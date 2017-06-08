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8 июня 2017, 21:35
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Егор Борисов посетил выставку достижений детей «Шаги к успеху»

7 июня Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов встретился с одаренными детьми республики, достигшими высоких результатов по итогам участия в олимпиадах, научно-практических конференциях, музыкальных и танцевальных конкурсах, спортивных состязаниях.

Встречу, состоявшуюся в Государственном академическом Русском драматическом театре им. А.С. Пушкина, предваряло посещение выставки достижений детей «Шаги к успеху». Глава республики задерживался у каждого стенда, а дети рассказывали о своих проектах и достижениях.

Пётр Кондаков из Физико-технического лицея Якутска продемонстрировал спутник с тремя платами: с датчиками температур, давления и радиоприёмником. Аппарат в полёте собирает информацию об атмосферных данных и передаёт на станцию с помощью антенны. Работа школьников успешно представлена на конференции в Маскате – столице Омана. Сейчас дети работают в технопарке, где у них есть своя лаборатория.

Ещё один ученик ФТЛ Андрей Фёдоров рассказал о проекте по изучению особенностей поведения бизонов в условиях бизонария «Усть-Буотама» национального природного парка «Ленские столбы».

Денис Олесов из Намской улусной гимназии представил экструдер для вторичной переработки полиэтиленовых пакетов и изготовления термоклея. Школьники из «Айыы кыһата» показали примеры инновационного применения компьютерной мыши.
Десятиклассники из Усть-Нерской гимназии рассказали Егору Борисову об изучении биологически-активных веществ из лекарственного растения змееголовника дланевидного, произрастающего в их родном Оймяконском районе. Юные учёные провели сравнительный анализ количественного содержания фенольных соединений и иридоидов в двух видах змееголовника – дланевидного и молдавского – и доказали лечебные свойства растения, произрастающего в Якутии.

Кузьма Николаев из школы № 2 города Якутска создаёт домашние духи из растений Якутии. По его словам, условия произрастания якутских цветов влияют на количественное содержание отдельных веществ, что придает духам яркий аромат.

Учащиеся Якутской городской классической гимназии успешно выступили на школьной секции 55-ой научно-студенческой конференции в Новосибирске с проектом по выделению кислоты из винограда и дикорастущих ягод Якутии. Исследователи рассказали, что больше всего кислоты удалось получить из чёрной смородины.

Ученик из Тойбохойской средней школы Сунтарского улуса Саша Яковлев изобрёл прибор, уничтожающий плесневые грибы в деревянных домах. Глава республики обещал оказать школьнику помощь в оформлении патента.

Люба Павлова из Нижне-Бестяхской средней школы № 2 с углублённым изучением отдельных предметов провела исследования теплоизолирующей способности зимней верхней одежды в условиях Крайнего Севера. Она рассчитала термическое сопротивление верхней зимней одежды и её теплоизолирующую способность, описала статистику температурных показателей пуховиков из натурального пуха и синтетического волокна.
Коля Степанов из Намцев показал модель самолёта с инфракрасным управлением, а ученики Вилюйской средней школы № 1 – макет стартовой площадки космических кораблей.
На выставке Ил Дархану показали также достижения в спорте и искусстве. Ученики Покровской школы олимпийского резерва, которая имеет четыре филиала в Якутске, Алдане, Октёмцах, Мохсоголлохе, рассказали Егору Борисову о призовых местах на первенствах России и Дальневосточного федерального округа по дзюдо, самбо и тхэквондо. Учащиеся Якутской балетной школы – о победах в Дельфийских играх -2017 в Свердловской области. Также на выставке свои работы продемонстрировали учащиеся Высшей школы музыки, школ искусств и других учебных заведений республики.

Дети из Модутской средней школы Намского улуса и Тулагинской агрошколы выставили овощи, цветы, выращенные своими руками, районированные сорта картофеля, биогумус, который производят калифорнийские черви. Школы также содержат коров и лошадей и привезли на выставку молочные продукты. Октёмская СОШ им Шадрина из Хангаласского улуса угощала мёдом со своей пасеки. Школьники делают мыло и леденцы с мёдом. Анализ по определению водности, масла, кислотности показал, что школьный мёд их Хангаласского улуса ничем не уступает и даже лучше башкирского и амурского мёда, о чём свидетельствовали сравнительные характеристики. Анализ делали в лабораториях в Якутске и Башкирии. Октемский лицей рассказал об автоматической искусственной экосистеме – оранжерее, в которой выращивают зелень и овощи в условиях Крайнего Севера.

Не отставали от своих старших коллег дошкольники и учащиеся младших классов. Ученик второго класса из Ниджилинской средней школы Кобяйского улуса Матвей Данилов очень проникновенно рассказал Егору Афанасьевичу о своей исследовательской работе по сказкам А.С. Пушкина, а воспитанники детского сада «Кэскил» прочитали стихотворения на английском языке.

Егор Борисов высоко оценил уровень представленных проектов школьников. «После посещения выставки у меня появилось чувство гордости за наших детей – они могут всё, им по силам любые направления деятельности: наука, искусство, спорт. Я убеждён, что все дети республики – одарённые и талантливые, просто нам необходимо помочь раскрыть их таланты», – выразил уверенность глава Якутии.

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Источник: egorborisov.ru
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