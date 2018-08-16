Единственную в мире шапку из мамонтовой шерсти показали по телевизору

Телеканал «Якутия 24» показал в эфире единственную в мире шапку из мамонтовой шерсти. Владелец уникальной шапки Владимир Аммосов рассказал впервые в интервью о том, как пришла идея создать головной убор из мамонтовой шерсти.

Необычный материал головного убора — шерсть мамонта — был привезен ему другом из Усть-Янского района Якутии еще девять лет назад. Тогда же они с другом решили, что необходимо изготовить головной убор по типу традиционных якутских шапок из конского волоса.

«Идея пришла в 2009 году, когда мой друг съездил в Усть-Янский район и привез пакет шерсти, сказав, что это шерсть мамонта. И мы сделали шапку. Ведь у народа саха существует традиция плести шапки из конского волоса. Технология та же. Мы нашли мастерицу, которая сплела головной убор. По ее словам, материал был сложнее, потому что шерсть мамонта намного короче конского волоса», — поделился Аммосов.

Аммосов выставил на продажу уникальную шапку за 10 тысяч долларов США.

Эксперт по мамонтовой фауне, директор Музея мамонта Семен Григорьев подтвердил, что шерсть действительно принадлежала мамонту и выдал сертификат подлинности. Изготовление и продажа шапки из мамонтовой шерсти не преследуется законом.