АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
17
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.08
 68.00
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.07.2017, 17:50
Столица
В Якутске идет фестиваль детских загородных лагерей
21.07.2017, 17:40
Культура & Образование
Ученик лицея СВФУ стал абсолютным победителем XXIV Международной олимпиады «Туймаада»
21.07.2017, 17:30
Спорт
Лучшие лучники Якутии встретились на стадионе «Туймаада»
21.07.2017, 17:20
Столица
Погода в эти выходные
21.07.2017, 17:10
Происшествия
Неизвестный гонялся с ножом за молодым человеком и ранил его в шею
21.07.2017, 16:55
Общество
На первой «пленарке» Общественная палата изберет председателя
21.07.2017, 16:45
Культура & Образование
Школьники посетили с экскурсией «Железные дороги Якутии»
21.07.2017, 16:36
Республика
Борьба со стихиями: засуха, лесные пожары и наводнение осложняют в Якутии сенокосную кампанию
21.07.2017, 16:25
Республика
Егор Борисов: «Необходимо начать работу по поэтапному переносу села Берёзовка»
21.07.2017, 16:10
Общество
Только один молодой человек пожелал отправиться на службу по контракту
21.07.2017, 16:00
Происшествия
Фотофакт
Фотофакт: в Якутии медведица с тремя медвежатами вышли на дорогу
21.07.2017, 15:50
Культура & Образование
Якуты жгут: Питерцам понравился новый клип Кюннэй «Чээкэ»
21.07.2017, 15:40
Экономика
Минтранс Якутии и АО «Прогноз» займутся ремонтом автозимника от Батамая до Себян-Кюеля
21.07.2017, 15:28
Происшествия
Видео
Резонанс
Видео с места убийства Анастасии Андреевой (18+)
21.07.2017, 15:20
Происшествия
Пожилой фотолюбитель пойман с поличным
21.07.2017, 15:10
Республика
В Сватае уровень воды снизился, в Аргахтахе пока держится на одной отметке
21.07.2017, 15:00
Республика
К тушению пожаров в Вилюйском улусе будет привлечен самолет-амфибия
21.07.2017, 14:50
Общество
С октября изменится оплата труда медицинских работников
21.07.2017, 14:40
Экономика
«Сахатранснефтегаз» приступил к замене старых газопроводов на Тимирязева
21.07.2017, 14:39
Политика
Яна Игнатьева пригласила Владимира Путина в Якутию
21.07.2017, 14:30
Столица
Американские борцы прилетают в Якутск. Матчевая встреча пройдет бесплатно
21.07.2017, 14:20
Столица
В Октябрьском округе создан Совет председателей многоквартирных домов
21.07.2017, 14:10
Столица
Веселый автобус для фотосессий установлен в сквере Якутска
21.07.2017, 12:50
Происшествия
Пожилой мужчина угнал детский велосипед
21.07.2017, 12:40
Происшествия
На чужом тракторе с ветерком
21.07.2017, 12:30
Общество
ЦЗН объявляет отбор работодателей на предоставление субсидий
21.07.2017, 12:20
Путешествия
Егор Борисов посетил подтопленные сёла Среднеколымского улуса
21.07.2017, 12:10
Столица
Якутск вступает в маршрутную сеть «Форсайт-навигации 2017»  
21.07.2017, 12:00
Столица
Добровольная пожарная дружина ликвидировала лесной пожар
21.07.2017, 11:50
Происшествия
Житель Кобяйского района забил своего односельчанина палкой до смерти
21.07.2017, 11:40
Происшествия
Комментарий от МЧС: Угрозы подтопления Октемцев нет
21.07.2017, 11:30
Происшествия
Кассир вынула из кассы 470 тысяч рублей
21.07.2017, 11:20
Происшествия
57 человек стали жертвами «земельных» мошенников
21.07.2017, 11:10
Происшествия
Пожарные спасли дом на ул. Кузьмина
21.07.2017, 10:55
Республика
