Егор Борисов подвёл итоги выборов

19 марта Егор Борисов традиционно начал рабочую неделю с проведения расширенного планёрного совещания с руководителями министерств, ведомств и подразделений Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я). В ходе мероприятия обсуждены неотложные вопросы, намечены планы работы.

Егор Борисов начал заседание с подведения итогов выборов Президента Российской Федерации. Глава республики отметил, что, поддержав действующего главу государства Владимира Путина, якутяне проявили сплочённость и готовность реализовать намеченные планы и задачи под руководством лидера страны.

В этой связи Борисов напомнил о своём участии и выступлении во Владивостоке на итоговом заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России Юрия Трутнева в ДФО.

Накануне выборов Юрий Трутнев провёл в Якутске рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы социального развития точек экономического роста на территории Якутии и образования новых поселений в рамках реализации федерального закона № 119-ФЗ о «дальневосточном гектаре». Полпред поддержал предложения главы республики об увеличении объёмов финансирования социальной инфраструктуры и включении в План социального развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия) финансирования ещё двух крупных объектов здравоохранения общерегионального значения – кардиологического диспансера (2 очередь) и Республиканского онкологического центра (2 очередь).

Далее в ходе совещания Егор Борисов заслушал отчёты вице-премьеров и некоторых региональных министров.

Министр финансов Валерий Жондоров отчитался о ситуации по исполнению государственного бюджета республики. По словам министра, «общее исполнение бюджета идёт с превышением доходов по сравнению с январём-февралём прошлого года на 4,3 млрд. рублей». В расходной части на январь-февраль текущего года порядка 4,5 млрд. рублей были профинансированы выше текущих расходов января-февраля прошлого года, в том числе 2 млрд. направлены на социальные расходы по оплате труда в связи с повышением оплаты труда с 1 января и МРОТ. Кроме того, Валерий Жондоров отчитался, что по указанию Егора Борисова проведена работа по «приоритизации» республиканских государственных программ.

По данным первого заместителя председателя правительства – министра экономики Михаила Осипова, за январь-февраль валовый региональный продукт вырос на 5,8%, что существенно выше средних показателей по стране (2%). В основном рост ВРП произошёл за счёт промышленного производства. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах составил 109%, что связано в основном с добычей алмазов и нефти. Инвестиции в основной капитал, по словам Осипова, сложились в сумме 26 млрд. 100 млн. рублей. Также Михаил Осипов обратил внимание на продолжение мероприятий по вводу жилья. «Введено уже 115 тыс. кв.м. жилья», – сообщил он.

Первый заместитель председателя Правительства РС (Я) – министр сельского хозяйства и продовольственной политики Пётр Алексеев сообщил, что министерство держит на особом контроле вопрос зимовки крупного рогатого скота и лошадей, а также завоза сена: «Общий объём поставки сена из-за пределов республики составляет 2 тыс. тонн, в том числе 1,5 тыс. тонн планируется доставить из Магаданской и Амурской областей».

Председатель Государственного комитета РС(Я) по занятости населения Степан Москвитин доложил, что 27 марта в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского улуса состоится большое совещание с участием пяти крупных компаний, с которыми будут заключены соглашения о трудоустройстве местных кадров. Данные компании предоставят более 1 тысячи рабочих мест.

Министр образования и науки РС (Я) Владимир Егоров отчитался о текущей оргработе, проводимой в рамках подготовки к проведению Международных интеллектуальных игр в Якутске.

По итогам планёрного совещания Егор Борисов дал ряд поручений в адрес членов правительства, руководителей министерств и ведомств.