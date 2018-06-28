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28 июня 2018, 22:56
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Единороссы выдвинули кандидатов в депутаты Ил Тумэн

28 июня состоялась конференция Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Делегаты конференции тайным голосованием выдвинули список кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва по одномандатным избирательным округам и по республиканскому избирательному округу.

 

СПИСОК кандидатур для выдвижения в составе списка кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) по одномандатным избирательным округам

 

Номер и наименование избирательного округа ФИО кандидата

 

Заложный одномандатный избирательный округ № 1

СЛЕПЦОВ Иван Иванович

 

Сайсарский  одномандатный избирательный округ № 2

КСЕНОФОНТОВ Павел Валериевич

 

Университетский  одномандатный избирательный округ № 3

ГОГОЛЕВ Петр Васильевич

 

Центральный  одномандатный избирательный округ № 4

АТЛАСОВА Алёна Николаевна

 

Поярковский  одномандатный избирательный округ № 5

ФЕДОРОВ Виктор Николаевич

 

Набережный одномандатный избирательный округ № 6

НИКИТИН Игорь Юрьевич

 

Даркылахский одномандатный избирательный округ № 7

СЛОИК Александр Степанович

 

Гагаринский одномандатный избирательный округ № 8

МЕСТНИКОВ Николай Афанасьевич

 

Пригородный одномандатный избирательный округ № 9

ПЕТРОВ Павел Петрович

 

Вилюйский одномандатный избирательный округ № 10

ЗАХАРОВА Нюргуяна Федоровна

 

Нюрбинский одномандатный избирательный округ № 11

ГРИГОРЬЕВА Антонина Афанасьевна

 

Олекминский одномандатный избирательный округ № 12

ЕФИМОВ-ВЛАДИМИРОВ Николай Александрович

 

Сунтарский одномандатный избирательный округ № 13

НИКОЛАЕВ Андрей Юрьевич

 

Алданский одномандатный избирательный округ № 14

МИРОНОВ Николай Семёнович

 

Томмотский одномандатный избирательный округ № 15

МАРФУСАЛОВ Дмитрий Дмитриевич

 

Южно-Якутский одномандатный избирательный округ № 16

ПАВЛОВ Сергей Степанович

 

Промышленный одномандатный избирательный округ № 17

ПОДМАЗКОВА Ирина Юрьевна

 

Нерюнгринский одномандатный избирательный округ № 18

КОШУКОВ Александр Андреевич

 

Удачнинский одномандатный избирательный округ № 19

ДУБНО Андрей Юрьевич

 

Айхальский одномандатный избирательный округ № 20

НИКОЛАЕВ Юрий Михайлович

 

Мирнинский одномандатный избирательный округ № 21

АНДРЕЕВСКИЙ Сергей Иванович

 

Ленский одномандатный избирательный округ № 22

ШАРДАКОВ Владимир Викторович

 

Мухтуйский одномандатный избирательный округ № 23

ЗОРИН Родион Капитонович

 

Мегино-Кангаласский одномандатный избирательный округ № 24

НАХОДКИН Андрей Михайлович

 

Хангаласский одномандатный избирательный округ № 25

МАМЕДОВ Алиш Забид оглы

 

Верхневилюйско-Горный одномандатный избирательный округ № 26

ГАБЫШЕВА Феодосия  Васильевна

 

Намский одномандатный избирательный округ № 27

ЕРЕМЕЕВ Алексей Ильич

 

Кобяйско-Верхоянский одномандатный избирательный округ №28

НОГОВИЦЫН Александр Александрович

 

Борогонский одномандатный избирательный округ № 29

ЖИРКОВ Александр Николаевич

 

Чурапчинский одномандатный избирательный округ № 30

ГУЛЯЕВ Михаил Дмитриевич

 

Амгино-Майский одномандатный избирательный округ № 31

ФИЛИППОВ Алексей Алексеевич

 

Таттинско-Томпонский одномандатный избирательный округ № 32

ЛЕБЕДЕВ Виктор Николаевич

 

Национальный Северный одномандатный избирательный округ № 33

АНДРЕЕВ Иван Иванович

 

Колымо-Индигирский одномандатный избирательный округ № 34

МЕСТНИКОВ Василий Александрович

 

Арктический одномандатный избирательный округ № 35

ЧЕРНОГРАДСКИЙ Владимир Николаевич

 

