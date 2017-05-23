Егор Борисов поручил разработать стратегию комплексного развития арктических территорий Якутии

Глава Якутии Егор Борисов поручил правительству республики разработать и внести на утверждение до апреля 2018 года проект Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны на период до 2030 года.

В тексте соответствующего распоряжения указано, что мероприятия охватят территории Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Нижнеколымского, Оленекского, Среднеколымского, Усть-Янского, Эвено-Бытантайского районов.

Органам местного самоуправления арктических улусов рекомендовано принять участие в разработке проекта.

Отметим, что Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года согласована федеральными органами исполнительной власти. Теперь планируется ее на рассмотрение в Ил Тумэне для утверждения законом до 1 января 2018 года.

Также добавим, что в марте 2017 года Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» обозначил видение развития арктического региона страны. Глава государства призвал поддерживать инициативы, имеющие мультипликативный эффект для экономики. Их реализация будет основана на механизмах государственно-частного партнёрства, создании опорных зон развития, привлечении инструментов государственной поддержки. Эти и многие другие меры будут включены в новую редакцию государственной программы развития Арктической зоны.

Егор Борисов в своем комментарии по итогам речи Президента России отметил, что развитие промышленной базы важно, но государство должно помнить о людях, живущих в тяжелейших климатических условиях. «Меня порадовало, что Владимир Владимирович все-таки нацелил всех на комплексное развитие северных регионов, не забывая и про создание отвечающей нашим потребностям инфраструктуры, развитие научного потенциала, повышение качества жизни коренных народов Севера, сохранение их культуры и традиций», — констатировал Глава Якутии.