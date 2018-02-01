Егор Борисов подписал указы о присуждении госпремий в области науки и техники

1 февраля Егор Борисов подписал указы о присуждении Государственных премий Республики Саха (Якутия) в области науки и техники.

Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени Г.И. Чиряева в области науки и техники за 2018 год присуждена группе учёных за научную работу «Разработка и внедрение новых методов и приборов для измерения температуры, теплофизических и термомеханических свойств композиционных материалов технических и биологических объектов в условиях Республики Саха (Якутия)».

Лауреатами премии стали кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела тепломассообмена Института физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова Сибирского отделения РАН Константин Большев, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник отдела тепломассообмена этого же института Василий Иванов и профессор, заведующий лабораторией физики редкоземельных полупроводников Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Владимир Каминский.

Совместная работа Института физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова и Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе продолжается уже тридцать лет. Ещё в 1990 году Владимир Каминский получил авторское свидетельство на тензорезистор из моносульфида самария по итогам совместной работы с якутскими физиками и материаловедами. Тогда этим тензорезистором впервые в мире было измерено давление при промерзании воды в сосудах высокого давления, бетона и песка. При его участии был разработан и создан автоматизированный стенд натурных испытаний сосудов высокого давления и магистральных труб газопровода, по своей оснащённости и возможностям не имевший аналогов в мире.

Егор Борисов подчеркнул значение вклада Владимира Каминского в становление якутской школы теплофизиков и материаловедов, в развитие приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований в области теплофизики и материаловедения применительно к условиям Севера.

Также своим указом от 1 февраля 2018 года глава Якутии присудил Государственную премию РСЯ(Я) в области науки и техники для молодых учёных и специалистов за 2018 год кандидату технических наук, старшему научному сотруднику лаборатории материаловедения Института проблем нефти и газа СО РАН Николаю Шадринову за цикл работ по разработке морозостойких эластомерных композитов для техники Севера.

В результате проведённых научно-исследовательских работ молодой учёный выявил взаимосвязь «структура – свойства» в разрабатываемых материалах на основе смесей полимеров. Николай Шадринов разработал устройство для исследования деформационных свойств полимерных композиционных материалов методом атомно-силовой микроскопии. На основании предложенной методики подобраны эффективные технологические режимы переработки композитов, позволившие создать новые морозостойкие полимерэластомерные материалы, которые можно эксплуатировать в экстремальных климатических условиях Севера.