Егор Борисов и Евгений Чекин вошли в Наблюдательный совет «АЛРОСА»

Акционеры АК «АЛРОСА» (ПАО) на Годовом общем собрании 26 июня избрали новый состав Наблюдательного совета компании.

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) избран в следующем составе:

1. Александров Николай Павлович — первый заместитель главы муниципального района «Сунтарский улус» Республики Саха (Якутия);

2. Борисов Егор Афанасьевич — государственный советник Республики Саха (Якутия);

3. Гордон Мария Владимировна — член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа» (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

4. Григорьева Евгения Васильевна — министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

5. Дмитриев Кирилл Александрович — генеральный директор акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;

6. Елизаров Илья Елизарович — помощник руководителя Росимущества;

7. Иванов Сергей Сергеевич — генеральный директор АК «АЛРОСА» (ПАО);

8. Конов Дмитрий Владимирович — председатель правления публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

9. Лемешева Валентина Ивановна — до 2014 года — председатель Государственного комитета по ценовой политике — Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

10. Местников Сергей Васильевич — генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)»;

11. Моисеев Алексей Владимирович — заместитель Министра финансов Российской Федерации;

12. Силуанов Антон Германович — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — министр финансов Российской Федерации;

13. Федоров Олег Романович — член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), член совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада» (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

14. Чекин Евгений Алексеевич — Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) в 2016-2018 гг;

15. Чекунков Алексей Олегович — генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета.

Акционеры избрали Ревизионную комиссию, а также утвердили изменения в Устав компании, в Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии, а также в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Аудитором отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ и МСФО за 2018 год утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Справочно:

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет общее руководство деятельностью компании. В обязанности и компетенцию Наблюдательного совета входит обеспечение устойчивого развития компании и формирование ее стратегии, а также контроль за соблюдением принципов корпоративного управления, в числе которых — защита интересов всех акционеров, независимо от степени их владения в уставном капитале компании, сотрудников компании и ее партнеров, своевременное и полное раскрытие информации и прозрачность бизнеса.