Строительство уникального моста через реку Марха ведется по графику
21.07.2017, 10:45
Республика
«Железные дороги Якутии»: Теперь билеты можно купить электронно
21.07.2017, 10:35
Столица
Анонс
Прямой разговор с Айсеном Николаевым
21.07.2017, 10:23
Происшествия
Видео
Эксклюзив
Видео очевидца: Возле села Октемцы прорвало дамбу
21.07.2017, 10:10
Происшествия
Женщина в Нюрбе удачно сходила в ресторан
21.07.2017, 10:00
Происшествия
Директор социального учреждения совершала фиктивные операции
21.07.2017, 9:50
Происшествия
Наглая кража в доме престарелых
21.07.2017, 9:40
Происшествия
Обиженный артельщик в отместку украл телефон
21.07.2017, 9:30
Культура & Образование
Сегодня день рождения издателя
21.07.2017, 9:20
Происшествия
За полгода — 40 ДТП с участием детей
21.07.2017, 9:10
Финансы
Кто определяет очередность и виды работ по капитальному ремонту
21.07.2017, 8:00
Желток
Фотофакт
Позитив
Летний отдых якутских звезд инстаграма
21.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 21 июля 2017 г.
21.07.2017, 0:41
Культура & Образование
Сегодня день рождения хомусиста-виртуоза
20.07.2017, 21:07
Республика
21 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
20.07.2017, 21:00
Происшествия
Завершился в Якутске суд по резонансному убийству
20.07.2017, 17:59
Культура & Образование
В СВФУ проходят вступительные испытания для абитуриентов с особыми образовательными потребностями
20.07.2017, 17:50
Финансы
Big in Japan: новость о союзе Алмазэргиэнбанка и JCB разлетелась по всей Японии
20.07.2017, 17:45
Общество
Год добра: акция «Здоровье. Молодость. Мечта»
20.07.2017, 17:35
Происшествия
Вилюйчане продолжают бороться с лесными пожарами
20.07.2017, 17:32
Финансы
Как узнать сколько денежных средств накоплено на капремонт дома?
20.07.2017, 17:27
Общество
УФСИН подписали договор с профсоюзами
20.07.2017, 17:15
Происшествия
Извергов приговорили к 19 и 20 годам лишения свободы
20.07.2017, 17:00
Столица
К сведению работников торговли и общественного питания
20.07.2017, 16:50
Столица
В Якутске установлено шесть столов для игры в настольный теннис
20.07.2017, 16:40
Республика
Владимир Прокопенко: Якутия, как и прежде, наименее криминогенна
20.07.2017, 16:30
Экология
Радиационная обстановка на участке «Буранный» под контролем
20.07.2017, 16:20
Происшествия
16-летний грабитель дважды ограбил один и тот же магазин
20.07.2017, 16:10
Желток
Фотофакт
Посреди лета на севере Якутии выпал снег
20.07.2017, 16:00
Политика
Госдумой принят новый законопроект о садоводстве
20.07.2017, 15:50
Политика
В Налоговый кодекс внесены изменения, направленные на создание условий для развития туризма на Дальнем Востоке
20.07.2017, 15:40
Происшествия
11  тонн китайских автозапчастей задержали на границе
20.07.2017, 15:30
Столица
Стройотряды помогут благоустроить дворы столицы
20.07.2017, 15:20
Республика
«Сахаэнерго» обеспечивает энергоснабжение в подтопленных селах
20.07.2017, 15:10
Республика
Минсельхоз Якутии: Засуха, лесные пожары и наводнения осложняют сенокосную кампанию
20.07.2017, 15:00
Республика
В Якутии более 17 тысяч гектаров охвачено пожарами
20.07.2017, 14:50
Политика
Выборы в Ленске: кто подружит район и город?
20.07.2017, 14:40
Республика
В Усть-Майском районе объявлен режим ЧС
Архив новостей
Республика
21 июля 2017, 16:25
127

