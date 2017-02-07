Единый информационный день по вопросам ЕГЭ и ОГЭ

8 февраля 2017 года в целях информирования выпускников, родителей (законных представителей), заинтересованных лиц о порядке, особенностях процедуры ЕГЭ и ОГЭ будет проведен Единый информационный день в Республике Саха (Якутия).

В этот день родители в рамках Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» могут сдать пробный ЕГЭ по русскому языку. Им будет предоставлена возможность пройти через все процедуры ЕГЭ. Приобретенный опыт поможет родителям оказать необходимую поддержку своим детям-выпускникам.

Об особенностях проведения ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийских проверочных работ (ВПР), Национальных исследований качества образования (НИКО) можно будет узнать на пресс-конференции и на республиканском родительском собрании в режиме чат-конференции.

Сотрудниками Центра мониторинга качества образования будут оказаны индивидуальные очные консультации выпускникам и их родителям по интересующим их вопросам.

Адрес для участия в родительском собрании в mIRC (ссылка для скачивания- http://www.mirc.com/get.html): сервер- irc.ykt.ru, порт-6669, каналы для подключения к чату

по вопросам ЕГЭ: #cmko_ege;

по вопросам ОГЭ: #cmko_oge;

по вопросам ВПР и НИКО- #cmko_vpr_niko.

Контактный номер по вопросу технического сопровождения участия в чат-конференции: (84112) 42-10-12 — Дмитрий.

По всем остальным вопросам участия в мероприятиях Единого информационного дня можно обращаться по номеру 42-10-46.

Место проведения: г. Якутск, пр.Ленина, дом 3 — ГБУ «Центр мониторинга качества образования».

Программа:

Мероприятие Время Место проведения Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» 10.00. -11.00. Кабинет №115 Пресс-конференция 11.15.-12.30. Кабинет №209 Республиканское родительское собрание по вопросам ГИА (ОГЭ и ЕГЭ), ВПР, НИКО (в режиме чат-конференции) 14.30.-16.00. Кабинет №101 Работа общественных приемных по вопросам участия, организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ, ВПР 16.30.-18.00. Кабинет №115