АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.08
 68.00
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.07.2017, 12:50
Происшествия
Пожилой мужчина угнал детский велосипед
21.07.2017, 12:40
Происшествия
На чужом тракторе с ветерком
21.07.2017, 12:30
Общество
ЦЗН объявляет отбор работодателей на предоставление субсидий
21.07.2017, 12:20
Путешествия
Егор Борисов посетил подтопленные сёла Среднеколымского улуса
21.07.2017, 12:10
Столица
Якутск вступает в маршрутную сеть «Форсайт-навигации 2017»  
21.07.2017, 12:00
Столица
Добровольная пожарная дружина ликвидировала лесной пожар
21.07.2017, 11:50
Происшествия
Житель Кобяйского района забил своего односельчанина палкой до смерти
21.07.2017, 11:40
Происшествия
Комментарий от МЧС: Угрозы подтопления Октемцев нет
21.07.2017, 11:30
Происшествия
Кассир вынула из кассы 470 тысяч рублей
21.07.2017, 11:20
Происшествия
57 человек стали жертвами «земельных» мошенников
21.07.2017, 11:10
Происшествия
Пожарные спасли дом на ул. Кузьмина
21.07.2017, 10:55
Республика
Строительство уникального моста через реку Марха ведется по графику
21.07.2017, 10:45
Республика
«Железные дороги Якутии»: Теперь билеты можно купить электронно
21.07.2017, 10:35
Столица
Анонс
Прямой разговор с Айсеном Николаевым
21.07.2017, 10:23
Происшествия
Видео
Эксклюзив
Видео очевидца: Возле села Октемцы прорвало дамбу
21.07.2017, 10:10
Происшествия
Женщина в Нюрбе удачно сходила в ресторан
21.07.2017, 10:00
Происшествия
Директор социального учреждения совершала фиктивные операции
21.07.2017, 9:50
Происшествия
Наглая кража в доме престарелых
21.07.2017, 9:40
Происшествия
Обиженный артельщик в отместку украл телефон
21.07.2017, 9:30
Культура & Образование
Сегодня день рождения издателя
21.07.2017, 9:20
Происшествия
За полгода — 40 ДТП с участием детей
21.07.2017, 9:10
Финансы
Кто определяет очередность и виды работ по капитальному ремонту
21.07.2017, 8:00
Желток
Фотофакт
Позитив
Летний отдых якутских звезд инстаграма
21.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 21 июля 2017 г.
21.07.2017, 0:41
Культура & Образование
Сегодня день рождения хомусиста-виртуоза
20.07.2017, 21:07
Республика
21 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
20.07.2017, 21:00
Происшествия
Завершился в Якутске суд по резонансному убийству
20.07.2017, 17:59
Культура & Образование
В СВФУ проходят вступительные испытания для абитуриентов с особыми образовательными потребностями
20.07.2017, 17:50
Финансы
Big in Japan: новость о союзе Алмазэргиэнбанка и JCB разлетелась по всей Японии
20.07.2017, 17:45
Общество
Год добра: акция «Здоровье. Молодость. Мечта»
20.07.2017, 17:35
Происшествия
Вилюйчане продолжают бороться с лесными пожарами
20.07.2017, 17:32
Финансы
Как узнать сколько денежных средств накоплено на капремонт дома?
20.07.2017, 17:27
Общество
УФСИН подписали договор с профсоюзами
20.07.2017, 17:15
Происшествия
Извергов приговорили к 19 и 20 годам лишения свободы
20.07.2017, 17:00
Столица
К сведению работников торговли и общественного питания
20.07.2017, 16:50
Столица
В Якутске установлено шесть столов для игры в настольный теннис
20.07.2017, 16:40
Республика
Владимир Прокопенко: Якутия, как и прежде, наименее криминогенна