 

СПИСОК кандидатур для выдвижения в составе республиканского списка кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) по республиканскому избирательному округу

 

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЧАСТЬ

  1. НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
  2. ЛЮТЫЙ Валерий Алексеевич
  3. ДИОДОРОВА Анастасия Алексеевна

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

 

№ 1 Заложная

  1. СЕМЕНОВ Дмитрий Александрович
  2. ФЕДОРОВ  Валерий  Иннокентьевич
  3. ТУРАНТАЕВ Иван Лаврентьевич.
  4. ГАВРИЛЬЕВА  Татьяна Николаевна

 

№ 2 Сайсарская

  1. ТИМОФЕЕВА Надежда Константиновна
  2. ПОПОВ Михаил Васильевич
  3. ОЩЕПКОВ Юрий Иванович

 

№ 3 Университетская

  1. СУСОЕВ Александр Владимирович
  2. ПОПОВ Василий  Анатольевич

 

№ 4 Центральная

  1. АТЛАСОВА Алёна Николаевна
  2. ЧЛЕНОВ Владимир Михайлович
  3. ПАРНИКОВ Бэргэн  Васильевич
  4. ЕГОРОВА Татьяна Дмитриевна
  5. СЕДОВА Ирина  Евгеньевна

 

№ 5 Поярковская

  1. ЧИЧИГИНАРОВ Владимир Ильич
  2. НОВИКОВ Евгений Иванович

 

№ 6 Набережная

  1. МИХАЙЛОВ Руслан Дмитриевич
  2. ИВАНОВ Сергей Иванович
  3. ДАЛИНГЕР Константин Анатольевич.

 

№ 7 Даркылахская

  1. МАТВЕЕВ Семен  Иванович
  2. ЧЕРНЫХ Елена Сергеевна
  3. БАННОВА Любовь Геннадьевна
  4. КОЗЛОВ Евгений Александрович

 

№ 8 Гагаринская

  1. СИЛКИНА Марина Cергеевна
  2. ЛУКИН Михаил Михайлович
  3. АНДРИЕВСКАЯ Ирина Валерьевна

 

№ 9 Пригородная

  1. ТОРДУИН Степан Семенович
  2. ХАРЛАМПЬЕВА Наталья Ивановна
  3. ШАГДАРОВА Анна Николаевна,
  4. ВИНОКУРОВА Валерия Георгиевна
  5. ЛАРЬКОВА Ольга Дмитриевна.

 

№ 10 Вилюйская

  1. ГОГОЛЕВ Александр Васильевич
  2. ЗАХАРОВА Нюргуяна Федоровна.
  3. БОРИСОВ Андрей  Саввич

 

№ 11 Нюрбинская

  1. ПРОКОПЬЕВ Владимир Михайлович
  2. ИГНАТЬЕВА Саргылана Семеновна

 

№ 12 Олекминская

  1. ЕФИМОВ-ВЛАДИМИРОВ Николай Александрович
  2. МИХАЙЛОВА Оксана  Тагировна

 

№ 13 Сунтарская

  1. АКИМОВ Александр Константинович
  2. БЕРЕЗИН Семен Максимович
  3. ЕРЕМЕЕВ Гаврил Михайлович

 

№ 14 Алданская

  1. МИРОНОВ Николай Семёнович
  2. БАБИЧ Олег Валерьевич
  3. СТУКАНЕВА Наталья Валерьевна
  4. КРЫЛЕНКО Алексей Викторович

 

№ 15 Томмотская

  1. МАЗЕИН Станислав Станиславович
  2. МАРФУСАЛОВ Дмитрий  Дмитриевич.
  3. ЯКОВЛЕВ Артем Александрович.
  4. САРДАЛБЕКОВ Талантбек Джамалбекович

 

№ 16 Южно-Якутская

  1. СОБОЛЕВСКИЙ Дмитрий  Леонидович
  2. ИВАНЧЕНКО Андрей Викторович
  3. БИГЕЕВА Нэлля Ханафиевна

 

№ 17 Промышленная

  1. СТЕПАНОВ Нюргун Петрович
  2. БЛИНКОВ Сергей Иванович
  3. БАРАХАНОВА Наталья Васильевна
  4. САЛОВА Наталья Юрьевна
  5. ЛИТВИНЕНКО Виталий Викторович

