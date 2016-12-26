ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.12.2016, 19:37
Общество
Резонанс
В храмах Якутии совершены заупокойные богослужения о погибших в авиакатастрофе в Сочи
26.12.2016, 18:20
Столица
Будущее Якутска растим сегодня
26.12.2016, 18:13
Культура & Образование
Библиотека Белинского предлагает запастись книгами
26.12.2016, 18:09
Республика
Алексей Дьячковский: призывников меньше из-за демографии 90-х
26.12.2016, 17:58
Экономика
Энергосбыт: до 31 декабря погаси долги без пени!
26.12.2016, 17:40
Культура & Образование
Сергей Расторгуев: «Моя Марфа всегда в моем сердце»
26.12.2016, 17:32
Экономика
Эффективность деятельности аэропорта «Якутск» за 2016 год оценена положительно
26.12.2016, 17:22
Республика
Русское географическое общество: по следам Маака и Обручева
26.12.2016, 16:49
Общество
Музыканты Якутии скорбят со всей страной
26.12.2016, 16:30
Экономика
Большая часть инвестпрограммы будет направлена на переселение из ветхого и аварийного жилья.
26.12.2016, 16:13
Происшествия
МЧС: самая распространенная причина пожаров за прошедшие сутки
26.12.2016, 16:09
Происшествия
Зачем вы, девушки…
26.12.2016, 15:45
Политика
Обновлен состав МГЕР Якутии
26.12.2016, 15:36
Культура & Образование
Лучший WorldSkills Russia учится в Якутском колледже связи и энергетики
26.12.2016, 14:47
Экономика
Дорога жизни: открыто движение по автозимнику Якутск-Нижний Бестях
26.12.2016, 14:41
Культура & Образование
Шедевры бисерного искусства якутских мастериц
26.12.2016, 14:21
Спорт
Экстра
Суровые якутские велосипедисты рванули на самую холодную гонку в мире
26.12.2016, 14:21
Экономика
Гаражно-строительные кооперативы задолжали Якутскэнерго 28 миллионов
26.12.2016, 14:11
Экономика
Готовы ли собственники к повышению взносов на капремонт?
26.12.2016, 14:04
Общество
Социальный ролик о якутских врачах произвёл фурор в соцсетях
26.12.2016, 12:56
Культура & Образование
Культура – первична, экономика – вторична: встреча главы с деятелями искусств Якутии
26.12.2016, 12:48
Общество
Минкультуры Якутии: В связи с трауром отменяются культурно-массовые мероприятия
26.12.2016, 12:40
Происшествия
Экстра
Драма на охоте в Верхневилюйском улусе
26.12.2016, 12:31
Желток
Фотофакт
Якутянка с камусами
26.12.2016, 12:13
Желток
Фотофакт
Якутянка наслаждается декабрьскими морозами… в купальнике!
26.12.2016, 11:51
Культура & Образование
Афиша
Детский балет-сказка «Петушок-золотой гребешок» в Якутске
26.12.2016, 11:47
Экономика
«Сахатранснефтегаз» продолжит акцию «Прощеные дни» до 31 декабря
26.12.2016, 11:36
Политика
Обновлен состав Политсовета якутской ЕР
26.12.2016, 11:33
Экономика
Энергетики осуществляют постоянный контроль завоза топлива
26.12.2016, 11:09
Республика
В Алдане подвели итоги X республиканской экологической акции «Природа и мы»
26.12.2016, 10:42
Финансы
Россельхозбанк поддержал строительство крупного тепличного комплекса
26.12.2016, 10:13
Красота & Здоровье
Известного якутского врача поздравляет Национальная Ассоциация медицинских организаций
26.12.2016, 10:04
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
26.12.2016, 10:01
Общество
Сегодня день рождения депутата и врача
26.12.2016, 9:32
Происшествия
Мингроб Якутии замешан в некрасивой истории
26.12.2016, 7:42
Республика
В канун Нового года 48 алданцев получили  ключи от новых квартир
26.12.2016, 7:38
Общество
Глава Якутии выразил соболезнования
25.12.2016, 15:35
Общество
Полвека рука об руку
25.12.2016, 15:33
Происшествия
В Якутии произошло 9 пожаров
25.12.2016, 15:31
Политика
Вниманию журналистов!
25.12.2016, 10:37
Общество
Сегодня день рождения судьи
25.12.2016, 9:30
Республика
Новогоднее чудо
25.12.2016, 9:24
Происшествия
Эксклюзив
Проверено на себе. Прорыв батареи в минус 45 
24.12.2016, 21:46
Культура & Образование
В сфере образования завершается Год дополнительного образования республики
24.12.2016, 21:40
Культура & Образование
Дневник Ёлки Главы. День заезда
24.12.2016, 21:28
Политика
Экстра
Избран главный якутский единоросс
24.12.2016, 15:51
Красота & Здоровье
В Якутии сняли социальный ролик «Я – ВРАЧ!»
24.12.2016, 12:20
Красота & Здоровье
В Якутске открывается новый салон спа-процедур и тайского массажа!
24.12.2016, 12:00
Политика
Сегодня день рождения депутата и замминистра
24.12.2016, 11:59
Происшествия
МЧС: Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета – наиболее  ненадежный
24.12.2016, 10:32
Происшествия
В Якутии произошло 8 пожаров
24.12.2016, 9:52
Культура & Образование
Афиша
Ведущие ПЕСНЯ ГОДА : «Мы с детства любим этот фестиваль…»
24.12.2016, 9:24
Столица
Год труда стал ярким на спортивные события и победы
24.12.2016, 9:23
Экономика
26   декабря откроет двери  пункт приема платежей  на Курашова, 8
24.12.2016, 9:20
Экономика
Резидент Центра кластерного развития «Якутия»: «СК-Мебель»
23.12.2016, 20:38
Столица
Якутяне выбрали обладателей премии «Народное признание»
23.12.2016, 19:25
Желток
Видео
Мой убийца… мумия
23.12.2016, 19:16
Культура & Образование
У  «руля» — тьюторы республики!
23.12.2016, 18:07
Общество
Новогодние добрые чудеса нужны всем
23.12.2016, 17:44
Экология
«Алмазы Анабара» подписали первое соглашение с Минприроды Якутии
23.12.2016, 17:30
Культура & Образование
Фотофакт
В Якутске подвели итоги Года кино-2016!
23.12.2016, 17:21
Происшествия
Как пытаются дискредитировать одного из крупнейших налогоплательщиков республики
23.12.2016, 17:20
Финансы
Представительство Алмазэргиэнбанка в Санкт-Петербурге отмечает сегодня свое пятилетие!
23.12.2016, 17:10
Желток
Читайте в декабрьском выпуске Журфикса!
23.12.2016, 17:09
Экономика
Определены призеры акции «Якутскэнерго»
23.12.2016, 17:04
Происшествия
Глухари, лось и олени стали жертвой браконьеров в Нюрбе
23.12.2016, 16:37
Культура & Образование
Фотофакт
Императорский дом наградил ректора АГИКИ
23.12.2016, 16:34
Общество
Минкультуры Якутии выражает соболезнования Виталию Власову
23.12.2016, 16:29
Экономика
«Мега Тойс» представляет военные конструкторы
23.12.2016, 16:23
Экономика
«ЖИВИ! МЕЧТАЙ! ВОПЛОЩАЙ!»
23.12.2016, 15:50
Финансы
Карту Россельхозбанка примерили «Боня и Кузьмич»
23.12.2016, 15:35
Общество
Получите красивый номер и бесплатную связь на полгода от МТС
Архив новостей
Экономика
26 декабря 2016, 17:32
146

