Единороссы выдвинули кандидатов в депутаты Ил Тумэн

28 июня состоялась конференция Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Делегаты конференции тайным голосованием выдвинули список кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва по одномандатным избирательным округам и по республиканскому избирательному округу.
СПИСОК кандидатур для выдвижения в составе списка кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) по одномандатным избирательным округам
Номер и наименование избирательного округа ФИО кандидата
Заложный одномандатный избирательный округ № 1
СЛЕПЦОВ Иван Иванович
Сайсарский одномандатный избирательный округ № 2
КСЕНОФОНТОВ Павел Валериевич
Университетский одномандатный избирательный округ № 3
ГОГОЛЕВ Петр Васильевич
Центральный одномандатный избирательный округ № 4
АТЛАСОВА Алёна Николаевна
Поярковский одномандатный избирательный округ № 5
ФЕДОРОВ Виктор Николаевич
Набережный одномандатный избирательный округ № 6
НИКИТИН Игорь Юрьевич
Даркылахский одномандатный избирательный округ № 7
СЛОИК Александр Степанович
Гагаринский одномандатный избирательный округ № 8
МЕСТНИКОВ Николай Афанасьевич
Пригородный одномандатный избирательный округ № 9
ПЕТРОВ Павел Петрович
Вилюйский одномандатный избирательный округ № 10
ЗАХАРОВА Нюргуяна Федоровна
Нюрбинский одномандатный избирательный округ № 11
ГРИГОРЬЕВА Антонина Афанасьевна
Олекминский одномандатный избирательный округ № 12
ЕФИМОВ-ВЛАДИМИРОВ Николай Александрович
Сунтарский одномандатный избирательный округ № 13
НИКОЛАЕВ Андрей Юрьевич
Алданский одномандатный избирательный округ № 14
МИРОНОВ Николай Семёнович
Томмотский одномандатный избирательный округ № 15
МАРФУСАЛОВ Дмитрий Дмитриевич
Южно-Якутский одномандатный избирательный округ № 16
ПАВЛОВ Сергей Степанович
Промышленный одномандатный избирательный округ № 17
ПОДМАЗКОВА Ирина Юрьевна
Нерюнгринский одномандатный избирательный округ № 18
КОШУКОВ Александр Андреевич
Удачнинский одномандатный избирательный округ № 19
ДУБНО Андрей Юрьевич
Айхальский одномандатный избирательный округ № 20
НИКОЛАЕВ Юрий Михайлович
Мирнинский одномандатный избирательный округ № 21
АНДРЕЕВСКИЙ Сергей Иванович
Ленский одномандатный избирательный округ № 22
ШАРДАКОВ Владимир Викторович
Мухтуйский одномандатный избирательный округ № 23
ЗОРИН Родион Капитонович
Мегино-Кангаласский одномандатный избирательный округ № 24
НАХОДКИН Андрей Михайлович
Хангаласский одномандатный избирательный округ № 25
МАМЕДОВ Алиш Забид оглы
Верхневилюйско-Горный одномандатный избирательный округ № 26
ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна
Намский одномандатный избирательный округ № 27
ЕРЕМЕЕВ Алексей Ильич
Кобяйско-Верхоянский одномандатный избирательный округ №28
НОГОВИЦЫН Александр Александрович
Борогонский одномандатный избирательный округ № 29
ЖИРКОВ Александр Николаевич
Чурапчинский одномандатный избирательный округ № 30
ГУЛЯЕВ Михаил Дмитриевич
Амгино-Майский одномандатный избирательный округ № 31
ФИЛИППОВ Алексей Алексеевич
Таттинско-Томпонский одномандатный избирательный округ № 32
ЛЕБЕДЕВ Виктор Николаевич
Национальный Северный одномандатный избирательный округ № 33
АНДРЕЕВ Иван Иванович
Колымо-Индигирский одномандатный избирательный округ № 34
МЕСТНИКОВ Василий Александрович
Арктический одномандатный избирательный округ № 35
ЧЕРНОГРАДСКИЙ Владимир Николаевич
СПИСОК кандидатур для выдвижения в составе республиканского списка кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) по республиканскому избирательному округу
ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЧАСТЬ
- НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
- ЛЮТЫЙ Валерий Алексеевич
- ДИОДОРОВА Анастасия Алексеевна
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
№ 1 Заложная
- СЕМЕНОВ Дмитрий Александрович
- ФЕДОРОВ Валерий Иннокентьевич
- ТУРАНТАЕВ Иван Лаврентьевич.
