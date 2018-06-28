Единороссы выдвинули кандидатов в депутаты Ил Тумэн

28 июня состоялась конференция Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Делегаты конференции тайным голосованием выдвинули список кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва по одномандатным избирательным округам и по республиканскому избирательному округу.

СПИСОК кандидатур для выдвижения в составе списка кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) по одномандатным избирательным округам

Номер и наименование избирательного округа ФИО кандидата

Заложный одномандатный избирательный округ № 1

СЛЕПЦОВ Иван Иванович

Сайсарский одномандатный избирательный округ № 2

КСЕНОФОНТОВ Павел Валериевич

Университетский одномандатный избирательный округ № 3

ГОГОЛЕВ Петр Васильевич

Центральный одномандатный избирательный округ № 4

АТЛАСОВА Алёна Николаевна

Поярковский одномандатный избирательный округ № 5

ФЕДОРОВ Виктор Николаевич

Набережный одномандатный избирательный округ № 6

НИКИТИН Игорь Юрьевич

Даркылахский одномандатный избирательный округ № 7

СЛОИК Александр Степанович

Гагаринский одномандатный избирательный округ № 8

МЕСТНИКОВ Николай Афанасьевич

Пригородный одномандатный избирательный округ № 9

ПЕТРОВ Павел Петрович

Вилюйский одномандатный избирательный округ № 10

ЗАХАРОВА Нюргуяна Федоровна

Нюрбинский одномандатный избирательный округ № 11

ГРИГОРЬЕВА Антонина Афанасьевна

Олекминский одномандатный избирательный округ № 12

ЕФИМОВ-ВЛАДИМИРОВ Николай Александрович

Сунтарский одномандатный избирательный округ № 13

НИКОЛАЕВ Андрей Юрьевич

Алданский одномандатный избирательный округ № 14

МИРОНОВ Николай Семёнович

Томмотский одномандатный избирательный округ № 15

МАРФУСАЛОВ Дмитрий Дмитриевич

Южно-Якутский одномандатный избирательный округ № 16

ПАВЛОВ Сергей Степанович

Промышленный одномандатный избирательный округ № 17

ПОДМАЗКОВА Ирина Юрьевна

Нерюнгринский одномандатный избирательный округ № 18

КОШУКОВ Александр Андреевич

Удачнинский одномандатный избирательный округ № 19

ДУБНО Андрей Юрьевич

Айхальский одномандатный избирательный округ № 20

НИКОЛАЕВ Юрий Михайлович

Мирнинский одномандатный избирательный округ № 21

АНДРЕЕВСКИЙ Сергей Иванович

Ленский одномандатный избирательный округ № 22

ШАРДАКОВ Владимир Викторович

Мухтуйский одномандатный избирательный округ № 23

ЗОРИН Родион Капитонович

Мегино-Кангаласский одномандатный избирательный округ № 24

НАХОДКИН Андрей Михайлович

Хангаласский одномандатный избирательный округ № 25

МАМЕДОВ Алиш Забид оглы

Верхневилюйско-Горный одномандатный избирательный округ № 26

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна

Намский одномандатный избирательный округ № 27

ЕРЕМЕЕВ Алексей Ильич

Кобяйско-Верхоянский одномандатный избирательный округ №28

НОГОВИЦЫН Александр Александрович

Борогонский одномандатный избирательный округ № 29

ЖИРКОВ Александр Николаевич

Чурапчинский одномандатный избирательный округ № 30

ГУЛЯЕВ Михаил Дмитриевич

Амгино-Майский одномандатный избирательный округ № 31

ФИЛИППОВ Алексей Алексеевич

Таттинско-Томпонский одномандатный избирательный округ № 32

ЛЕБЕДЕВ Виктор Николаевич

Национальный Северный одномандатный избирательный округ № 33

АНДРЕЕВ Иван Иванович

Колымо-Индигирский одномандатный избирательный округ № 34

МЕСТНИКОВ Василий Александрович

Арктический одномандатный избирательный округ № 35

ЧЕРНОГРАДСКИЙ Владимир Николаевич

СПИСОК кандидатур для выдвижения в составе республиканского списка кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) по республиканскому избирательному округу

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЧАСТЬ

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич ЛЮТЫЙ Валерий Алексеевич ДИОДОРОВА Анастасия Алексеевна

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

№ 1 Заложная

СЕМЕНОВ Дмитрий Александрович ФЕДОРОВ Валерий Иннокентьевич ТУРАНТАЕВ Иван Лаврентьевич. ГАВРИЛЬЕВА Татьяна Николаевна

№ 2 Сайсарская

ТИМОФЕЕВА Надежда Константиновна ПОПОВ Михаил Васильевич ОЩЕПКОВ Юрий Иванович

№ 3 Университетская

СУСОЕВ Александр Владимирович ПОПОВ Василий Анатольевич

№ 4 Центральная

АТЛАСОВА Алёна Николаевна ЧЛЕНОВ Владимир Михайлович ПАРНИКОВ Бэргэн Васильевич ЕГОРОВА Татьяна Дмитриевна СЕДОВА Ирина Евгеньевна

№ 5 Поярковская

ЧИЧИГИНАРОВ Владимир Ильич НОВИКОВ Евгений Иванович

№ 6 Набережная

МИХАЙЛОВ Руслан Дмитриевич ИВАНОВ Сергей Иванович ДАЛИНГЕР Константин Анатольевич.

