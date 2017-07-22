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Егор Борисов дал поручения по итогам поездки в Среднеколымский улус

21 июня Егор Борисов подвёл итоги поездки в Среднеколымский улус по вопросам паводковой ситуации.

Глава дал поручение членам правительства республики увеличить на 300 млн. рублей региональный резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на оперативное решение проблемных вопросов.

Средства планируется направить на ликвидацию последствий паводка на севере республики. Напомним, накануне Егор Борисов с группой членов правительства республики посетил Берёзовку, Аргахтах и Сватай, а также встретился с населением Среднеколымска.

«В ходе визита лично убедился, что ситуация под контролем, – подчеркнул глава республики. – Члены правительства находятся на местах постоянно, следят за ситуацией. Так, решены вопросы организации отдыха детей из подтопленных населённых пунктов, обеспечения ГСМ и другие оперативные задачи».

Егор Борисов обратил внимание участников совещания на нетипичность паводковой ситуации на севере республики – весенняя вода не ушла до сих пор и стоит уже два месяца. «Такого уникального природного явления не помнят люди старшего поколения. Жители подтопленных населённых пунктов Среднеколымского улуса устали ждать, пока уйдёт вода. Алазея слилась с многочисленными озёрами, и не видно даже русла реки – всё превратилось в одно водное пространство. Людям надо сено заготавливать, а луга лежат под водой», – поделился он.

В этой ситуации глава поставил перед региональным правительством две задачи: во-первых, максимально быстро решить текущие задачи по подготовке к зиме; во-вторых, решить вопросы на долгосрочный период. Егор Борисов напомнил о сложностях с исполнением государственного бюджета республики, но в то же время предложил принять «неординарные решения, чтобы оказать поддержку жителям республики, испытывающим нагрузку стихией».

Так, Ил Дархан считает принципиально важным при оптимизации расходов не трогать статьи, касающиеся социально-экономического развития северных улусов, подвергшихся наводнению. Он поручил оперативно исполнить текущие задачи по доставке грузов «на севера», при этом в первую очередь обеспечить доставку стройматериалов и кирпичей в пострадавшие от паводка населённые пункты Среднеколымского улуса. Грузы необходимо сформировать и отправить до 1 августа. Для оперативной доставки первоочередных грузов будут мобилизованы вертолёты Ми-26, в частности, для доставки кирпичей для печей.

С учётом особенной ситуации по задержке паводковых вод Егор Борисов настаивает на внесении изменений в документы, устанавливающие порядок оказания материальной помощи пострадавшим от паводка. «По существующему порядку, если вода доходит только до оклада дома, то граждане, проживающие в таком жильё, не считаются потерпевшими от паводка. В Среднеколымском улусе вода Алазеи не ушла, подполы и оклады домов гниют. В исключительном порядке им надо помочь», – внёс предложение Борисов.

Глава дал подробные указания по каждому населённому пункту. Самым капитало- и трудоёмким является исполнение задачи о переносе села Берёзовка, в котором проживают представители коренных малочисленных народов Севера. «В течение пяти лет необходимо переселить жителей Берёзовки. Создавайте проектный офис, постоянно действующий штаб, который будет держать вопрос на постоянном контроле. На непотопляемом участке уже построено здание новой школы и несколько типовых жилых домов. Необходимо возвести там новый детский сад, культурно-спортивный центр, фельдшерско-акушерский пункт. Также нужно решить более трудную задачу по переселению частного жилого фонда. Правительству придётся полностью взять финансирование этих мероприятий на себя. Нужно строить модульные дома, чтобы они были экономичными по доставке и сборке, а самое главное – чтобы они были тёплыми. Не забывайте, что Берёзовка – это самый отдалённый в республике населённый пункт», – подчеркнул Егор Борисов.

Также даны поручения по доставке картофеля, овощей, продуктов питания, обеспечению выполнения авиарейсов в населённые пункты Среднеколымского улуса, дополнительному обеспечению ГСМ (в этих населённых пунктах даже по улицам передвигаются на моторных лодках, поэтому запасы доставленных ранее ГСМ скоро истощатся), первоочередному подключению частных домов к центральному отоплению, обеспечению чистой водой и другие. Поставлен ряд задач по социальному обеспечению, своевременной выплате заработной платы всем категориям работников, в том числе, оленеводам.

По итогам совещания Егор Борисов подпишет протокол с конкретными сроками и ответственными за их исполнение.

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Источник: egorborisov.ru. Фото Марии Васильевой (ЯСИА)
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