Егор Борисов ответит на ваши вопросы в прямом эфире

26 апреля в 19.00 часов на телеканалах НВК «Саха», «Саха-24», радио «Саха», на сайтах НВК-онлайн (http://nvk-online.ru/online/) и ЯСИА (ysia.ru) состоится прямой эфир с Главой Республики Саха (Якутия) Егором Афанасьевичем БОРИСОВЫМ, приуроченный ко Дню Республики Саха (Якутия). Егор Борисов в прямом эфире ответит на вопросы жителей республики. Вопросы можно задавать прямо сейчас по бесплатным телефонам: 508-221, 508-226, 508-228, 508-229, а также направлять на электронную почту sprosi.borisova@mail.ru или по ватсапу на номер 8914 2734488. comments powered by HyperComments Источник: АГиП РС(Я) Пресс-служба

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