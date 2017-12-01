Егор Борисов отметил успехи Алмазэргиэнбанка в развитии цифровой экономики

Алмазэргиэнбанк демонстрирует высокие показатели в деятельности по внедрению и развитию цифровой экономики в регионе. Об этом заявил глава Якутии Егор Борисов в ходе расширенного совещания по вопросам участия республики в реализации программы «Цифровая экономика России».

Егор Борисов, открывая совещание, подчеркнул, что ручное управление региональной экономикой не соответствует современным вызовам, тем более для Якутии – субъекта со специфической территорией. «У нас, между тем, есть все возможности – человеческий капитал, технологии — для цифровизации основных отраслей. Пока еще стоит проблема с ограниченностью инфраструктуры. Однако сегодня самое важное – разбудить общество. Сделать так, чтобы каждый человек понимал, что из себя представляет цифровая экономика, какие новые возможности она открывает», — сказал Ил Дархан.

Положительный опыт работы Алмазэргиэнбанка по данному направлению отметил также первый вице-премьер – министр экономики Михаил Осипов: «Региональный банк успешно развивает несколько сервисов, связанных в первую очередь со школьными и транспортными картами».

Напомним, в июне 2016 года Алмазэргиэнбанк создал дочернюю компанию «АЭБ АйТи», клю­чевыми направлениями деятельности которой являются сопровождение и модернизация внедряемых в работу банка ИТ-систем, а также развитие цифрового банкинга. Кроме того, «АЭБ АйТи» апробирует передовые технологии, занимается созданием готовых продуктов на их основе и поддерживает ИТ-стартапы, причем не только в финансовой сфере, но и в других смежных отраслях экономики.