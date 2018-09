Егор Борисов поздравляет победителей выборов

View this post on Instagram

Очередной большой выборный цикл завершился. Избран новый лидер Якутии, депутаты Ил Тумэна и главы целого ряда районов республики, представители населения в местных советах. Эти выборы определят дальнейшую судьбу нашего северного края, многих улусов и наслегов на ближайшие годы. Комментариев по итогам голосования много: противоречивые и конструктивные, эмоциональные и бесстрастные, одобрительные и критические. Так было и будет всегда, так устроена сегодняшняя политическая жизнь, такое право даёт путь демократии и свободного волеизъявления, на который мы встали когда-то. Но в одном я убеждён — благодаря активным гражданам, всегда принимающим участие в выборах, за последние 26 лет в Республике Саха (Якутия) сохраняется стабильность, условия для развития. Да, в целом в стране и в республике существует так называемый протестный электорат, или, как говорят, оппозиция. У нас в большинстве случаев эту группу подогревают бывшие чиновники, обласканные властью, а потом по разным причинам оказавшиеся за пределами её внимания. Обычно они начинают бить себя кулаком в грудь, обещать гражданам "золотые горы", зарабатывать очки на эпатаже. Прошедшие выборы показали, что таких становится меньше. Нам нужна оппозиция, которая заинтересована в решении конкретных проблем, способна предлагать и действовать, а не прятаться за чужими спинами. В основном якутский избиратель поддерживает тех, кому уже доверял судьбу республики, улусов, наслегов. Тем, в ком он видит не разглагольствующих пустословов, а грамотных, ответственных, эффективных руководителей — и с большим опытом, и более молодых, энергичных, творческих. За это я благодарен нашему мудрому народу! Ситуации могут быть всякими, но выбор большинства всегда правдив и объективен. Поздравляю нового Ил Дархана, всех избранных народных депутатов, депутатов местных советов, глав муниципальных образований! Желаю им терпения и самоотдачи, постоянной заряженности на успех в интересах якутян и родной республики! #выборы #единыйденьголосования #якутия #развитие