АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
13
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.03
 63.95
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.06.2017, 0:25
Политика
Экстра
Сенсация
Единороссы убирают Ивана Андросова из «НВК Саха»
15.06.2017, 0:05
Тест
Эксклюзив
Тест: Якутская политика — 4
14.06.2017, 22:14
Культура & Образование
Эксклюзив
Большой театр. Успехи якутянки в Москве!
14.06.2017, 22:07
Происшествия
Фотофакт
Крупный пожар в Якутске
14.06.2017, 19:26
Экология
Сообщи о проблеме: Минприроды Якутии подключается к проекту ОНФ
14.06.2017, 17:56
Происшествия
Спасатели предотвратили угрозу взрыва газового баллона на дороге
14.06.2017, 17:52
Политика
Комитет Госдумы по бюджету одобрил правительственные поправки в законопроект о бюджете 2017 года
14.06.2017, 17:48
Культура & Образование
23 июня в ГТОиБ — романтический балет «Сильфида»
14.06.2017, 17:41
Финансы
Все преимущества зарплатного проекта РСХБ
14.06.2017, 17:41
Экономика
Как в Якутии делаются детские молочные продукты?
14.06.2017, 17:35
Политика
Общения с народом много не бывает
14.06.2017, 17:34
Культура & Образование
Центр «Сосновый бор» за здоровый образ жизни будущего поколения
14.06.2017, 17:32
Столица
Ысыах Туймаады-2017. Торговцам на заметку 
14.06.2017, 17:10
Столица
Анонс
Конкурс «Саламаат» на празднике «Ысыах Туймаады-2017»
14.06.2017, 17:04
Столица
15 июня предстоят временные ограничения электроснабжения в столице
14.06.2017, 17:00
Столица
В Якутске снесены 3 здания по Объездному шоссе
14.06.2017, 16:55
Столица
Глава города Петропавловск-Камчатского поздравляет якутян с наступающим праздником Ысыах Туймаады
14.06.2017, 16:51
Культура & Образование
Позитив
Якутские музыканты во Владивостоке
14.06.2017, 16:40
Республика
Анонс
Якутск встречает эстафету огня XX «Игр Манчаары»
14.06.2017, 16:36
Спорт
Позитив
«Праздник жизни»: команда Якутии завоевала три медали на Всемирных спортивных играх!
14.06.2017, 16:13
Экономика
Алексей Стручков: новая инфраструктура северного завоза через возрождение былого
14.06.2017, 15:41
Общество
Якутские теплоэнергетики поздравили с высокой наградой коллегу
14.06.2017, 15:32
Столица
О публичных слушаниях 24 мая 2017 года
14.06.2017, 15:00
Культура & Образование
Афиша
«Поколение NEXT III» из Китая. Первые гастроли по Якутии
14.06.2017, 14:56
Столица
Год добра: в Якутске прошла акция «Здоровый человек – здоровое будущее»
14.06.2017, 14:48
Столица
Позитив
Якутск признан одним из лучших в сфере исполнения местного бюджета по России
14.06.2017, 14:43
Происшествия
Велоледи совершила наезд на КАМАЗ
14.06.2017, 14:39
Красота & Здоровье
Медиками рождаются!
14.06.2017, 14:38
Столица
Афиша
Фестиваль «Айыы Аhа – Божественный напиток»
14.06.2017, 14:20
Красота & Здоровье
Медцентру оказали спонсорскую помощь в канун 25-летнего юбилея
14.06.2017, 14:05
Столица
Прямой разговор с Антонидой Корякиной
14.06.2017, 13:48
Красота & Здоровье
«Коробка храбрости»-3: Добро побеждает. Акцию поддержала вся Якутия
14.06.2017, 13:00
Республика
По-особому отметили День России жители Оймяконского улуса
14.06.2017, 12:34
Столица
Анонс
На Ысыахе Туймаады пройдет III Международный фестиваль кумыса
14.06.2017, 12:31
Экономика
Якутский костюм – за репост в Инстаграмме!
14.06.2017, 12:31
Культура & Образование
Афиша
ГТОиБ Якутии приглашает на фестиваль «Классика белых ночей»
14.06.2017, 12:22
Происшествия
Скандал
В Якутске хулиган разбил машину председателя политической партии
14.06.2017, 11:49
Происшествия
Наказано ГУП «ЖКХ РС(Я)»
14.06.2017, 11:35
Происшествия
Резонанс
Главврач больницы №2 в шоке от письма «своих» пациентов
14.06.2017, 11:29
Культура & Образование
Год добра: презентован диск поэта-песенника Владимира Егорова «Мой седой Якутск»
14.06.2017, 11:20
Происшествия
Резонанс
Главврач поликлиники №3: у пациентки был не обморок, а другое…
14.06.2017, 10:47
Происшествия
В Якутске объявили выговор конкурсному управляющему ЖСПК «Строим вместе»
14.06.2017, 10:14
Экономика
Василий Тимофеев принял участие в запуске проекта «Сделано в Якутии»
14.06.2017, 10:10
Культура & Образование