- ГАВРИЛЬЕВА Татьяна Николаевна
№ 2 Сайсарская
- ТИМОФЕЕВА Надежда Константиновна
- ПОПОВ Михаил Васильевич
- ОЩЕПКОВ Юрий Иванович
№ 3 Университетская
- СУСОЕВ Александр Владимирович
- ПОПОВ Василий Анатольевич
№ 4 Центральная
- АТЛАСОВА Алёна Николаевна
- ЧЛЕНОВ Владимир Михайлович
- ПАРНИКОВ Бэргэн Васильевич
- ЕГОРОВА Татьяна Дмитриевна
- СЕДОВА Ирина Евгеньевна
№ 5 Поярковская
- ЧИЧИГИНАРОВ Владимир Ильич
- НОВИКОВ Евгений Иванович
№ 6 Набережная
- МИХАЙЛОВ Руслан Дмитриевич
- ИВАНОВ Сергей Иванович
- ДАЛИНГЕР Константин Анатольевич.
№ 7 Даркылахская
- МАТВЕЕВ Семен Иванович
- ЧЕРНЫХ Елена Сергеевна
- БАННОВА Любовь Геннадьевна
- КОЗЛОВ Евгений Александрович
№ 8 Гагаринская
- СИЛКИНА Марина Cергеевна
- ЛУКИН Михаил Михайлович
- АНДРИЕВСКАЯ Ирина Валерьевна
№ 9 Пригородная
- ТОРДУИН Степан Семенович
- ХАРЛАМПЬЕВА Наталья Ивановна
- ШАГДАРОВА Анна Николаевна,
- ВИНОКУРОВА Валерия Георгиевна
- ЛАРЬКОВА Ольга Дмитриевна.
№ 10 Вилюйская
- ГОГОЛЕВ Александр Васильевич
- ЗАХАРОВА Нюргуяна Федоровна.
- БОРИСОВ Андрей Саввич
№ 11 Нюрбинская
- ПРОКОПЬЕВ Владимир Михайлович
- ИГНАТЬЕВА Саргылана Семеновна
№ 12 Олекминская
- ЕФИМОВ-ВЛАДИМИРОВ Николай Александрович
- МИХАЙЛОВА Оксана Тагировна
№ 13 Сунтарская
- АКИМОВ Александр Константинович
- БЕРЕЗИН Семен Максимович
- ЕРЕМЕЕВ Гаврил Михайлович
№ 14 Алданская
- МИРОНОВ Николай Семёнович
- БАБИЧ Олег Валерьевич
- СТУКАНЕВА Наталья Валерьевна
- КРЫЛЕНКО Алексей Викторович
№ 15 Томмотская
- МАЗЕИН Станислав Станиславович
- МАРФУСАЛОВ Дмитрий Дмитриевич.
- ЯКОВЛЕВ Артем Александрович.
- САРДАЛБЕКОВ Талантбек Джамалбекович
№ 16 Южно-Якутская
- СОБОЛЕВСКИЙ Дмитрий Леонидович
- ИВАНЧЕНКО Андрей Викторович
- БИГЕЕВА Нэлля Ханафиевна
№ 17 Промышленная
- СТЕПАНОВ Нюргун Петрович
- БЛИНКОВ Сергей Иванович
- БАРАХАНОВА Наталья Васильевна
- САЛОВА Наталья Юрьевна
- ЛИТВИНЕНКО Виталий Викторович
№ 18 Нерюнгринская
- БАРАНОВ Дмитрий Дмитриевич
- ПОЛИКАРПОВ Сергей Владимирович
- АЛЕКСЕЕВ Владислав Валерьевич.
