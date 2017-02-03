Эффективно и действенно: процедура отбора подрядных организаций теперь проходит в два этапа

С 14 октября 2016 года начал действовать новый порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением Правительства РФ №615 от 01.07.2016 г. Согласно новому порядку, единому для всех региональных операторов России, отбор подрядчиков будет проводиться в два этапа и в электронной форме.

Суть нововведений, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 615 от 01.07.2016 года, состоит в обеспечении максимальной прозрачности при отборе подрядных организаций, недопущении к конкурсным процедурам заведомо несостоятельных фирм и в конечном итоге – создании условий для проведения качественного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В соответствии с принятым постановлением с 14 октября 2016 года отбор подрядных организаций в регионах осуществляется в два этапа. В Республике Саха (Якутия) проведением первого этапа – предварительного квалификационного отбора и составлением реестра квалифицированных подрядных организаций – занимается Министерство жилищно-коммунального хозяйства энергетики республики. Это гарантирует привлечение к проведению капремонта только опытных и зарекомендовавших себя компаний.

Только компании, вошедшие в реестр, смогут участвовать в электронных аукционах – втором этапе отбора, которые проводит региональный оператор по конкретному предмету закупки. Победителем аукциона признается участник, включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций и предложивший наименьшую цену договора. Новым порядком предусмотрена защита от необоснованного демпинга участников аукциона.

На 3 февраля 2017 года Региональным Фондом капремонта объявлены конкурсы на разработку проектно-сметной документации по 468 многоквартирным домам на общую сумму 115,32 миллиона рублей. Для того, чтобы качественно и своевременно подготовить проектно-сметную документацию (ПСД) домов, находящихся в отдаленных северных улусах, Фонд капремонта вступил в саморегулируемую организацию (СРО) для получения допуска по разработке вышеуказанной документации. В настоящее время специалисты Фонда готовят ПСД 87 многоквартирных домов. Следует отметить, что в общей сложности готовится проектно-сметная документация 652 домов, в которых планируется капремонт в 2017 году.