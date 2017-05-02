Егор Борисов открыл XVIII-ю Азиатскую физическую олимпиаду

2 мая Егор БОРИСОВ принял участие в торжественной церемонии открытия 18-й Азиатской олимпиады по физике (АФO-2017), которая состоялась в культурном центре «Сергеляхские огни» Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

«Якутяне любят точные науки. Сегодня в столице нашей республики открывается 18-я Азиатская олимпиада по физике, которая является для нас значимым событием. Оно проводится в самой большой стране мира и в самом крупном по территории регионе России», — подчеркнул Ил Дархан. Он также отметил, что олимпиада приурочена к 100-летию народного учителя CCCР Михаила АЛЕКСЕЕВА, многое сделавшего для популяризации математики и физики.

Егор Борисов выразил благодарность организаторам олимпиады и пожелал ее участникам получше познакомиться с нашим краем. Глава напомнил, что в республике проводится много спортивных мероприятий, интеллектуальных состязаний, творческих фестивалей и конкурсов самого высокого уровня. Студенты из Якутии учатся в самых престижных университетах мира, участвуют в различных международных соревнованиях, успешно гастролируют.

Президент Азиатской физической олимпиады Леон ЧУАНЬ КВЕК высказал слова благодарности Егору Борисову, всем организаторам олимпиады, отметив ее значимость, пожелал участникам добиться успехов, а главное – найти новых друзей.

Image titleВ АФO-2017 принимают участие 24 команды, в том числе сборные Китая, Турции, Сингапура, Таиланда, Вьетнама, Румынии, Израиля, Индии, Кыргызстана, Австралии и России. В состав национальной команды России впервые вошли учащиеся из Якутии – Игорь СИВЦЕВ и Виктор РЕШЕТНИКОВ – ученики 11 класса Республиканского лицея-интерната с углубленным изучением отдельных предметов, а также Тимофей ТОРОХОВ — ученик 11 класса специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.

За всю историю олимпиады Россия впервые получила право на ее проведение. Инициатором выступил Егор Борисов, его предложение было поддержано федеральным министерством образования.

Азиатская физическая олимпиада проводится с 2000 года. В настоящее время в ней принимают участие сборные команды 24 азиатских стран. Россия участвует в АФО с 2011 года. В 17-й олимпиаде, которая проходила в 2016 года в китайском Гуанчжоу, сборная России завоевала 8 медалей: 4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую.

По результатам интеллектуальных состязаний будут определены кандидаты на Международную олимпиаду по физике 2017 года, которую принимает Индонезия. Кроме того, олимпиада станет подготовительным этапом к Международным интеллектуальным играм, запланированным на 2018 год, проведение которых также было инициировано Егором Борисовым. Ожидается, что в рамках игр около 1,5 тыс. школьников из разных стран примут участие в научных конференциях, олимпиадах по физике, математике, химии и информатике.