20.07.2017, 16:30
Экология
Радиационная обстановка на участке «Буранный» под контролем
20.07.2017, 16:20
Происшествия
16-летний грабитель дважды ограбил один и тот же магазин
20.07.2017, 16:10
Желток
Фотофакт
Посреди лета на севере Якутии выпал снег
20.07.2017, 16:00
Политика
Госдумой принят новый законопроект о садоводстве
20.07.2017, 15:50
Политика
В Налоговый кодекс внесены изменения, направленные на создание условий для развития туризма на Дальнем Востоке
20.07.2017, 15:40
Происшествия
11  тонн китайских автозапчастей задержали на границе
20.07.2017, 15:30
Столица
Стройотряды помогут благоустроить дворы столицы
20.07.2017, 15:20
Республика
«Сахаэнерго» обеспечивает энергоснабжение в подтопленных селах
20.07.2017, 15:10
Республика
Минсельхоз Якутии: Засуха, лесные пожары и наводнения осложняют сенокосную кампанию
20.07.2017, 15:00
Республика
В Якутии более 17 тысяч гектаров охвачено пожарами
20.07.2017, 14:50
Политика
Выборы в Ленске: кто подружит район и город?
20.07.2017, 14:40
Республика
В Усть-Майском районе объявлен режим ЧС
20.07.2017, 14:30
Культура & Образование
Подведены итоги Международной олимпиады «Туймаада-2017»
20.07.2017, 14:20
Культура & Образование
С 25 июля начинает работу Центральная приемная комиссия
20.07.2017, 14:10
Культура & Образование
Цикл ЯГСХА: Азарт учебы
20.07.2017, 13:03
Общество
Ларьки, вышки сотовой связи и потребительский экстремизм: Что на самом деле волнует якутян
20.07.2017, 12:46
Происшествия
Утонул 6-летний ребенок
20.07.2017, 12:40
Происшествия
Туристам на заметку: отправляясь на маршрут, регистрируйтесь в Службе спасения Якутии!
20.07.2017, 12:30
Культура & Образование
«Ты должен быть на равных с богами» Интервью с известным хакасским сказителем и скульптором
20.07.2017, 12:17
Происшествия
Раскрыто еще одно преступление «золотого» мошенника
20.07.2017, 12:05
Культура & Образование
С днем рождения «Сосновый бор»!
20.07.2017, 11:55
Республика
В Якутии добыли сразу два крупных алмаза
20.07.2017, 11:46
Республика
Подготовка к зиме Центральными электросетями будет завершена в ноябре
20.07.2017, 11:38
Общество
Фонд капремонта активизировал работу с должниками
20.07.2017, 11:27
Культура & Образование
Научно-познавательный тур летней школы СВФУ «Ленские столбы» начал работу
20.07.2017, 11:18
Общество
Пенсионерка перевела мошеннику более 1 млн рублей
20.07.2017, 11:10
Культура & Образование
В СВФУ снимают романтическую комедию «Моя чокнутая сестра»
20.07.2017, 11:00
Столица
Дворы по улице Каландаришвили в Якутске преобразятся
20.07.2017, 10:56
Республика
За 5 лет «Газпром» построит в Якутии социальных объектов на 1 млрд 680 млн рублей
20.07.2017, 10:45
Экология
Роспотребнадзор проверил воздух. Дышать можно
20.07.2017, 10:38
Политика
Якутская и сингапурская компании подписали меморандум
20.07.2017, 10:30
Общество
В ходе переселения граждан из аварийного жилья прокуроры нашли 50 нарушений закона
20.07.2017, 10:18
Республика
Аэропорт Олекминска возобновил работу
20.07.2017, 10:10
Общество
Более 120 миллионов рублей задолжали предприятия Якутии своим работникам
20.07.2017, 9:59
Общество
Прокуратура проверила Индустриальный парк «Кангалассы»
Архив новостей
Путешествия
21 июля 2017, 12:20
93

