Егор Борисов посетил подтопленные сёла Среднеколымского улуса

Глава Якутии посетил подтопленные сёла Среднеколымского улуса – Сватай, Аргахтах и Берёзовку, а также встретился с населением районного центра.

По своим природным условиям Якутия относится к регионам с высокой вероятностью наводнений. Конечно, весенние паводки чаще всего наблюдаются в аномальные по климатическим условиям годы. Минувшая зима в республике как раз была нетипично тёплой и снежной. В колымской группе районов образовались небывалые сугробы высотой 1,5-2 метра. Как и ожидалось, во время весеннего половодья населённые пункты в Среднеколымском улусе оказались подтопленными.

Егор Борисов начал свою поездку с села Сватай, из которого весенняя вода реки Алазеи не ушла до сих пор. Глава добрался из Среднеколымска до 2-го Мятисского наслега на вертолёте. Непосредственно по селу передвигался на моторной лодке, потому что бывшие улицы превратились в водные каналы.

Егор Борисов отметил, что в республике в последнее время всё чаще отмечаются природные аномалии: в центральных, заречных и вилюйской группе улусов установилась жаркая погода, местами приведшая к засухе и возникновению лесных пожаров, а в северных районах люди страдают от наводнения.

Глава сказал об особенности весеннего паводка в Среднеколымском улусе: если раньше вода уходила в течение нескольких дней, то теперь держится уже второй месяц. Максимальный фактический уровень воды составил 786 см. при критической отметке 750 см. Распоряжением главы наслега 23 июня в наслеге был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как доложил министр охраны природы республики, председатель республиканской противопаводковой комиссии Сахамин Афанасьев, в Сватае подтопленными оказались 37 частных жилых домов, в которых проживает 161 человек, а также социальные объекты: участковая больница детский сад, маслоцех, спортивный зал, дом Арчы. Разрушены два пешеходных моста и 717 метров теплотрассы. По итогам работы комиссии с участием местных властей составлены акты.

Власти республики планируют направить на восстановление социальных объектов во 2-м Мятисском наслеге более 12 млн. рублей. На оказание единовременной материальной помощи населению в связи с утратой имущества будет направлено 805 тыс. рублей. Хозяевам трёх частных домов, больше всех пострадавших от разгула водной стихии, на оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества будут предусмотрены суммы по 100 тыс. рублей. Почти 1,5 млн. рублей планируется направить на ремонт автомобильной дороги улиц протяжённостью 2 888 п/м, 956 тыс. рублей – на ремонт 717 м. теплотрасс. Всего на восстановительные мероприятия в Сватае по предварительным данным планируется направить более 30 млн. рублей.

Егор Борисов обсудил с селянами вопросы просушки зданий, подготовки домов и объектов к отопительному сезону, кормозаготовки. Прежде всего, жители Сватая выразили благодарность властям Якутии за организацию отдыха детей в лагерях Якутии и Краснодарского края. По многочисленным просьбам родителей принято решение организовать дополнительную третью смену для детей пострадавших от паводка арктических и северных улусов.

То, что вода держится так долго, приводит к разрушениям окладов домов, поэтому обсуждена возможность оказания материальной помощи домохозяйствам, в подвалах которых держится вода. Также будут предусмотрены средства для откачки воды из подвалов частных домов. Отдельно рассмотрены вопросы доставки строительных материалов и кирпича.

По данным первого вице-премьера – министра сельского хозяйства и продовольственной политики республики Петра Алексеева, в Среднеколымском и Абыйском районах 70 процентов сенокосных угодий находятся под водой. Для этих улусов в резервных районах – Таттинском, Томпонском и других – будут заготавливать сено. По воде в Среднеколымск будут доставлены 170 тонн зерна, комбикорма, соли.

Председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Юрий Зайцев сообщил, что по линии «Якутоптторга» продукты питания завезены в полном объёме. Также завезено 33 тонны тарированных нефтепродуктов. В населённом пункте выставлен дополнительный пост МЧС России, а также Службы спасения республики. Населением поставлены вопросы организации «зелёных рейсов», поэтому с учётом подхода с Магадана социально-значимых продовольственных товаров и овощей, в Сватай до 10 августа такой рейс будет выполнен.

По восстановлению моста принято решение пока организовать временный понтонный мост. Республика передаст безвозмездно понтонные звенья, которые перевезут автозимником.

Министр ЖКХ и энергетики РС(Я) Гаврил Левин сообщил, что сегодня во 2-м Мятисском наслеге находится 1 100 тонн угля. Кроме того, заготовлены дрова. Этого должно хватить до 28 января, однако Егор Борисов поручил увеличить стратегический запас угля. Населением поставлен вопрос о досрочном старте отопительного сезона, чтобы успеть просушить жильё. Кроме того, поступили жалобы на «мокрый» уголь, который плохо горит, а в зимнее время замёрзший уголь приходится долбить.

Также на встрече прозвучали вопросы о необходимости обеспечения жителей наслега горюче-смазочными материалами, запчастями для котлов, лекарственными препаратами. Люди спрашивали о дальнейшей организации выезда детей на отдых, обеспечении кадрами, качестве сена и поддержке граждан, содержащих крупный рогатый скот.

Местный житель Олег Гуляев озвучил проблему, связанную с трудностями получения материальной помощи хозяевами частных домов, не оформленных в собственность. Валентина Тырылгина попросила содействия в обеспечении администрации наслега трактором ДТ. Также предложено привезти в село цыплят и свиней. На вопросы также отвечали первый заместитель председателя Правительства РС(Я) – министр экономики Алексей Стручков, министр труда и социального развития республики Александр Михеев, глава Среднеколымского района Евгений Слепцов.

Подводя итоги встречи, Егор Борисов выразил уважение жителям северного села за то, что, невзирая на все трудности, они работают, чтят традиции, воспитывают своих детей в уважении к родному краю. «В разговоре с вами я увидел, как горячо вы любите свои родные места, вносите предложения для улучшения ситуации», – отметил Ил Дархан и заверил, что правительство республики предложит решения для всех озвученных жителями села проблем. Кроме того, глава призвал население активно контролировать выполнение всех принятых решений через созданные Общественные советы.

В тот же день Егор Борисов посетил сёла Аргахтах, Берёзовка и город Среднеколымск.