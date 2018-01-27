Егор Борисов назвал задачи на 2018 год

26 ЯНВАРЯ Егор Борисов в ходе встречи с премьер-министром Евгением Чекиным конкретизировал задачи, стоящие перед органами исполнительной власти республики в наступившем году.

Прежде всего глава ещё раз назвал магистральные направления деятельности правительства Якутии на ближайшую перспективу. Речь идёт о последовательном переходе на цифровую экономику, более эффективном расходовании государственных средств, дальнейшей работе по привлечению инвестиций в регион, поддержке товарного производства. При этом Егор Афанасьевич обратил внимание на важность дальнейшего тесного взаимодействия с различными структурами федерального уровня, которые оказывают помощь по модернизации экономики, к примеру, с Инновационным центром «Сколково», с центрами по внедрению проектного управления.

В начале января Ил Дарахан дал каждому из членов правительства – вице-премьерам, руководителям министрам и ведомств – персональные поручения, целью которых является решение приоритетных вопросов в отраслях и сохранение устойчивой положительной динамики в экономике республики.

Актуализируя значимость персональных поручений, Егор Борисов призвал Евгения Чекина строго контролировать их своевременное и качественное исполнение в увязке со всеми заинтересованными сторонами. По мысли главы республики, нельзя допускать, чтобы ответственные должностные лица достигали нужного результата в ущерб каким-либо другим задачам. «Важно не количество поручений, а эффективность их исполнения. Дано персональное поручение, предусмотрены для его исполнения средства, – надо исполнить его в рамках предусмотренных параметров», – заявил глава.

В свою очередь Евгений Чекин заметил, что ряд поручений, требующих межведомственного взаимодействия, будет реализовываться в рамках проектного управления.

Далее Егор Борисов остановился на вопросах исполнения государственного бюджета республики, напомнил о выпадающих доходах в связи с пересмотром системы налогов и сборов для нефтяных компаний и сокращением налогов на прибыль предприятий.

В то же время, подчеркнул глава, республика осознанно пошла на отказ от реструктуризации государственного долга, поскольку никогда не превышала допустимый порог государственного долга, установленный Бюджетным кодексом РФ. Такое решение было принято после тщательного анализа, чтобы дать бюджету больше возможностей с учётом приоритетов развития. Исходя из этого, глава рекомендовал председателю правительства активнее проводить разъяснительную работу среди населения. «О каждом решении правительства необходимо честно, открыто и доходчиво рассказывать гражданам», – считает глава.

Егор Борисов попросил Евгения Чекина сосредоточить усилия на дальнейшей поддержке собственного производства и связанных с ним отраслей экономики, а также на чётком исполнении мероприятий Года содействия занятости населения. Реализация всех мероприятий охватит свыше 32 тысяч человек, что должно снизить уровень общей безработицы в республике до 7%, а в сельской местности – до 9%.

Ещё один вопрос, который правительство должно держать на контроле, – заработная плата работников бюджетной сферы. Стоит отметить, что на повышение заработной платы целевым категориям в государственном бюджете заложено 9 млрд. рублей.

В завершение встречи Егор Борисов и Евгений Чекин обсудили некоторые детали проведения ежегодного отчёта исполнительных органов государственной власти Якутии перед населением. Члены правительства должны посетить все 411 муниципальных образований и отчитаться о работе по итогам 2017 года.

egorborisov.ru