным праздником — Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Дата отмечается в день памяти православных святых – князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей брак выдержал множество страшных бед и стал каноническим воплощением супружеской преданности.

Как руководитель республики я уделяю много внимания сохранению и укреплению стабильности института семьи, признанию роли женщины-матери в воспитании и развитии детей. Именно на это нацелен один из подписанных мною в апреле указов – о поддержке многодетных матерей в Якутии. В нем прописаны реальные механизмы улучшения их материального положения, прямой финансовой поддержки. Отрадно, что его с огромным энтузиазмом восприняли уважаемые матери-героини нашей республики.

Вторым знаковым документом стал указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан, устанавливающий дополнительные меры поддержки малоимущих семей с детьми. В ближайшие годы политика в данном направлении будет продолжена.

Убежден, что именно семья является источником настоящего счастья, помогает в полной мере познать всю силу любви и верности, заботы и уважения, жизнелюбия, честности, доверия и взаимопонимания. Народная мудрость гласит: счастливым может быть только тот человек, у которого есть семейный очаг, кому есть с кем поделиться горем и радостью, о ком радеть, отдавая свою теплоту и нежность. При этом семья, дети, любимые, самые близкие люди, словно целебный источник, дают нам стимул для новых свершений, преодоления любых невзгод.

С отношений в семье начинается жизнь человека в обществе, и потому так важно, чтобы в доме царила любовь. В семье ребёнок получает первый жизненный опыт, поэтому очень важно воспитывать своих детей в благожелательной атмосфере. Только тогда вы создадите крепкий фундамент для их самостоятельной жизни в будущем.

В этот праздничный день важно поздравить всех своих родных и напомнить им, как вы их любите, и что у вас нет никого ближе. Ведь семья — главное достояние в жизни человека. Это единый, живущий своей жизнью микромир, без разделения на «моё» и «твоё», с одним большим МЫ и НАШЕ в основе всего.

От души благодарю супружеские пары Якутии, которые вот уже много лет строят свои отношения на базе наших традиционных ценностей. Молодым семьям желаю как можно скорее прийти к пониманию, что семья – это самый надежный тыл человека, его истинное богатство! Цените своих близких!