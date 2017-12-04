Егор Борисов: Алмазодобывающая отрасль останется драйвером якутской экономики до 2050 года

Алмазодобывающая отрасль до 2050 года останется драйвером экономики Якутии. Об этом журналистам заявил глава республики Егор Борисов после пленарного заседания VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который в понедельник стартовал в Санкт-Петербурге.

«По нашим расчетам, алмазодобывающая отрасль останется драйвером экономики Якутии до 2050 года, с учетом Стратегии-2030», — уточнил Егор Борисов.

По его словам, компания АЛРОСА должна сохранить свое лидерство на мировом алмазном рынке, несмотря на аварию в руднике «Мир».

«Авария, конечно, отразилась на объеме добычи алмазов, так как из шахты извлекалось до 10% от общего объема. Этот объем мы планируем восполнить благодаря Верхне-Мунскому месторождению алмазов, находящемуся недалеко от города Удачный», — подчеркнул Ил Дархан.

В 2015 году АЛРОСА начала реализацию масштабного инвестиционного проекта по строительству алмазодобывающего предприятия на базе Верхне-Мунского рудного поля. Коренное месторождение «Верхне-Мунское» находится в 170 километрах от Удачнинского ГОКа и состоит из 4 кимберлитовых трубок с совокупными запасами порядка 65 млн тонн руды по категории С1+С2. Разработка месторождения планируется открытым способом. Обогащение добываемой руды будет происходить на обогатительной фабрике No12 Удачнинского ГОКа. Ввод в эксплуатацию алмазодобывающего предприятия планируется в 2018 году, выход на проектную мощность в 3 млн карат – в 2019 году. Срок освоения месторождения – до 2042 года.