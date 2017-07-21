Егор Борисов: «Необходимо начать работу по поэтапному переносу села Берёзовка»

20 июля в ходе рабочего визита в Среднеколымский улус Егор Борисов посетил село Берёзовка, являющееся местом компактного проживания представителей коренного малочисленного народа Севера – эвенов.

Сегодня в Берёзовке вода уже ушла. Но местные жители говорят, что в этом году вода держалась нетипично долго – не уходила почти три недели. Раньше вода задерживалась только на 2-3 дня, ведь село расположено в гористой местности.

Первая подвижка льда на реке Берёзовка была зафиксирована 16 мая. Уже 24 мая здесь отмечался максимальный уровень воды – 11 м. 26 см., при критической отметке 10 м. Подтопленными оказались 37 домов, в которых проживает 283 человека, а также социальные объекты: котельная, дизельная электростанция с теплотрассами, детский сад, участковая больница и культурно-этнографический центр, здание администрации, АТС.

Распоряжением главы Среднеколымского улуса от 22 мая 2017 г. был введён режим ЧС местного значения в границах Берёзовского национального (кочевого) наслега. Комиссия по подсчёту ущерба от паводка утвердила список пострадавших граждан, единовременную помощь на общую сумму 5 млн. 015 тыс. рублей получил 251 гражданин. Средства поступают на лицевые счета. К сожалению, у некоторых селян отсутствовали документы на имущество. Этим гражданам помогли из местного бюджета. Администрацией Среднеколымского улуса открыт специальный счёт для сбора средств для пострадавших от паводка в с. Березовка.

Общая сумма на восстановление жилья, социально-значимых объектов и иных расходов по ликвидации последствий паводка в Берёзовке составит 66 млн. рублей. Дополнительно по указанию Егора Борисова правительством республики предусмотрено 5 млн. 453 тыс. рублей на строительный материал для частного жилого фонда.

Сразу по приезду правительственная делегация во главе с Егором Борисовым посетила социальные объекты, пострадавшие от паводка. В здании детского сада «Энкэчэн» идут восстановительные работы: полы разобраны, меняют кровлю. Селянам помогают бойцы студенческого стройотряда, которые работают в Берёзовке с 1 июля. Деревянное здание детсада 1990 года постройки требует капитального ремонта. Заведующая детским садом Марина Толстова предложила начать строительство нового типового здания детского сада в непотопляемой части села. Сегодня учреждение посещают 34 ребёнка.

При участии бойцов стройотряда проводится работа по утеплению здания Березовской средней школы и частичный ремонт системы отопления. Хотя объект не был подтоплен, он тоже требует внимания. Здание было возведено в 2010 году из лёгких стальных тонкостенных конструкций. В ходе строительства был допущен брак, как следствие не выдерживается температурный режим. Из государственного бюджета республики в рамках государственной программы «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» в 2017 году на капремонт школы выделено более 1 млн. 500 тыс. руб. В следующем году также запланированы средства на ремонт школы.

Жители села выразили слова благодарности за организацию отдыха детей в Сочи. При желании дети могут остаться отдыхать на третий сезон. Кроме того, обсуждены вопросы заработной платы оленеводов, закупки стройматериалов и кирпичей, организации регулярного авиасообщения. По словам селян, вертолёт прилетает в Березовку через 2-3 месяца, санрейсы не берут пассажиров, между тем в селе есть действующая авиаплощадка для посадки самолётов. Директор школы Виктория Еремеева подняла проблему нехватки педагогических кадров и внесла предложение увеличить возрастной ценз для выезда педагогов на работу в труднодоступные населённые пункты Якутии или разрешить участвовать в программе местным жителям.

Подрядчиком по восстановлению муниципального жилья и социальных объектов определён ООО «Норд Инжиниринг». Предприятием начата комплектация поставляемой продукции технического назначения. Строительные материалы легче было бы закупить в Сеймчане Магаданской области, но там нет нужных объёмов. Поэтому будут организованы поставки из Якутска до Зелёного мыса, а затем до 20-25 августа также по воде – до Среднеколымска. Пока открытым остаётся вопрос доставки стройматериалов из районного центра до Берёзовки. Объём груза очень большой – 428 тонн.

Но основной вопрос, который был рассмотрен в ходе встречи с населением – это перенос села Берёзовка. От имени жителей 22 домов, ежегодно попадающих в зону подтопления весенним половодьем, выступила депутат сельского поселения Артемида Заровняева. По её словам, русло реки Алазея меняется в сторону жилого сектора. 37 домов, которые постоянно подтопляются весенним половодьем, со временем могут подвергнуться полному затоплению. Дома по улицам Нижняя и Лесная находятся ближе всего к реке и находятся под угрозой разрушения, так как с годами течение Алазеи становится всё интенсивнее. Один из домов по улице Лесная уже сегодня – в аварийном состоянии.

«При критическом уровне 10 метров дома начинает подтапливать. В летнее время приходится заниматься восстановительными работами, просушкой домов вместо заслуженного летнего отдыха. Лето у нас короткое и прохладное, не успеваем просушить дома. Вопрос подключения домов к центральной системе отопления остаётся открытым из-за возможного переноса села», – рассказала Заровняева от имени своих избирателей.

В этих домах в основном проживают ветераны тыла и труда, многодетные семьи, инвалид, одинокие матери, которые не могут самостоятельно решить жилищный вопрос. Депутат предложила предусмотреть финансирование для строительства или покупки готового жилья. Часть селян готовы переехать в другие населённые пункты республики.

Жительница села Уяндина Тарабукина также затронула тему переноса Берёзовки, которая обсуждается с 70-х годов прошлого века. На более высоком месте построено здание школы и несколько жилых домов. Ещё одна жительница села отметила необходимость оказания помощи частному сектору для переноса села на незатопляемую территорию.

«Действительно, страна уже давно живёт в условиях рыночной экономики. Все уже привыкли, что государство никого не обеспечивает бесплатным жильём. Но сегодня я пришёл к выводу, что с учётом ваших условий жизни жителям Берёзовки самим не осилить строительство частного жилья. Поэтому буду убеждать наше правительство помочь вам в строительстве частных домов. По текущим вопросам ремонта, обеспечения стройматериалами – мы всё сделаем. Но меня беспокоит ваше будущее. Необходимо начать работу по поэтапному переносу села Берёзовка, сделать комплексный план переноса, который будет утверждён до конца года. Своим решением я создам постоянно действующий республиканский штаб по переносу села Берёзовка, чтоб правительство всегда держало на контроле этот вопрос», – заявил Егор Борисов.

Жители села поддержали предложение Ил Дархана об обеспечении селян брусовыми модульными домами. Дома формируются в Якутске, привозятся и собираются непосредственно в Берёзовке. «Конечно, такой проект за один год не осилим. Вечно так жить нельзя, будем решать проблему», – заверил Егор Афанасьевич, предложив жителям села самим активнее проявлять инициативу.