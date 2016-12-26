Эффективность деятельности аэропорта «Якутск» за 2016 год оценена положительно

Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Якутск» за 2016 год оценены Правительством РС (Я) положительно.

Оценка дана в ходе совещания у первого зампреда правительства РС (Я) Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА с участием членов Совета директоров АО «Аэропорт Якутск», которое прошло 22 декабря текущего года в Доме правительства №1.

С основным докладом о предварительных итогах деятельности авиапредприятия за 2016 год и плановых показателях на 2017 год выступил гендиректор АО «Аэропорт Якутск» Николай МЕСТНИКОВ. Руководитель единственного международного аэропорта в республике подчеркнул, что, несмотря на снижение объема авиаперевозок в авиационной отрасли страны в целом, АО «Аэропорт Якутск» завершил 2016 год с положительной динамикой основных производственных показателей. Так, аэропорту «Якутск» удалось сохранить на уровне прошлого года количество обслуженных пассажиров. При этом количество самолето- вылетов увеличено на 3%. Незначительное снижение отмечается по объемам обработанных грузов.

Таким образом, АО «Аэропорт Якутск» среди 298 аэропортов России продолжает занимать ведущую позицию как по объемам обслуженных пассажиров, так и по объемам обработанного груза и почты. Для сравнения: по количеству пассажиропотока аэропорт «Якутск» обогнал Омск, Волгоград, Нижний Новгород, но уступил Южно-Сахалинску и Новому Уренгою; по грузоперевозкам обогнал Норильск, но уступил Иркутску и Ярославлю.

Если брать аэропорты ДФО, то аэропорт “Якутск” занимает 1 место по объему отгруженной почты, по количеству отправленных пассажиров наш аэропорт занимает 4 место после Владивостока (Кневичи), Хабаровска (Новый) и Южно-Сахалинска (Хомутово), по объему отгруженных грузов аэропорт «Якутск» на 3 позиции после Владивостока (Кневичи) и Хабаровска (Новый).

Кроме этого, аэропорт «Якутск» в течение последних лет неоднократно был удостоен звания «Лучший аэропорт года стран СНГ» в ежегодном конкурсе, организуемом Ассоциацией «Аэропорт» Гражданской авиации среди авиапредприятий России, Казахстана, Узбекистана и Молдовы.

В своем выступлении Николай Местников указал на особенности развития рынка авиационных услуг в Якутске. К примеру, он отметил, что отсутствие прямых вылетов в страны Европы или по санкционированным направлениям в Египет или Турцию и, наоборот, наличие вылетов в страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам), где отдых у якутян всегда пользуется повышенным спросом, позволил увеличить пассажиропоток по международным направлениям. Однако, по его словам, приходится констатировать резкое сокращение пассажиропотока по центральным направлениям.

Кроме того, сохранилась тенденция прошлого года по опережающему снижению суммарной взлетной массы обслуживаемых ВС при росте количества обслуженных самолетовылетов. Положительным моментом Николай Местников назвал замедление динамики падения грузоперевозок и существенное повышение регулярности отправлений по центральным и местным направлениям.

Единственным и нерешенным в настоящее время проблемным вопросом гендир аэропорта «Якутск» назвал растущую ежегодно и большими темпами задолженность авиакомпании «Якутия» перед аэропортом «Якутск». Отметив, что проблема находится на контроле у правительства республики, он выразил надежду на скорое разрешение вопроса.

Далее в своем отчете Николай Местников отразил нововведения в деятельности аэропорта. К ним он отнес внедрение с 2016 года на предприятии проектно-ориентированной модели управления экономикой, что подразумевает разбивку ключевых проектов предприятия на четыре крупных блока, таких как производство, инвестиции, финансы и социальное партнерство. Далее он подробно осветил работу, проведенную АО в течение года по каждому блоку.

Как положительный результат масштабной и кропотливой работы всех служб авиапредприятия, он расценил успешное прохождение аэропортом «Якутск» всех этапов проверки Росавиации на соответствие сертификата оператора аэродрома гражданской авиации. Среди достижений он также упомянул введение в эксплуатацию нового грузового терминала для приема и отправки грузов, склад которого объединяет все зоны досмотра грузов, а на территории терминала установлены современные автомобильные весы и размещен гаражный бокс на 8 единиц погрузо-разгрузочной спецтехники.

Привлечение двух новых авиакомпаний — «Вим-Авиа», выполняющего рейсы по направлению Якутск-Москва-Якутск и авиакомпании «Пионер – региональные авиалинии», который летает в бурятский аэропорт Таксимо, он также причислил к значимым событиям года.

Кроме того, Николай Местников с гордостью отметил успехи, достигнутые в сфере неавиационной деятельности – подтверждение структурными подразделениями аэропорта — рестораном «Лайнер» соответствия международной системе ХАССП, благодаря которой обеспечивается контроль безопасности на всех этапах производства пищевых продуктов, получение свидетельства о присвоении категории «Три звезды» гостинице «Лайнер» и т.д.

Заслушав отчет Николая Местникова, первый заместитель председателя правительства РС(Я) Алексей Колодезников и члены Совета директоров во главе с министром транспорта республики Семенов ВИНОКУРОВЫМ, оценили предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Якутск» и ключевые показатели эффективности менеджмента авиапредприятия положительно.