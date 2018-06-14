Егор Борисов: Первая игра очень важная

Экс-глава Якутии Егор БОРИСОВ опубликовал первый пост в Instagram после своей отставки и пожелал удачи сборной России на чемпионате мира по футболу.



Начинается долгожданный чемпионат мира по футболу в России. Целый месяц вся страна будет жить этим событием , переживать за нашу сборную, но главное — наслаждаться красивыми матчами, мастерством самых лучших футболистов мира.

Знаю, что многие якутяне поехали на игры в разные города. Желаю им достойно поболеть, зарядиться позитивными эмоциями. Будем болеть за сборную России и за зрелищные матчи!

Уже сегодня матч-открытие: Россия — Саудовская Аравия. Первая игра очень важная. Пожелаем нашей сборной удачи!