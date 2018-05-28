Егор Борисов назвал мистикой, что его отставка совпала с ураганом

«Следующего срока на посту главы Якутии у меня не будет. Думаю, президентом России будет поддержана кандидатура нашего человека, не варяга. Претензий никаких к республике нет. При всех своих действиях я всегда руководствовался интересами якутян. С самого начала трудового пути я был в в самом центре народа, был открыт для дискуссий и предложений. Желаю всем успехов, будьте всегда уверенными в завтрашнем дне Якутии и России. Кстати, мистически, что во время озвучивания моего ухода с поста главы Якутии на Якутск обрушился ураган«, — сказал Егор Борисов.