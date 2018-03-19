Егор Борисов: Арктика находится в центре внимания

Уважаемые жители республики, дорогие северяне!

Поздравляю вас с Днём Арктики в Республике Саха (Якутия)!

Сегодня в нашей стране, да и во всём мире Арктика находится в центре внимания. Причиной тому являются не только хранящиеся в её недрах несметные богатства, но и проблемы сохранения экологии, хрупкой северной природы, а также вопросы социального развития данных территорий, где во главу угла ставится человек, житель Крайнего Севера.

Сегодня развитие арктических и приравненных к ним территорий является приоритетом государственной политики Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). В августе прошлого года в целях реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности Правительством РФ принята новая редакция государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Ключевыми механизмами исполнения этого документа должны стать так называемые опорные зоны.

40 процентов земель нашей республики находится на арктической территории. В состав Арктической зоны страны входят пять районов Якутии: Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский. Перед нами стоит важнейшая задача по включению в данный перечень еще восьми улусов: Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Оленёкского, Среднеколымского и Эвено-Бытантайского. Конечной целью этой работы является улучшение жизни якутян, проживающих в этих северных районах, куда даже завоз жизненно необходимых товаров и продуктов, не говоря уже о строительных материалах и другом, требует огромных затрат. Включение вышеназванных улусов в состав Арктической зоны РФ даст возможность получить в рамках федеральных программ дополнительное финансирование для создания комфортных условий жизни и труда.

Новая федеральная программа по развитию Арктики предполагает создание «Северо-Якутской опорной зоны». Ключевая роль в её формировании отведена транспортной водной инфраструктуре на основе единой системы Северного морского пути, внутренних водных путей, воздушного сообщения и автодорог, которые участвуют в транспортировке грузов, в том числе в виде полезных ископаемых, добываемых на месторождениях арктической зоны.

Мы ставим перед федеральным центром вопросы реконструкции морского порта в посёлке Тикси, модернизации речного флота, ввода Жатайской судоверфи для строительства судов класса «река-море».

Северо-Якутская зона должна стать базой для всего Северо-Востока России и мостом для расширения сотрудничества с КНР и другими странами АТР. Здесь мы предлагаем уделить особое внимание созданию транспортного коридора «Харбин – Якутск – Тикси», который обеспечит связь Транссиба, БАМа и Харбинского ответвления Великого Шелкового пути на юге с Севморпутем – кратчайшей водной магистралью, соединяющей Европу, Азию и Северную Америку.

Важнейшим вопросом является организация транспортной связи арктических районов с центральной Якутией, что осуществляется при помощи авиации. Так, в федеральной программе «Развитие транспортной системы России» с 2017 года предусмотрены средства на реконструкцию северных аэропортов Тикси, Саккырыр, Среднеколымск и завершение реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Чокурдаха. Правительством республики также много работы проводится и по развитию в Арктике отрасли оленеводства, рыбопромысловых хозяйств, а также туризма, что, безусловно, связано с благополучием северян.

Уважаемые якутяне!

Развитие Арктики вопрос – сложный, но я уверен, что благодаря стратегической политике страны, вниманию федерального центра, а также работе правительства республики мы сможем добиться комплексных позитивных изменений в арктических районах Якутии. Положительные успехи в отдельных улусах есть и сегодня. И здесь я хочу отметить огромную роль в этом деле трудовых достижений и гражданской активности жителей северных районов, их стремления к развитию и процветанию.

Желаю им интересных инициатив, воплощения всех поставленных планов, благополучия, добра и счастья!

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов