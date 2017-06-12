Егор Борисов о северном завозе

10 июня в прямом эфире на телеканале «Россия-1» ГТРК «Саха» прозвучал вопрос жительницы Среднеколымского улуса об обеспечении северных улусов продуктами первой необходимости и о планах по изменению логистики схемы завоза грузов.

Егор БОРИСОВ отметил, что проблема обеспечения северного завоза поднималась ещё со времён советской власти. В последние годы вопрос обострился. В связи с обмелением на верховьях реки Лена, отмечаются спады уровня воды и ограничение по осадке судов. Вместе с тем наблюдается выпадение обильных осадков, что неблагоприятно влияет на завоз жизнеобеспечивающих грузов в зимнее время.

«Обычная схема завоза грузов строится следующим образом: суда идут по Лене, дожидаясь открытия навигации по Северному морскому пути, достигают до устья рек, затем доставляют грузы до арктических улусов. Сегодня реальной альтернативы этому варианту не вижу, так как самолётами доставлять грузы дорого, автомобильным транспортом – также затратно в связи с огромным расстоянием и состоянием инфраструктуры», – сказал Егор Борисов.

Глава также отметил проблему обмеления рек, в связи с чем уже в августе-сентябре суда встают. Эту проблему можно решить после ввода в постоянную эксплуатацию Пускового комплекса железнодорожной линии «Беркакит-Томмот-Нижний Бестях (Якутск)». Тогда, по словам главы, грузы будут завозиться не в верхнюю Лену, а в Нижний Бестях.

Для решения проблемы по открытию автозимников глава Якутии поставил задачу перед Правительством республики изменить сроки накопления необходимых грузов и топливно-энергетических ресурсов не до 1 января, как было ранее, а завозить их с запасом до 1 февраля. Кроме того, озвучил предложение о необходимости создания транспортного комплекса непосредственно в северных и арктических улусах.

Прошедшая аномальная зима показала, что в районах, в которых открыты дорожные участки казённого предприятия «Дороги Арктики» – в Абыйском, Момском, Верхоянском, Аллаиховском улусах, несмотря на аномальные погодные условия, удалось оперативно стабилизировать ситуацию по содержанию автозимников. В связи с этим, принято решение о расширении деятельности КП «Дороги Арктики» с поэтапной передачей автомобильных дорог в Нижнеколымском и Усть-Янском улусах.

Для обеспечения раннего открытия сезонных автомобильных дорог и расчистки снежных заносов пересмотрена политика по укреплению предприятия «Дороги Арктики» в части строительства дорожно-ремонтных пунктов и приобретения специализированной техники. В дальнейшем планируется передать в ведение КП «Дороги Арктики» дороги регионального значения, находящиеся в Булунском и Среднеколымском районах.