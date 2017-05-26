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26 мая 2017, 10:15
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Егор Борисов получил новую должность

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов избран председателем наблюдательного совета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.

«Сегодня была выдвинута единственная кандидатура на должность председателя. Сам Егор Афанасьевич воздержался от голосования, остальные проголосовали единогласно», – сообщила член набсовета, заместитель начальника Планово-финансового управления СВФУ София Федорова.

После утверждения своей кандидатуры Егор Борисов выразил уверенность в последующей плодотворной работе совета. В СВФУ отмечают, что деятельность наблюдательного совета под руководством главы региона поможет в решении актуальных вопросов развития вузовского образования.

Также в рамках заседания набсовета был рассмотрен ряд стратегических вопросов деятельности образовательного учреждения. Ректор СВФУ Евгения Михайлова сообщила, что заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, входящая в состав совета, будет присутствовать на следующем заседании в июне, где речь пойдет о реализации «дорожной карты» по повышению эффективности деятельности СВФУ.

Добавим, что наблюдательный совет СВФУ является коллегиальным государственно-общественным органом университета, к его компетенции относится рассмотрение вопросов в соответствии с Федеральным Законом «Об автономных учреждениях».

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Источник: Пресс-служба СВФУ.
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