Егор Борисов посетил подтопленные сёла Среднеколымского улуса

Глава Якутии посетил подтопленные сёла Среднеколымского улуса – Сватай, Аргахтах и Берёзовку, а также встретился с населением районного центра.

По своим природным условиям Якутия относится к регионам с высокой вероятностью наводнений. Конечно, весенние паводки чаще всего наблюдаются в аномальные по климатическим условиям годы. Минувшая зима в республике как раз была нетипично тёплой и снежной. В колымской группе районов образовались небывалые сугробы высотой 1,5-2 метра. Как и ожидалось, во время весеннего половодья населённые пункты в Среднеколымском улусе оказались подтопленными.

Егор Борисов начал свою поездку с села Сватай, из которого весенняя вода реки Алазеи не ушла до сих пор. Глава добрался из Среднеколымска до 2-го Мятисского наслега на вертолёте. Непосредственно по селу передвигался на моторной лодке, потому что бывшие улицы превратились в водные каналы.

Егор Борисов отметил, что в республике в последнее время всё чаще отмечаются природные аномалии: в центральных, заречных и вилюйской группе улусов установилась жаркая погода, местами приведшая к засухе и возникновению лесных пожаров, а в северных районах люди страдают от наводнения.

Глава сказал об особенности весеннего паводка в Среднеколымском улусе: если раньше вода уходила в течение нескольких дней, то теперь держится уже второй месяц. Максимальный фактический уровень воды составил 786 см. при критической отметке 750 см. Распоряжением главы наслега 23 июня в наслеге был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как доложил министр охраны природы республики, председатель республиканской противопаводковой комиссии Сахамин Афанасьев, в Сватае подтопленными оказались 37 частных жилых домов, в которых проживает 161 человек, а также социальные объекты: участковая больница детский сад, маслоцех, спортивный зал, дом Арчы. Разрушены два пешеходных моста и 717 метров теплотрассы. По итогам работы комиссии с участием местных властей составлены акты.

Власти республики планируют направить на восстановление социальных объектов во 2-м Мятисском наслеге более 12 млн. рублей. На оказание единовременной материальной помощи населению в связи с утратой имущества будет направлено 805 тыс. рублей. Хозяевам трёх частных домов, больше всех пострадавших от разгула водной стихии, на оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества будут предусмотрены суммы по 100 тыс. рублей. Почти 1,5 млн. рублей планируется направить на ремонт автомобильной дороги улиц протяжённостью 2 888 п/м, 956 тыс. рублей – на ремонт 717 м. теплотрасс. Всего на восстановительные мероприятия в Сватае по предварительным данным планируется направить более 30 млн. рублей.

Егор Борисов обсудил с селянами вопросы просушки зданий, подготовки домов и объектов к отопительному сезону, кормозаготовки. Прежде всего, жители Сватая выразили благодарность властям Якутии за организацию отдыха детей в лагерях Якутии и Краснодарского края. По многочисленным просьбам родителей принято решение организовать дополнительную третью смену для детей пострадавших от паводка арктических и северных улусов.

То, что вода держится так долго, приводит к разрушениям окладов домов, поэтому обсуждена возможность оказания материальной помощи домохозяйствам, в подвалах которых держится вода. Также будут предусмотрены средства для откачки воды из подвалов частных домов. Отдельно рассмотрены вопросы доставки строительных материалов и кирпича.

По данным первого вице-премьера – министра сельского хозяйства и продовольственной политики республики Петра Алексеева, в Среднеколымском и Абыйском районах 70 процентов сенокосных угодий находятся под водой. Для этих улусов в резервных районах – Таттинском, Томпонском и других – будут заготавливать сено. По воде в Среднеколымск будут доставлены 170 тонн зерна, комбикорма, соли.

Председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Юрий Зайцев сообщил, что по линии «Якутоптторга» продукты питания завезены в полном объёме. Также завезено 33 тонны тарированных нефтепродуктов. В населённом пункте выставлен дополнительный пост МЧС России, а также Службы спасения республики. Населением поставлены вопросы организации «зелёных рейсов», поэтому с учётом подхода с Магадана социально-значимых продовольственных товаров и овощей, в Сватай до 10 августа такой рейс будет выполнен.

По восстановлению моста принято решение пока организовать временный понтонный мост. Республика передаст безвозмездно понтонные звенья, которые перевезут автозимником.