Егор Борисов: «Необходимо начать работу по поэтапному переносу села Берёзовка»

20 июля в ходе рабочего визита в Среднеколымский улус Егор Борисов посетил село Берёзовка, являющееся местом компактного проживания представителей коренного малочисленного народа Севера – эвенов.

Сегодня в Берёзовке вода уже ушла. Но местные жители говорят, что в этом году вода держалась нетипично долго – не уходила почти три недели. Раньше вода задерживалась только на 2-3 дня, ведь село расположено в гористой местности.

Image titleПервая подвижка льда на реке Берёзовка была зафиксирована 16 мая. Уже 24 мая здесь отмечался максимальный уровень воды – 11 м. 26 см., при критической отметке 10 м. Подтопленными оказались 37 домов, в которых проживает 283 человека, а также социальные объекты: котельная, дизельная электростанция с теплотрассами, детский сад, участковая больница и культурно-этнографический центр, здание администрации, АТС.

Image titleРаспоряжением главы Среднеколымского улуса от 22 мая 2017 г. был введён режим ЧС местного значения в границах Берёзовского национального (кочевого) наслега. Комиссия по подсчёту ущерба от паводка утвердила список пострадавших граждан, единовременную помощь на общую сумму 5 млн. 015 тыс. рублей получил 251 гражданин. Средства поступают на лицевые счета. К сожалению, у некоторых селян отсутствовали документы на имущество. Этим гражданам помогли из местного бюджета. Администрацией Среднеколымского улуса открыт специальный счёт для сбора средств для пострадавших от паводка в с. Березовка.

Image titleОбщая сумма на восстановление жилья, социально-значимых объектов и иных расходов по ликвидации последствий паводка в Берёзовке составит 66 млн. рублей. Дополнительно по указанию Егора Борисова правительством республики предусмотрено 5 млн. 453 тыс. рублей на строительный материал для частного жилого фонда.

Image titleСразу по приезду правительственная делегация во главе с Егором Борисовым посетила социальные объекты, пострадавшие от паводка. В здании детского сада «Энкэчэн» идут восстановительные работы: полы разобраны, меняют кровлю. Селянам помогают бойцы студенческого стройотряда, которые работают в Берёзовке с 1 июля. Деревянное здание детсада 1990 года постройки требует капитального ремонта. Заведующая детским садом Марина Толстова предложила начать строительство нового типового здания детского сада в непотопляемой части села. Сегодня учреждение посещают 34 ребёнка.

Image titleПри участии бойцов стройотряда проводится работа по утеплению здания Березовской средней школы и частичный ремонт системы отопления. Хотя объект не был подтоплен, он тоже требует внимания. Здание было возведено в 2010 году из лёгких стальных тонкостенных конструкций. В ходе строительства был допущен брак, как следствие не выдерживается температурный режим. Из государственного бюджета республики в рамках государственной программы «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» в 2017 году на капремонт школы выделено более 1 млн. 500 тыс. руб. В следующем году также запланированы средства на ремонт школы.

Image titleЖители села выразили слова благодарности за организацию отдыха детей в Сочи. При желании дети могут остаться отдыхать на третий сезон. Кроме того, обсуждены вопросы заработной платы оленеводов, закупки стройматериалов и кирпичей, организации регулярного авиасообщения. По словам селян, вертолёт прилетает в Березовку через 2-3 месяца, санрейсы не берут пассажиров, между тем в селе есть действующая авиаплощадка для посадки самолётов. Директор школы Виктория Еремеева подняла проблему нехватки педагогических кадров и внесла предложение увеличить возрастной ценз для выезда педагогов на работу в труднодоступные населённые пункты Якутии или разрешить участвовать в программе местным жителям.

Image title

Подрядчиком по восстановлению муниципального жилья и социальных объектов определён ООО «Норд Инжиниринг». Предприятием начата комплектация поставляемой продукции технического назначения. Строительные материалы легче было бы закупить в Сеймчане Магаданской области, но там нет нужных объёмов. Поэтому будут организованы поставки из Якутска до Зелёного мыса, а затем до 20-25 августа также по воде – до Среднеколымска. Пока открытым остаётся вопрос доставки стройматериалов из районного центра до Берёзовки. Объём груза очень большой – 428 тонн.

Но основной вопрос, который был рассмотрен в ходе встречи с населением – это перенос села Берёзовка. От имени жителей 22 домов, ежегодно попадающих в зону подтопления весенним половодьем, выступила депутат сельского поселения Артемида Заровняева. По её словам, русло реки Алазея меняется в сторону жилого сектора. 37 домов, которые постоянно подтопляются весенним половодьем, со временем могут подвергнуться полному затоплению. Дома по улицам Нижняя и Лесная находятся ближе всего к реке и находятся под угрозой разрушения, так как с годами течение Алазеи становится всё интенсивнее. Один из домов по улице Лесная уже сегодня – в аварийном состоянии.