№ 7 Даркылахская

МАТВЕЕВ Семен Иванович ЧЕРНЫХ Елена Сергеевна БАННОВА Любовь Геннадьевна КОЗЛОВ Евгений Александрович

№ 8 Гагаринская

СИЛКИНА Марина Cергеевна ЛУКИН Михаил Михайлович АНДРИЕВСКАЯ Ирина Валерьевна

№ 9 Пригородная

ТОРДУИН Степан Семенович ХАРЛАМПЬЕВА Наталья Ивановна ШАГДАРОВА Анна Николаевна, ВИНОКУРОВА Валерия Георгиевна ЛАРЬКОВА Ольга Дмитриевна.

№ 10 Вилюйская

ГОГОЛЕВ Александр Васильевич ЗАХАРОВА Нюргуяна Федоровна. БОРИСОВ Андрей Саввич

№ 11 Нюрбинская

ПРОКОПЬЕВ Владимир Михайлович ИГНАТЬЕВА Саргылана Семеновна

№ 12 Олекминская

ЕФИМОВ-ВЛАДИМИРОВ Николай Александрович МИХАЙЛОВА Оксана Тагировна

№ 13 Сунтарская

АКИМОВ Александр Константинович БЕРЕЗИН Семен Максимович ЕРЕМЕЕВ Гаврил Михайлович

№ 14 Алданская

МИРОНОВ Николай Семёнович БАБИЧ Олег Валерьевич СТУКАНЕВА Наталья Валерьевна КРЫЛЕНКО Алексей Викторович

№ 15 Томмотская

МАЗЕИН Станислав Станиславович МАРФУСАЛОВ Дмитрий Дмитриевич. ЯКОВЛЕВ Артем Александрович. САРДАЛБЕКОВ Талантбек Джамалбекович

№ 16 Южно-Якутская

СОБОЛЕВСКИЙ Дмитрий Леонидович ИВАНЧЕНКО Андрей Викторович БИГЕЕВА Нэлля Ханафиевна

№ 17 Промышленная

СТЕПАНОВ Нюргун Петрович БЛИНКОВ Сергей Иванович БАРАХАНОВА Наталья Васильевна САЛОВА Наталья Юрьевна ЛИТВИНЕНКО Виталий Викторович

№ 18 Нерюнгринская

БАРАНОВ Дмитрий Дмитриевич ПОЛИКАРПОВ Сергей Владимирович АЛЕКСЕЕВ Владислав Валерьевич. ШАРАФУТДИНОВ Руслан Маратович

№ 19 Удачнинская

РУДОМЕТКИН Вадим Григорьевич БИКБУЛАТОВА Лилия Юлаевна БОЖЕДОМОВ Александр Юрьевич БОРДЯ Петр Георгиевич

№ 20 Айхальская

СТРУЧКОВА Татьяна Петровна ЖУВАК Геннадий Александрович. РЫСИН Борис Владимирович МУРАТБАКИЕВ Александр Марсович

№ 21 Мирнинская

АНДРЕЕВСКИЙ Сергей Иванович ТОНКИХ Алексей Анатольевич МЁДОВА Юлия Борисовна

№ 22 Ленская

ЗАКИРКО Игорь Викторович ПАНОВ Андрей Анатольевич

№ 23 Мухтуйская

ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Иванович ПАЦИАНСКИЙ Сергей Феликсович

№ 24 Мегино-Кангаласская

БАИШЕВ Юрий Петрович СОСИНА Алеся Петровна КОВАЛЕНКО Дмитрий Алексеевич

№ 25 Хангаласская

СЕМЕНОВ Аркадий Анатольевич РОМАНОВА Сардана Егоровна

№ 26 Верхневилюйско-Горная

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна АЛЕКСЕЕВ Гаврил Николаевич ПЕТРОВА Марианна Ильинична МАКСИМОВА Мария Владимировна

№ 27 Намская

ЕРЕМЕЕВ Алексей Ильич РУМЯНЦЕВА Наталья Леонидовна СОЛОВЬЕВ Владимир Юрьевич

№28 Кобяйско-Верхоянская

СМИРНОВ Александр Александрович СТРУЧКОВА Акулина Трофимовна БАТОВСКИЙ Егор Олегович

№ 29 Борогонская

ВАСИЛЬЕВ Геннадий Анатольевич ГОТОВЦЕВ Афанасий Витальевич ГАБЫШЕВ Айхал Иванович. НИКИТИН Захар Николаевич

№ 30 Чурапчинская

ПИНИГИН Павел Павлович ПОИСЕЕВ Дмитрий Николаевич БАРАШКОВ Владимир Петрович

№ 31 Амгино-Майская

ЛАРИОНОВ Сергей Александрович БУБЯКИН Прокопий Петрович КАТЫШЕВЦЕВ Сергей Борисович АМИРХАНЯН Гегам Врежович

№ 32 Таттинско-Томпонская

ЕФИМОВ Яков Ананьевич ЛЕБЕДЕВ Виктор Николаевич СТРЕКАЛОВСКИЙ Албан Иннокентьевич

№ 33 Национальная Северная

ГОЛОМАРЕВА Елена Христофоровна КОЛОДЕЗНИКОВ Николай Николаевич ШАХУРДИН Константин Николаевич ЕГОРОВ Сергей Данилович

№ 34 Колымо-Индигирская

САДОВНИКОВ Юрий Николаевич ЯВЛОВСКАЯ Любовь Леонидовна ДЯГИЛЕВА Вера Григорьевна ВИНОКУРОВА Екатерина Егоровна ИВАНОВ Станислав Григорьевич

№ 35 Арктическая