Эффективность деятельности аэропорта «Якутск» за 2016 год оценена положительно

D25B1271

Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Якутск» за 2016 год оценены Правительством РС (Я) положительно.

Оценка дана в ходе совещания у первого зампреда правительства РС (Я) Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА с участием членов Совета директоров АО «Аэропорт Якутск», которое прошло 22 декабря текущего года в Доме правительства №1.

С основным докладом о предварительных итогах деятельности авиапредприятия за 2016 год и плановых показателях на 2017 год выступил гендиректор АО «Аэропорт Якутск» Николай МЕСТНИКОВ. Руководитель единственного международного аэропорта в республике подчеркнул, что, несмотря на снижение объема авиаперевозок в авиационной отрасли страны в целом, АО «Аэропорт Якутск» завершил 2016 год с положительной динамикой основных производственных показателей. Так, аэропорту «Якутск» удалось сохранить на уровне прошлого года количество обслуженных пассажиров. При этом количество самолето- вылетов увеличено на 3%. Незначительное снижение отмечается по объемам обработанных грузов.

Таким образом, АО «Аэропорт Якутск» среди 298 аэропортов России продолжает занимать ведущую позицию как по объемам обслуженных пассажиров, так и по объемам обработанного груза и почты. Для сравнения: по количеству пассажиропотока аэропорт «Якутск» обогнал Омск, Волгоград, Нижний Новгород, но уступил Южно-Сахалинску и Новому Уренгою; по грузоперевозкам обогнал Норильск, но уступил Иркутску и Ярославлю.

Если брать аэропорты ДФО, то аэропорт “Якутск” занимает 1 место по объему отгруженной почты, по количеству отправленных пассажиров наш аэропорт занимает 4 место после Владивостока (Кневичи), Хабаровска (Новый) и Южно-Сахалинска (Хомутово), по объему отгруженных грузов аэропорт «Якутск» на 3 позиции после Владивостока (Кневичи) и Хабаровска (Новый).

Кроме этого, аэропорт «Якутск» в течение последних лет неоднократно был удостоен звания «Лучший аэропорт года стран СНГ» в ежегодном конкурсе, организуемом Ассоциацией «Аэропорт» Гражданской авиации среди авиапредприятий России, Казахстана, Узбекистана и Молдовы.