 

№ 18 Нерюнгринская

  1. БАРАНОВ Дмитрий  Дмитриевич
  2. ПОЛИКАРПОВ Сергей Владимирович
  3. АЛЕКСЕЕВ Владислав Валерьевич.
  4. ШАРАФУТДИНОВ Руслан Маратович

 

№ 19 Удачнинская

  1. РУДОМЕТКИН Вадим Григорьевич
  2. БИКБУЛАТОВА Лилия Юлаевна
  3. БОЖЕДОМОВ Александр Юрьевич
  4. БОРДЯ Петр Георгиевич

 

№ 20 Айхальская

  1. СТРУЧКОВА Татьяна Петровна
  2. ЖУВАК Геннадий  Александрович.
  3. РЫСИН Борис Владимирович
  4. МУРАТБАКИЕВ Александр Марсович

 

№ 21 Мирнинская

  1. АНДРЕЕВСКИЙ Сергей Иванович
  2. ТОНКИХ Алексей  Анатольевич
  3. МЁДОВА Юлия Борисовна

 

№ 22 Ленская

  1. ЗАКИРКО Игорь Викторович
  2. ПАНОВ Андрей Анатольевич

 

№ 23 Мухтуйская

  1. ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Иванович
  2. ПАЦИАНСКИЙ Сергей Феликсович

 

№ 24 Мегино-Кангаласская

  1. БАИШЕВ Юрий Петрович
  2. СОСИНА Алеся Петровна
  3. КОВАЛЕНКО Дмитрий Алексеевич

 

№ 25 Хангаласская

  1. СЕМЕНОВ Аркадий Анатольевич
  2. РОМАНОВА Сардана  Егоровна

 

№ 26 Верхневилюйско-Горная

  1. ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна
  2. АЛЕКСЕЕВ Гаврил Николаевич
  3. ПЕТРОВА Марианна  Ильинична
  4. МАКСИМОВА Мария  Владимировна

 

№ 27 Намская

  1. ЕРЕМЕЕВ Алексей  Ильич
  2. РУМЯНЦЕВА Наталья Леонидовна
  3. СОЛОВЬЕВ Владимир Юрьевич

 

№28 Кобяйско-Верхоянская

  1. СМИРНОВ Александр Александрович
  2. СТРУЧКОВА Акулина Трофимовна
  3. БАТОВСКИЙ Егор Олегович

 

№ 29 Борогонская

  1. ВАСИЛЬЕВ Геннадий  Анатольевич
  2. ГОТОВЦЕВ Афанасий Витальевич
  3. ГАБЫШЕВ Айхал Иванович.
  4. НИКИТИН Захар Николаевич

 

№ 30 Чурапчинская

  1. ПИНИГИН Павел Павлович
  2. ПОИСЕЕВ Дмитрий  Николаевич
  3. БАРАШКОВ Владимир Петрович

 

№ 31 Амгино-Майская

  1. ЛАРИОНОВ Сергей Александрович
  2. БУБЯКИН Прокопий Петрович
  3. КАТЫШЕВЦЕВ Сергей Борисович
  4. АМИРХАНЯН Гегам Врежович

 

№ 32 Таттинско-Томпонская

  1. ЕФИМОВ Яков Ананьевич
  2. ЛЕБЕДЕВ Виктор  Николаевич
  3. СТРЕКАЛОВСКИЙ Албан Иннокентьевич

 

№ 33 Национальная Северная

  1. ГОЛОМАРЕВА Елена Христофоровна
  2. КОЛОДЕЗНИКОВ Николай Николаевич
  3. ШАХУРДИН Константин Николаевич
  4. ЕГОРОВ Сергей Данилович

 

№ 34 Колымо-Индигирская

  1. САДОВНИКОВ Юрий  Николаевич
  2. ЯВЛОВСКАЯ Любовь Леонидовна
  3. ДЯГИЛЕВА Вера Григорьевна
  4. ВИНОКУРОВА Екатерина  Егоровна
  5. ИВАНОВ Станислав Григорьевич

 

№ 35 Арктическая

  1. ПОСТНИКОВ Афанасий  Васильевич
  2. ЗАБАРА Евдокия Владимировна
  3. СЕНТЯКОВ Валерий Михайлович

 

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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