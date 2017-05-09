Егор Борисов поздравил ветеранов войны и тыла

8 МАЯ, накануне Дня Победы, Егор Борисов провел традиционную встречу с ветеранами войны и тыла, вдовами участников войны, блокадниками Ленинграда. На торжественном обеде в ресторане «Кружало» глава Якутии сердечно поздравил представителей старшего поколения с 72-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Ил Дархан отметил, что на защиту Родины плечом к плечу встало более 35 миллионов человек, и каждая семья потеряла родных.

– Из 35 миллионов почти 30 миллионов жителей нашей страны не вернулись домой, погибли на полях сражений, умерли в концлагерях, в тылу, от холода и голода. Якутия, в то время очень малонаселенная республика, отправила на фронт более 60 тысяч своих сыновей, молодых здоровых парней и девушек, больше половины из них не вернулись домой, — напомнил Егор Борисов.

Говоря о послевоенном времени, глава республики подчеркнул, что из руин огромную страну за сравнительно короткий срок восстановило именно поколение героев-победителей, тех, кого в эти дни чествует вся Россия.

– В тяжелейших условиях вы отстояли свою Родину и её право на будущее, совершая беспримерные подвиги на линии фронта и в тылу. Затем, в мирное время, вами двигало большое желание восстановить разрушенное Отечество. И этого вы тоже добились. Многие из вас были организаторами производства, рабочими, педагогами, вели активную жизнь. В результате сегодня Якутия стала регионом, имеющим развитую промышленность, сельское хозяйство, наряду с другими регионами мы добиваемся своих целей и задач. Что бы ни говорили, но мы сегодня движемся только вперед. И это все было заложено вами и при вашем живом участии, — подчеркнул глава.

Продолжая выступление, он отметил, что общая для всех святая обязанность – передавать последующим поколениям всю правду о Великой Отечественной войне, чтобы минувшие события навсегда оставались в памяти народа. Больше рассказывать, через что прошли народы Советского Союза, какие беспрецедентные человеческие потери понесла страна.

Лидер Якутии рассказал о том, какие впечатления оставила у него прошедшая накануне патриотическая акция «Свеча памяти».

– Я увидел тысячи молодых людей, студентов и школьников с родителями, которые пришли вчера вечером на площадь Победы почтить память павших. Наша молодежь – талантливая, умная, инициативная. И я по-настоящему горжусь ими, они помнят свою историю, преклоняются перед вашим подвигом и понимают значение этого великого, самого важного для нас праздника. Праздника, который мы отмечаем со слезами на глазах, — констатировал Егор Афанасьевич, выразив уверенность, что молодая поросль Якутии достойно продолжит дела, начатые героями войны, и приумножит то, что закладывается нынешним поколением.

– У Якутии светлое будущее! Поверьте, мы будем жить на таком же уровне, как и самые развитые страны, достигнем рубежей, которые кажутся нам пока недосягаемыми, — считает Егор Борисов.

По словам главы, Россия испытывает серьёзное давление со стороны западных стран, которые пытаются нейтрализовать её возрастающее влияние на мироустройство.

– Им не нравится, что Россия встала на ноги, вновь обрела могущество и стала диктовать свои условия. Это заслуга президента и всего народа нашей страны, который строит новую Россию, — сделал вывод лидер Якутии.

В заключение Егор Борисов напомнил, что всего три года осталось до 75-летнего юбилея Победы, а в 2022 году будет отмечаться 100-летие Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.

– Мы хотим вместе с вами отметить эти даты! Желаю вам, чтобы вы были здоровы и гордились своей республикой и нашей молодежью! – сказал глава, подняв первый тост за здравие всех ветеранов.

С наступающим Днем Победы героев также поздравили военный комиссар республики Демир-Оол Артына, председатель общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Якутии, кавалер ордена «Полярная звезда» Будимир Слепцов. Также выступил участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Отечественной войны II степени, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), и.о. председателя Якутского городского совета ветеранов войны и труда Михаил Попов. От имени ветеранов Намского улуса слово взял ветеран тыла, заслуженный врач РС(Я) Василий Никонов, от имени ветеранов Хангаласского улуса – Михаил Кельциев, от имени ветеранов Горного улуса выступила ветеран тыла, отличник здравоохранения Аграфена Михайлова.

Выступившие отметили планомерную работу правительства республики по созданию комфортных условий жизни для ветеранов, неустанное внимание и заботу со стороны руководства об участниках войны, ветеранах тыла.