- ШАРАФУТДИНОВ Руслан Маратович
№ 19 Удачнинская
- РУДОМЕТКИН Вадим Григорьевич
- БИКБУЛАТОВА Лилия Юлаевна
- БОЖЕДОМОВ Александр Юрьевич
- БОРДЯ Петр Георгиевич
№ 20 Айхальская
- СТРУЧКОВА Татьяна Петровна
- ЖУВАК Геннадий Александрович.
- РЫСИН Борис Владимирович
- МУРАТБАКИЕВ Александр Марсович
№ 21 Мирнинская
- АНДРЕЕВСКИЙ Сергей Иванович
- ТОНКИХ Алексей Анатольевич
- МЁДОВА Юлия Борисовна
№ 22 Ленская
- ЗАКИРКО Игорь Викторович
- ПАНОВ Андрей Анатольевич
№ 23 Мухтуйская
- ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Иванович
- ПАЦИАНСКИЙ Сергей Феликсович
№ 24 Мегино-Кангаласская
- БАИШЕВ Юрий Петрович
- СОСИНА Алеся Петровна
- КОВАЛЕНКО Дмитрий Алексеевич
№ 25 Хангаласская
- СЕМЕНОВ Аркадий Анатольевич
- РОМАНОВА Сардана Егоровна
№ 26 Верхневилюйско-Горная
- ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна
- АЛЕКСЕЕВ Гаврил Николаевич
- ПЕТРОВА Марианна Ильинична
- МАКСИМОВА Мария Владимировна
№ 27 Намская
- ЕРЕМЕЕВ Алексей Ильич
- РУМЯНЦЕВА Наталья Леонидовна
- СОЛОВЬЕВ Владимир Юрьевич
№28 Кобяйско-Верхоянская
- СМИРНОВ Александр Александрович
- СТРУЧКОВА Акулина Трофимовна
- БАТОВСКИЙ Егор Олегович
№ 29 Борогонская
- ВАСИЛЬЕВ Геннадий Анатольевич
- ГОТОВЦЕВ Афанасий Витальевич
- ГАБЫШЕВ Айхал Иванович.
- НИКИТИН Захар Николаевич
№ 30 Чурапчинская
- ПИНИГИН Павел Павлович
- ПОИСЕЕВ Дмитрий Николаевич
- БАРАШКОВ Владимир Петрович
№ 31 Амгино-Майская
- ЛАРИОНОВ Сергей Александрович
- БУБЯКИН Прокопий Петрович
- КАТЫШЕВЦЕВ Сергей Борисович
- АМИРХАНЯН Гегам Врежович
№ 32 Таттинско-Томпонская
- ЕФИМОВ Яков Ананьевич
- ЛЕБЕДЕВ Виктор Николаевич
- СТРЕКАЛОВСКИЙ Албан Иннокентьевич
№ 33 Национальная Северная
- ГОЛОМАРЕВА Елена Христофоровна
- КОЛОДЕЗНИКОВ Николай Николаевич
- ШАХУРДИН Константин Николаевич
- ЕГОРОВ Сергей Данилович
№ 34 Колымо-Индигирская
- САДОВНИКОВ Юрий Николаевич
- ЯВЛОВСКАЯ Любовь Леонидовна
- ДЯГИЛЕВА Вера Григорьевна
- ВИНОКУРОВА Екатерина Егоровна
- ИВАНОВ Станислав Григорьевич
№ 35 Арктическая
- ПОСТНИКОВ Афанасий Васильевич
- ЗАБАРА Евдокия Владимировна
- СЕНТЯКОВ Валерий Михайлович
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