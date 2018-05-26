Егор Борисов и Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве

25 МАЯ на полях Петербургского международного экономического форума глава Якутии Егор Борисов и главный исполнительный директор ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» подписали дополнительное соглашение о финансировании социальной сферы республики.

Документ дополняет Соглашение о сотрудничестве между Якутией и нефтяной компанией «Роснефть», подписанное Егором Борисовым и Игорем Сечиным в сентябре 2015 года во Владивостоке во время проведения Восточного экономического форума. Соглашение направлено на развитие инфраструктуры Республики Саха (Якутия), реализацию промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному развитию республики, а также улучшение инвестиционного климата региона.

Подписанное сегодня дополнительное соглашение предусматривает оказание финансовой помощи для строительства учебно-лабораторного корпуса на 150 мест с интернатом на 100 мест Малой академии наук РС(Я) в селе Чапаево Хангаласского улуса.

Объект уже строится. Напомним, в начале мая текущего года Егор Борисов принял участие в торжественной установке «золотой» сваи, ознаменовавшей начало реализации проекта.

Строительство планируется завершить в 2019 году. В новом четырёхэтажном здании будут жить и учиться талантливые дети со всей республики, которые будут проходить обучение в Малой академии наук Якутии. Материально-техническая база нового здания будет отвечать всем требованиям для процесса обучения и новый учебно-лабораторный корпус станет центром обучения и воспитания интеллектуальной элиты для будущего республики.

Егор Борисов отметил, что республика гордится юными якутянами, которые успешно участвуют и побеждают в олимпиадах и конкурсах федерального и мирового уровня. Глава напомнил, что в республике делается много для поддержки талантливых и одарённых детей, в июле текущего года Якутия впервые проведёт Международные интеллектуальные игры, о своём участии уже заявили целый ряд регионов России и стран мира.