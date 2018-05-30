Егор Борисов наградил якутян

За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» АЛЕКСЕЕВУ Петру Вячеславовичу, генеральному директору акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания»; АФАНАСЬЕВУ Сахамину Милановичу, министру охраны природы Республики Саха (Якутия); ВИНОКУРОВУ Семену Викторовичу, министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия); ВИНОКУРОВУ Сергею Николаевичу, главе муниципального образования «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия); ГАББАСОВОЙ Флиде Миргазимовне, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Айгуль», Нерюнгринский район; ИГНАТЬЕВУ Юрию Алексеевичу, руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия); МОСКВИТИНУ Степану Ивановичу, председателю Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения; СЛЕПЦОВУ Евгению Михайловичу, главе муниципального образования «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия); «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» СЕДАЛИЩЕВУ Александру Николаевичу, исполняющему обязанности Председателя Верховного Суда Республики Саха (Якутия). Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗАХАРОВА Михаила Михайловича, главу муниципального образования «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия); ЛЕВИНА Гаврила Прокопьевича, генерального директора акционерного общества «Водоканал», город Якутск; МАРТЫНОВА Андрея Андреевича, руководителя Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия); ОХЛОПКОВА Михаила Егоровича, министра здравоохранения Республики Саха (Якутия); СЕМЕНОВА Анатолия Аскалоновича, директора государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия», город Якутск; СТАРОСТИНА Николая Прокопьевича, главу муниципального образования «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия). Наградить ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» ВАСИЛЬЕВА Александра Гаврильевича, генерального директора государственного унитарного предприятия ФАПК «Туймаада», город Якутск; КАЗДОБИНА Андрея Витальевича, генерального директора закрытого акционерного общества «Поиск Золото», Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия). Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ 26 мая 2018 года № 2592 comments powered by HyperComments Источник: http://ysia.ru/ofitsialno/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-respubliki-saha-yakutiya-4/

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