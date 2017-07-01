Егор Борисов посетил «Живые алмазы Якутии»

30 июня глава Якутии Егор Борисов посетил природный парк «Живые алмазы Якутии» в Мирном.

Природный парк, расположенный в 11 км. от Мирного, был открыт в 2009 году на основании постановления Правительства Якутии №612 от 29 декабря 2006 года. Парк площадью 32 105 га организован для сохранения природных экосистем вблизи промышленного города, охраны и восстановления популяций диких животных.

Животные в парке чувствуют себя вольготно. Работники стараются поддерживать для них естественную среду обитания. На свободном выпасе находятся северные домашние олени, рядом величаво расхаживают красавцы-павлины, среди которых есть и альбиносы, бегают куры разных мастей.

В просторных вольерах бегают пятнистые олени и изюбры. Очень хорошо перезимовывают яки и бизоны. Также здесь содержатся бурые медведи. В псарне – сибирские лайки и хаски.

Как рассказал Ил Дархану директор заповедника Сергей Симонов, заповедник строился два года. С финансированием открытия предприятия помогла одна из алмазодобывающих компаний. «Сегодня здесь содержатся 27 парнокопытных животных, три хищника – бурые медведи, 15 голов павлинов, есть глухари-косачи и голуби. В итоге в парке содержатся около 70 голов диких животных и птиц», — рассказал руководитель. Многие животные содержатся в полувольном содержании. «Но они всё-равно от объекта далеко не отходят. Сейчас очень много мошкары и оводов. Все животные прижились и адаптировались», — добавил он.

Также Сергей Симонов сообщил, что в связи с Годом экологии и особо охраняемых природных территорий Министерство охраны природы РС(Я) и Департамент охотничьих ресурсов выделили двух бизонов. Директор надеется на прибавление у них потомства в следующем году.

Основную помощь в деятельности парка, по словам директора, оказывает одна из алмазодобывающих компаний. Много средств уходит на содержание и ремонт автодороги. Компания помогла приобрести новые вольеры для медведей, поддерживает в приобретении необходимой автотехники. Ежегодно одна из алмазодобывающих компаний предусматривает до 4 млн. рублей на содержание природного парка «Живые алмазы Якутии». «Большую помощь оказывает наше родное министерство. Министр Сахамин Афанасьев приезжал в парк несколько раз, помогает оказывать договора с компанией», — сказал Симонов.

Работниками природного парка ведётся экологический мониторинг, проводятся научные исследования для восстановления нарушенных природных и историко-культурных комплексов. Также в парке создаются условия для организованного туризма и отдыха, ознакомления с природой парка и его обитателями. В парк приезжают из вех районов республики, много групп бывает в выходные.