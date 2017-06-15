Единороссы убирают Ивана Андросова из «НВК Саха»

Региональное отделение «Единой России» направило в президиум генерального совета партии представление на включение в состав Центральной избирательной комиссии Якутии руководителя НВК «Саха» Ивана Андросова. Об этом ЯСИА сообщил первый заместитель руководителя исполкома ЕР Василий Амбросьев.

«Сегодня состоялось очередное заседание регионального политсовета партии, на котором рассматривалось несколько вопросов, в том числе и по кандидатуре члена с правом решающего голоса от «Единой России» во вновь формируемый состав ЦИК Якутии. Члены политсовета поддержали кандидатуру Иван Андросова. Отмечу, что это стандартный рабочий процесс, так как принимаемые партийные решения всегда тщательно проработаны», — отметил Василий Амбросьев.

Биографическая справка

Иван Михайлович Андросов родился 19 апреля 1962 года в селе Баяга Алексеевского района Якутской АССР.

В 1983 году окончил Благовещенский государственный институт им. М.И. Калинина по специальности «физическое воспитание» с квалификацией «учитель физической культуры».

В 1997 году прошел профессиональную переподготовку и повышение квалификации в Дальневосточной академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 2005 году окончил Институт нефтегазового бизнеса, присвоена дополнительная квалификация «менеджер нефтегазового бизнеса».

Трудовая деятельность:

1983 – 1984 — учитель физической культуры Баягинской средней школы;

1984 – 1986 — тренер отделения вольной борьбы Ытык-Кюельской ДЮСШ;

1986 – 1988 — II секретарь Чурапчинского РК ВЛКСМ;

1988 – 1990 — I секретарь Чурапчинского РК ВЛКСМ;

1990 – 1991 — секретарь парткома совхоза им. Субурусского;

1991 – 1992 — брокер Чурапчинского районного производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства;

1992 – 1994 — заместитель начальника Чурапчинской межхозяйственной передвижной механизированной колонны объединения «Якутскагропромстрой»;

1994 – 1995 — представитель администрации экономической зоны развития «Заречье» в Чурапчинском улусе;

1995 – 1996 — заместитель главы Таттинского улуса;

1996 – 1998 — заместитель директора по коммерческой работе ООО «Рейтинг-Плюс»;

1998 – 1999 — заместитель генерального директора ДГУП НК «Туймаада-нефть»;

1999 – 2005 — первый заместитель генерального директора ДГУП НК «Туймаада-Нефть»;

2005 – 2007 — помощник Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);

2007 – 2008 — заместитель руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия);

С 2008 по настоящее время — генеральный директор государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальная вещательная компания «Саха».