Министр ЖКХ и энергетики РС(Я) Гаврил Левин сообщил, что сегодня во 2-м Мятисском наслеге находится 1 100 тонн угля. Кроме того, заготовлены дрова. Этого должно хватить до 28 января, однако Егор Борисов поручил увеличить стратегический запас угля. Населением поставлен вопрос о досрочном старте отопительного сезона, чтобы успеть просушить жильё. Кроме того, поступили жалобы на «мокрый» уголь, который плохо горит, а в зимнее время замёрзший уголь приходится долбить.

Также на встрече прозвучали вопросы о необходимости обеспечения жителей наслега горюче-смазочными материалами, запчастями для котлов, лекарственными препаратами. Люди спрашивали о дальнейшей организации выезда детей на отдых, обеспечении кадрами, качестве сена и поддержке граждан, содержащих крупный рогатый скот.

Местный житель Олег Гуляев озвучил проблему, связанную с трудностями получения материальной помощи хозяевами частных домов, не оформленных в собственность. Валентина Тырылгина попросила содействия в обеспечении администрации наслега трактором ДТ. Также предложено привезти в село цыплят и свиней. На вопросы также отвечали первый заместитель председателя Правительства РС(Я) – министр экономики Алексей Стручков, министр труда и социального развития республики Александр Михеев, глава Среднеколымского района Евгений Слепцов.

Подводя итоги встречи, Егор Борисов выразил уважение жителям северного села за то, что, невзирая на все трудности, они работают, чтят традиции, воспитывают своих детей в уважении к родному краю. «В разговоре с вами я увидел, как горячо вы любите свои родные места, вносите предложения для улучшения ситуации», – отметил Ил Дархан и заверил, что правительство республики предложит решения для всех озвученных жителями села проблем. Кроме того, глава призвал население активно контролировать выполнение всех принятых решений через созданные Общественные советы.

В тот же день Егор Борисов посетил сёла Аргахтах, Берёзовка и город Среднеколымск.

comments powered by HyperComments
Источник: egorborisov.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
17.07.2017, 23:27
Опрос
Кто самый уважаемый политик в Якутии?
17.07.2017, 20:42
Происшествия
Известную якутянку ограбили в Америке
15.07.2017, 12:14
Желток
Куда полетел Егор Борисов?
16.07.2017, 12:41
Желток
Фотофакт
Валерий Меладзе дал концерт в Якутии
19.07.2017, 16:20
Общество
На заметку охотникам! Сроки охоты в охотничий сезон 2017-2018 годы
16.07.2017, 11:02
Происшествия
В Якутске сгорел дом
17.07.2017, 17:27
Политика
Зампрокурора Якутии перешел на новую работу
18.07.2017, 14:01
Экономика
Фотофакт
Эксклюзив
Серебряный камешек в инвестиционный огород Егора Борисова 
17.07.2017, 10:01
Происшествия
Видео
Водитель в Вилюйске заявил, что его избили сотрудники ГИБДД
18.07.2017, 12:55
Культура & Образование
Эксклюзив
К-поп группа UREKA: «Якутск, не теряй нас! Приедем в сентябре!»  Эксклюзивное интервью 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
20.07.2017

Завершился в Якутске суд по резонансному убийству

Общество
20.07.2017

Юбилейные мероприятия Дней Якутии в Москве, Питере и Владивостоке станут скромнее на 50 млн рублей

Культура & Образование
20.07.2017

Набор на 3-й сезон: Учи английский легко и весело в языковом лагере «Березка»!

Резонанс
Происшествия
19.07.2017

Скандал с ребенком в киоске: апелляция продавца рассмотрена судом

Столица
19.07.2017

Наблюдается подъем уровня воды у Якутска

SOS
Происшествия
19.07.2017

Многодетная семья из-за пожара осталась без вещей

Анонс
Экономика
19.07.2017

MVM: на все -50% + скидка по дисконтной карте!!!

Политика
19.07.2017

Проект «Историческая память» по следам А.Е.Кулаковского