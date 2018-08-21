Эффективный диалог, который якутяне ждали давно

Три месяца республикой руководит Айсен Николаев. 28 мая президент России Владимир Путин назначил его врио главы Якутии. За это время было сделано многое, удалось сдвинуть с мертвой точки проблемы, которые не решались годами. Николаев провел ряд встреч с федеральными чиновниками, курирующими важные для региона направления. Диалог с Москвой был эффективно налажен,в результате, республика получила из федерального бюджета миллиарды рублей на восстановление объектов и помощь пострадавшим от весеннего паводка, на достройку железной дороги в п.Нижний Бестях, строительство социальных объектов в районах и расселение из аварийного жилья. Денег на некоторые проекты якутяне ждали годами. А теперь подробнее.

Встречи на уровне

Одним из первых шагов нового руководства республики стала встреча с министром развития Дальнего Востока Александром Козловым, который в конце июня побывал в Якутии. В рамках визита министра и переговоров с Минвостокразвития стало известно о том, республика получила субсидию из федерального бюджета в размере 1,7 млрд рублей. Средства пойдут на создание социальных объектов: строительство школы №35 в Якутске, новых зданий многопрофильной гимназии в Хандыге, спортивного зала в Среднеколымске, капремонт детской поликлиники и реконструкцию сооружений ЖКХ в Нерюнгри.

В начале июля Айсен Николаев провел встречи с руководителями федеральных ведомств. Так, развитие транспортной инфраструктуры Якутии обсуждалось с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, ликвидация последствий паводка – с главой МЧС России Евгением Зиничевым. С министром финансов РФ Антоном Силуановым Айсен Николаев говорил о выделении федеральных средств на исполнение государственных адресных программ.

Антон Силуанов поручил в опережающем порядке выделить Якутии федеральные дотации для обеспечения северного завоза, которые республика обычно получает в конце года. Более того, через пару недель из федерального бюджета было выделено 1,9 млрд рублей на завершение строительства железнодорожных путей по югу Якутии до Нижнего Бестяха, которое затягивалось долгие годы.

Поскольку из-за различных проволочек вопрос о выплатах пострадавшим от паводка якутянам повис в воздухе, на совещании в правительстве РФ Владимир Путин поручил ускорить процесс выделения Якутии средств из резервного фонда. В результате, республика получила более 587 млн рублей на восстановительные работы и матпомощь жителям пострадавших от паводков районов.

24 млрд на ликвидацию аварийного жилья

Важные для якутян вопросы обсуждаются не только в Москве. В начале августа в Камчатском крае состоялось заседание Правительственной комиссии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. С участием Айсена Николаева был проработан вопрос о финансировании программы по расселению аварийного жилья. Спустя неделю по результатам заявлений правительства Якутии стало известно, что республика получит на эти цели 24 млрд рублей, которые будут поступать частями до 2024 года. При этом софинансирование из республиканского бюджета составит всего 1%.

Последнее известие стало, пожалуй, наиболее важным, поскольку на протяжении долгих лет обновление аварийного жилфонда, по сути, шло лишь в столице – Якутск даже стал одним из первых городов России по выполнению программы. Но еще сотни многоквартирных домов сегодня признаны непригодными для проживания во многих других районах Якутии. Так, некоторые дома в Ленске оказались в аварийном состоянии после разрушительного наводнения 2001 года, но до сих пор не расселены. Возобновление программы с 2019 года дает надежду тысячам якутянам решить свой квартирный вопрос, а населенным пунктам преобразиться, заняться благоустройством, повысить качество жизни людей.

Там же на Камчатке во время заседания правительственной комиссии с участием Айсена Николаева был рассмотрен вопрос о недофинансировании в сфере здравоохранения – из-за повышенного индекса бюджетных расходов республиканский Фонд ОМС недосчитывается 4 млрд рублей, что сказывается на сфере здравоохранения. «Мы надеемся, что Минфин и Минздрав РФ смогут разрешить этот вопрос», – сказал Николаев. Дмитрий Медведев поручил своему первому заместителю – министру финансов Антону Силуанову разобраться в ситуации.

Время строить Ленский мост

Впервые о мечте всех якутян – строительстве Ленского моста – заговорили всерьез. Строительство инфраструктурного проекта обсуждается на федеральном уровне – вчера стало известно, что Минэкономразвития РФ внес мост через реку Лену в проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Ранее этот документ в новых «майских указах» поручил разработать Владимир Путин. Эксперты оценивают стоимость создания объекта в 70-80 млрд рублей. На правительственных совещаниях не раз поднимался вопрос о том, что настало время построить Ленский мост, который позволит соединить запад и восток Якутии, сделать республику доступной для внутреннего и внешнего туризма, дать новый толчок развитию промышленности и бизнесу Якутии.

Новый статус — новые возможности

Еще одна победа – присвоение природному парку «Ленские столбы» статуса национального. «Сегодня случилось то, чего мы добивались уже давно – в Якутии будет создан национальный парк «Ленские столбы», – так прокомментировал это событие Айсен Николаев. В начале июля было направлено обращение министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину с соответствующей просьбой. Дмитрий Медведев подписал постановление. Это позволит привлечь федеральные и другие ресурсы, в том числе финансовые, для сохранения и развития уникальной природы республики.

По итогам последних месяцев мы можем говорить о том, что в Якутии начались изменения, которых люди ждали годами. Новое правительство показало, что способно выстроить эффективный диалог с федеральным центром, а Москва, в свою очередь, –готовность оказывать поддержку в развитии республики.