Image title

«При критическом уровне 10 метров дома начинает подтапливать. В летнее время приходится заниматься восстановительными работами, просушкой домов вместо заслуженного летнего отдыха. Лето у нас короткое и прохладное, не успеваем просушить дома. Вопрос подключения домов к центральной системе отопления остаётся открытым из-за возможного переноса села», – рассказала Заровняева от имени своих избирателей.

В этих домах в основном проживают ветераны тыла и труда, многодетные семьи, инвалид, одинокие матери, которые не могут самостоятельно решить жилищный вопрос. Депутат предложила предусмотреть финансирование для строительства или покупки готового жилья. Часть селян готовы переехать в другие населённые пункты республики.

Жительница села Уяндина Тарабукина также затронула тему переноса Берёзовки, которая обсуждается с 70-х годов прошлого века. На более высоком месте построено здание школы и несколько жилых домов. Ещё одна жительница села отметила необходимость оказания помощи частному сектору для переноса села на незатопляемую территорию.

Image title

«Действительно, страна уже давно живёт в условиях рыночной экономики. Все уже привыкли, что государство никого не обеспечивает бесплатным жильём. Но сегодня я пришёл к выводу, что с учётом ваших условий жизни жителям Берёзовки самим не осилить строительство частного жилья. Поэтому буду убеждать наше правительство помочь вам в строительстве частных домов. По текущим вопросам ремонта, обеспечения стройматериалами – мы всё сделаем. Но меня беспокоит ваше будущее. Необходимо начать работу по поэтапному переносу села Берёзовка, сделать комплексный план переноса, который будет утверждён до конца года. Своим решением я создам постоянно действующий республиканский штаб по переносу села Берёзовка, чтоб правительство всегда держало на контроле этот вопрос», – заявил Егор Борисов.

Жители села поддержали предложение Ил Дархана об обеспечении селян брусовыми модульными домами. Дома формируются в Якутске, привозятся и собираются непосредственно в Берёзовке. «Конечно, такой проект за один год не осилим. Вечно так жить нельзя, будем решать проблему», – заверил Егор Афанасьевич, предложив жителям села самим активнее проявлять инициативу.

comments powered by HyperComments
Источник: egorborisov.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
17.07.2017, 23:27
Опрос
Кто самый уважаемый политик в Якутии?
17.07.2017, 20:42
Происшествия
Известную якутянку ограбили в Америке
15.07.2017, 12:14
Желток
Куда полетел Егор Борисов?
16.07.2017, 12:41
Желток
Фотофакт
Валерий Меладзе дал концерт в Якутии
19.07.2017, 16:20
Общество
На заметку охотникам! Сроки охоты в охотничий сезон 2017-2018 годы
16.07.2017, 11:02
Происшествия
В Якутске сгорел дом
17.07.2017, 17:27
Политика
Зампрокурора Якутии перешел на новую работу
21.07.2017, 8:00
Желток
Фотофакт
Позитив
Летний отдых якутских звезд инстаграма
18.07.2017, 14:01
Экономика
Фотофакт
Эксклюзив
Серебряный камешек в инвестиционный огород Егора Борисова 
17.07.2017, 10:01
Происшествия
Видео
Водитель в Вилюйске заявил, что его избили сотрудники ГИБДД
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Происшествия
21.07.2017

Фотофакт: в Якутии медведица с тремя медвежатами вышли на дорогу

Культура & Образование
21.07.2017

Якуты жгут: Питерцам понравился новый клип Кюннэй «Чээкэ»

Экономика
21.07.2017

«Сахатранснефтегаз» приступил к замене старых газопроводов на Тимирязева

Политика
21.07.2017

Яна Игнатьева пригласила Владимира Путина в Якутию

Столица
21.07.2017

Американские борцы прилетают в Якутск. Матчевая встреча пройдет бесплатно

Происшествия
20.07.2017

Завершился в Якутске суд по резонансному убийству

Финансы
20.07.2017

Big in Japan: новость о союзе Алмазэргиэнбанка и JCB разлетелась по всей Японии

Общество
20.07.2017

Юбилейные мероприятия Дней Якутии в Москве, Питере и Владивостоке станут скромнее на 50 млн рублей