В своем выступлении Николай Местников указал на особенности развития рынка авиационных услуг в Якутске. К примеру, он отметил, что отсутствие прямых вылетов в страны Европы или по санкционированным направлениям в Египет или Турцию и, наоборот, наличие вылетов в страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам), где отдых у якутян всегда пользуется повышенным спросом, позволил увеличить пассажиропоток по международным направлениям. Однако, по его словам, приходится констатировать резкое сокращение пассажиропотока по центральным направлениям.

Кроме того, сохранилась тенденция прошлого года по опережающему снижению суммарной взлетной массы обслуживаемых ВС при росте количества обслуженных самолетовылетов. Положительным моментом Николай Местников назвал замедление динамики падения грузоперевозок и существенное повышение регулярности отправлений по центральным и местным направлениям.

Единственным и нерешенным в настоящее время проблемным вопросом гендир аэропорта «Якутск» назвал растущую ежегодно и большими темпами задолженность авиакомпании «Якутия» перед аэропортом «Якутск». Отметив, что проблема находится на контроле у правительства республики, он выразил надежду на скорое разрешение вопроса.

Далее в своем отчете Николай Местников отразил нововведения в деятельности аэропорта. К ним он отнес внедрение с 2016 года на предприятии проектно-ориентированной модели управления экономикой, что подразумевает разбивку ключевых проектов предприятия на четыре крупных блока, таких как производство, инвестиции, финансы и социальное партнерство. Далее он подробно осветил работу, проведенную АО в течение года по каждому блоку.

Как положительный результат масштабной и кропотливой работы всех служб авиапредприятия, он расценил успешное прохождение аэропортом «Якутск» всех этапов проверки Росавиации на соответствие сертификата оператора аэродрома гражданской авиации. Среди достижений он также упомянул введение в эксплуатацию нового грузового терминала для приема и отправки грузов, склад которого объединяет все зоны досмотра грузов, а на территории терминала установлены современные автомобильные весы и размещен гаражный бокс на 8 единиц погрузо-разгрузочной спецтехники.

Привлечение двух новых авиакомпаний — «Вим-Авиа», выполняющего рейсы по направлению Якутск-Москва-Якутск и авиакомпании «Пионер – региональные авиалинии», который летает в бурятский аэропорт Таксимо, он также причислил к значимым событиям года.

Кроме того, Николай Местников с гордостью отметил успехи, достигнутые в сфере неавиационной деятельности – подтверждение структурными подразделениями аэропорта — рестораном «Лайнер» соответствия международной системе ХАССП, благодаря которой обеспечивается контроль безопасности на всех этапах производства пищевых продуктов, получение свидетельства о присвоении категории «Три звезды» гостинице «Лайнер» и т.д.

Заслушав отчет Николая Местникова, первый заместитель председателя правительства РС(Я) Алексей Колодезников и члены Совета директоров во главе с министром транспорта республики Семенов ВИНОКУРОВЫМ, оценили предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Якутск» и ключевые показатели эффективности менеджмента авиапредприятия положительно.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-секретарь АО «Аэропорт Якутск» Яна Байгожаева
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
22.12.2016, 8:55
Политика
Видео
Эксклюзив
Егор Борисов сказал, кого он поддержит на выборах мэра Якутска
22.12.2016, 9:14
Происшествия
Резонанс
Прокуратура требует уничтожить элитные дома-отдыха «Лямпушка» в Якутии
26.12.2016, 9:32
Происшествия
Мингроб Якутии замешан в некрасивой истории
24.12.2016, 21:28
Политика
Экстра
Избран главный якутский единоросс
20.12.2016, 23:28
Желток
Фотофакт
Депутата Ил Тумэна лишили права голосовать против!
20.12.2016, 22:43
Желток
Фотофакт
Депутат с супругой – в образе Деда Мороза и Снегурочки!
22.12.2016, 9:25
Политика
Фотофакт
Ил Дархан сделал ребрендинг
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
novogodrace003 Экстра
Спорт
26.12.2016

Суровые якутские велосипедисты рванули на самую холодную гонку в мире

600_2310_n1058610
Общество
26.12.2016

Минкультуры Якутии: В связи с трауром отменяются культурно-массовые мероприятия

IMG-20161225-WA0017_resized Фотофакт
Желток
26.12.2016

Якутянка с камусами

IMG-20161225-WA0015 Фотофакт
Желток
26.12.2016

Якутянка наслаждается декабрьскими морозами… в купальнике!

Реклама НП Афиша
Культура & Образование
26.12.2016

Детский балет-сказка «Петушок-золотой гребешок» в Якутске

Banner-1 (2)
Экономика
26.12.2016

«Сахатранснефтегаз» продолжит акцию «Прощеные дни» до 31 декабря

IMG_2258
Политика
26.12.2016

Обновлен состав Политсовета якутской ЕР

large_1484548952
Общество
26.12.2016

Глава Якутии выразил соболезнования