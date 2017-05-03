Егор Борисов обсудил вопросы развития IT-отрасли в Якутии с профессионалами

2 мая Егор БОРИСОВорисов посетил офис компании по производству мобильных игр «МайТона». Глава республики выслушал и взял на карандаш предложения лидеров IT-индустрии Якутии, братьев Алексея и Афанасия УШНИЦКИХ по развитию этой перспективной отрасли в республике.

В ходе экскурсии по офису гейм-дизайнеры «МайТоны» показали Ил Дархану, как создается главный персонаж будущей игры, процесс работы над которой держится пока в секрете, рассказали и об основном продукте компании – играх для мобильных устройств, популярных среди пользователей по всему миру. К примеру, игра «Тайное сообщество: Загадочное Исчезновение», выпущенная в 2012 году, является одной из успешных в своем жанре и находится в международном ТОП-50 самых кассовых приложений на iPad. Одна из последних успешных игр «Записки Искателя» также стабильно занимает 20-30 места в рейтинге кассовых игр на iPad в США.

Первым делом Егор Борисов поинтересовался у братьев Ушницких, довольны ли они качеством и стоимостью Интернета. По словам Алексея и Афанасия, для их компании оплата в одну тысячу рублей за один мегабит –терпимая, но для начинающих – это неподъёмные расходы. «Мы помним, что буквально шесть лет назад мы платили в разы больше, чем сейчас. Сегодняшняя цена в сравнении с той стоимостью – небо и земля», — отметили братья. И все же, по их мнению, если в республике ставится задача развития IT-отрасли как успешного бизнеса, интернет-тарифы в Якутии нужно снижать, так как высокая стоимость трафика негативно сказывается на конкурентоспособности IT-предприятий Якутии на российском рынке.

В компании «МайТона» сегодня трудится около двухсот человек, средний возраст которых 25 лет. В связи с этим глава поинтересовался, где Ушницкие находят таких молодых, творческих ребят. Тем более что, согласно озвученной директором ГАУ «Технопарк «Якутия» Анатолием СЕМЕНОВЫМ информации, в год все профильные учебные заведения республики выпускают порядка 150 специалистов в этой сфере. Однако далеко не все из них, считает Алексей Ушницкий, являются стоящими специалистами, с которыми можно работать.

«Тенденции в мировой IT-индустрии таковы, что компании создают виртуальные офисы, и сотрудники в них работают удаленно. Мы знаем несколько ребят из Якутска, которые живя здесь, работают в российских и зарубежных IT-компаниях. Мы тоже могли бы брать кадры откуда угодно – проблем с этим нет, но мы хотим развивать свою республику, брать наших», — поделился своими переживаниями один из братьев.

Для взращивания местных кадров программисты и дизайнеры «МайТоны» регулярно встречаются со школьниками и студентами, начинающими программистами, читают лекции и проводят у себя в офисе практические занятия. Кроме того, компания ежегодно организует производственную и трудовую практику студентов Института математики и информатики СВФУ им.М.К.Аммосова и центральных вузов. В прошлом году «МайТона» совместно с другой крупной якутской IT-компанией «Синет» провела в Якутске школьную олимпиаду «СмартКод», в которой приняло участие около 150 человек. А буквально на прошлой неделе флагманское IT-предприятие Якутии также за свой счет организовало конференцию по компьютерной графике. В 2016 году Ушницкие совместно с компанией «Синет» открыли обучающий центр «СМАРТ».

«Когда мы начинали, у нас не было ни времени, ни сил думать о чем-то еще, кроме развития собственного бизнеса. Но сегодня, пройдя этап становления, мы пришли к твердому убеждению, что надо вкладывать в развитие нашей родной республики, в образование детей», — сказал Афанасий Ушницкий.

Положительно оценив предпринимаемые братьями Ушницкими усилия, Егор Борисов отметил, что проблема подготовки «айтишников» в Якутии должна решаться комплексно. Глава региона заявил о необходимости создания обучающей площадки, которая за короткое время будет готовить программистов и других специалистов отрасли. По замыслу Ил Дархана, обучающий IT-центр должен аккумулировать лучшие умы в этой сфере, на постоянной основе проводить конференции по компьютерной графике и программированию, стажировки, курсы, а также отправлять якутян обучаться за пределы республики.

Афанасий Ушницкий также обратился к Егору Борисову с просьбой рассмотреть вопрос об уменьшении налогов на прибыль и имущество для IT-компаний республики. Егор Борисов выразил готовность рассмотреть это предложение на уровне правительства. Также глава заметил, что склоняется к положительному принятию решения по вопросу перехода на упрощённую систему налогообложения, предусматривающую снижение налоговой ставки с шести до трех процентов. На его взгляд, принятие таких решений, как правило, тормозится муниципалитетами, которые не хотят терять средства из своих и без того скромных бюджетов.

Министр связи информационных технологий РС(Я) Александр БОРИСОВ обратил внимание Ил Дархана на проблему отсутствия финансовых средств у IT-стартаперов для реализации проектов. «Сейчас очень много ребят с хорошими проектами, которые попросту не могут найти инвесторов. Начинающие айтишники также не могут получить банковский кредит, потому что ничего не имеют», — отметил министр, предложив создать некоммерческий фонд поддержки IT-предпринимательства. На это Егор Афанасьевич ответил, что в республике планируется создание фонда поддержки местного производства, в рамках которого можно предусмотреть средства и на IT.

В ходе обстоятельного разговора с братьями Ушницкими Егор Борисов также пришел к мнению о необходимости проведения в столице республики большой ежегодной IT-конференции, которая собрала бы талантливых программистов и стартаперов вместе с инвесторами со всей страны. Егор Афанасьевич дал поручение правительству разработать проект по проведению такого мероприятия.

Добавим, что сегодня игры МайТоны переводятся на 11 языков, ведь вся продукция компании является экспортной, значительную часть дохода приносят пользователи из США. Однако «МайТона» ставит перед собой цель найти свою нишу и на азиатском рынке, тем более что лидером по доходам от продаж в мобильных играх в настоящий момент является Китай.

В прошлом году компания «МайТона» открыла офис в Сингапуре, одной из наиболее продвинутых стран IT-индустрии. Как сообщил Алексей Ушницкий, с 16 по 18 мая там пройдет Конференция по мобильным играм Casual Connect 2017, на которой «МайТона» выступает платиновым спонсором. «На конференции собираются ведущие разработчики, это очень важное мероприятие, и у нас там будет огромная площадка, с помощью которой мы громко заявим о себе, расскажем о нашей компании и нашей республике всему миру», — сообщил Афанасий Ушницкий.

Завершая встречу, Егор Борисов назвал ее весьма продуктивной. Для более детального обсуждения намеченных планов он предложил провести совещание расширенным составом, с участием всех IT-компаний республики.

Фото Марии Васильевой (ЯСИА)