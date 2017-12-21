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Экономика
21 декабря 2017, 14:20
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Егор Борисов: АЛРОСА испытывает определенные трудности

«АЛРОСА продолжает оставаться основным налогоплательщиком, обеспечивающим стабильные поступления в региональный бюджет», – сказал 21 декабря Егор Борисов, начиная в Якутске совещание при Главе РС (Я) по рассмотрению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний АЛРОСА – АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «АЛРОСА – Нюрба», АО «Алмазы Анабара», АО «Нижне-Ленское» – за 2017 год и основных задачах на 2018 год.

Егор Борисов отметил, что АЛРОСА всегда являлась главным предприятием по формированию экономической и финансовой базы республики. «Было время, когда 70 % налоговых платежей в доходную часть республиканского бюджета поступали от группы компаний АЛРОСА. Эту позицию сегодня компания не теряет. Почти половина собственных доходов республики в бюджет этого года поступает от группы компаний АЛРОСА», – сказал глава Якутии.

С другой стороны, отметил Борисов, наряду с хорошими показателями и лидерством на мировом алмазном рынке АЛРОСА испытывает определённые трудности, в том числе, связанные с аварией на руднике «Мир». «Сегодня Компания ведёт работу по восстановлению некоторых потерь, связанных с этими событиями», – сказал Егор Борисов и выразил всеобщую поддержку компании.

Президент АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Иванов сообщил, что недавно Совет компании согласовал бюджет и Инвестиционную программу группы АЛРОСА на 2018 год. «Сегодня мы готовы доложить о результатах деятельности наших «дочерних» компаний: «АЛРОСА – Нюрба», «Алмазы Анабара», – сказал он.

Сергей Иванов отметил, что 2017-ый год был сложным для компании, и выразил надежду, что будущий год для АЛРОСА будет позитивным: «Мы ожидаем, что это будет достаточно стабильный год со стабильными показателями. По нашим прогнозам, рынок в 2018 году будет сбалансированным и без каких-то резких колебаний цен. Добыча АЛРОСА, как мы уже говорили ранее, будет примерно на уровне 36,6 млн. карат. Мы также реализуем серьёзную программу повышения операционной эффективности и ожидаем, что, благодаря ей у АЛРОСА в следующем году не будет роста затрат, что также положительно скажется на финансовых показателях компании».

С информацией о предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» выступил вице-президент компании Алексей Филипповский. Докладчик озвучил экономический эффект влияния внешних факторов на экономику компании, рассказал об основных мероприятиях, которые будут реализованы в 2018 году, представил основные положения Инвестиционной программы компании на будущий год.

Также заслушана информация о прогнозных итогах финансового деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АО «Алмазы Анабара» за 2017 год и планах на 2018 год.

По итогам совещания будут приняты решения, касающиеся финансов-хозяйственной деятельности группы компаний «АЛРОСА» за 2017 год и планах на 2018 год.

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). Фото Марии Васильевой, ЯСИА.
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