Егор Борисов поставил задачу в пострадавшем Бердигестяхе

28 ЯНВАРЯ глава Якутии Егор Борисов, проводя совещание в пострадавшем от пожара котельной селе Бердигестях Горного улуса, дал поручение оперативным службам и правительственной группе запустить в ближайшее время все пострадавшие объекты. «В первую очередь необходимо подключить к теплу жилые дома», – подчеркнул Борисов.

Председатель правительства республики Евгений Чекин рассказал о подробностях возгорания в котельной «Районный исполнительный комитет» Горного филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)», приведшей к прекращению подачи тепловой энергии и гибели оператора котельной, скончавшегося от полученных ожогов до приезда скорой медицинской помощи.

По данным премьер-министра, в восстановительных работах задействовано более 70 работников жилищно-коммунального хозяйства. В Бердигестях уже прибыли бригады из города Якутска, Мегино-Кангаласского и Хангаласского улусов. Кроме того, в дороге находятся бригады из Нюрбинского и Сунтарского районов. «Полностью в работу включён весь личный состав филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» в Горном улусе. Это порядка 40 человек», – доложил Чекин.

Для исполнения поручения главы Якутии о первоочередном подключении к теплоснабжению жилого сектора сейчас устанавливается ветка связи с контуром действующей котельной Бердигестяхской средней общеобразовательной школы. «Объекты должны быть подключены до 18.00 часов местного времени. Параллельно пришла модульная котельная для замещения выбывшего источника теплоснабжения. Сегодня вечером эта котельная также будет запущена», – сообщил председатель правительства.

Также Чекин проинформировал об организации двух пунктов размещения граждан, которыми воспользовались только четыре взрослых человека. В основном жители разъехались по родственникам и знакомым. Для них и работников мобильных бригад, прибывших из-за пределов Бердигестяха, организовано горячее питание с учётом круглосуточной работы. Также силами полиции и администраций муниципальных образований обеспечено круглосуточное дежурство и постоянный контроль за нагрузкой электрических сетей.

Председатель республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям, первый заместитель председателя правительства РС (Я) Алексей Колодезников добавил, что для восстановления сетей из Якутска сейчас дополнительно направляются необходимые материалы. Завезены в необходимом объеме тепловые пушки и чугунные печи.

По итогам совещания Егор Борисов дал положительную оценку действиям республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям по проведению аварийно-восстановительных работ в Бердигестяхе. Глава отметил, что в первые минуты после начала пожара под руководством КЧС были предприняты правильные меры по предупреждению и отселению людей из домов, в которых была прекращена подача централизованного отопления. Сразу началась работа по обесточиванию объектов и сливу теплоносителей из сетей. Далее по поручению главы правительственная группа незамедлительно была направлена в Бердигестях, чтоб на месте непосредственно работать с населением.

В ходе встречи с главой Якутии прозвучало много вопросов от жильцов пострадавших домов, поэтому Егор Борисов поручил усилить разъяснительную работу с населением, в том числе через социальные сети, а также составить график по запуску тепла в дома.

Напомним, в общей сложности в зоне выпавшего теплоснабжения находится 193 человека.

egorborisov.ru