В Якутии демоэкзамен сдают 145 выпускников учреждений среднего профобразования 
14.06.2017, 10:07
Культура & Образование
Проект «Историческая память» дает старт «Ус сэргэ – ус кут»
14.06.2017, 10:03
Происшествия
В Жатае произошел разлив нефти
14.06.2017, 9:14
Республика
Из малых дел складываются большие
14.06.2017, 9:12
Республика
Романовы – лучшая спортивная семья
14.06.2017, 9:01
Спорт
Видео
Дмитрий Аксенов завоевал в Назрани бронзу
14.06.2017, 8:57
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
14.06.2017, 8:40
Столица
Анонс
14 июня в Якутске ожидается гроза
14.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 14 июня 2017 года
14.06.2017, 0:04
Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады
13.06.2017, 23:51
Экономика
Видео
Лучший помощник для праздника Ысыах — Мобильный светодиодный экран
13.06.2017, 20:37
Красота & Здоровье
Позитив
Впервые в истории Якутии проведены пять уникальных операций!
13.06.2017, 19:50
Общество
Сенсация
Домой отправились якутские клоны — Бэлэх и Кэрэчээне !
13.06.2017, 18:12
Политика
Евгений Чекин: Наша цель – улучшить в Якутии климат в сфере предпринимательства
13.06.2017, 18:06
Экономика
Александр Корякин: уникальный опыт «Сахаэнерго» признан на международном уровне
13.06.2017, 17:59
Культура & Образование
Целевое обучение студентов: г. Омск – кузница технических кадров для Якутии
13.06.2017, 17:55
Финансы
Россельхозбанк в 1,4 раза увеличил кредитование сезонных работ
13.06.2017, 17:51
Общество
Анонс
Энергетики приглашают задать вопросы в прямом радиоэфире
13.06.2017, 17:48
Экология
Победитель конкурса стихотворений получила приз из рук Сахамина Афанасьева
13.06.2017, 17:44
Республика
14 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
13.06.2017, 17:38
Политика
Резонанс
Коллективу «Сахамедиа» представили новых главредов республиканских газет «Якутия» и «Саха Сирэ»
13.06.2017, 17:04
Столица
Год добра: молодежь дала старт добровольческой акции по реконструкции детских площадок
13.06.2017, 17:00
Происшествия
Энергетики против огня
13.06.2017, 16:55
Спорт
Верхневилюйске на беговой дорожке будет  жарко!
13.06.2017, 16:37
Столица
Позитив
«Народный бюджет»: в сквере им. К. Маркса появился «домик» для книг
13.06.2017, 16:29
Спорт
Фотофакт
Отборочный этап RFC Global Series RFC East Russia Sakha и чемпионат РС (Я) по трофи-рейдам «SAMURAI TROPHY 2017»
13.06.2017, 16:26
Республика
Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 14.00 13 июня 2017 года  
13.06.2017, 16:20
Культура & Образование
 Евгения Михайлова: «Работа всего трудового коллектива университета способствует тому, что мы показываем высокие результаты»
13.06.2017, 15:37
Культура & Образование
«Open. лекции». Жители Якутска побывали на лекции Геннадия Пальшина, посвященной болезням суставов
Архив новостей
Политика
15 июня 2017, 0:25
44

Единороссы убирают Ивана Андросова из «НВК Саха»

Региональное отделение «Единой России» направило в президиум генерального совета партии представление на включение в состав Центральной избирательной комиссии Якутии руководителя НВК «Саха» Ивана Андросова. Об этом ЯСИА сообщил первый заместитель руководителя исполкома ЕР Василий Амбросьев.

«Сегодня состоялось очередное заседание регионального политсовета партии, на котором рассматривалось несколько вопросов, в том числе и по кандидатуре члена с правом решающего голоса от «Единой России» во вновь формируемый состав ЦИК Якутии. Члены политсовета поддержали кандидатуру Иван Андросова. Отмечу, что это стандартный рабочий процесс, так как принимаемые партийные решения всегда тщательно проработаны», — отметил Василий Амбросьев.

Биографическая справка

Иван Михайлович Андросов родился 19 апреля 1962 года в селе Баяга Алексеевского района Якутской АССР.
В 1983 году окончил Благовещенский государственный институт им. М.И. Калинина по специальности «физическое воспитание» с квалификацией «учитель физической культуры».
В 1997 году прошел профессиональную переподготовку и повышение квалификации в Дальневосточной академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».
В 2005 году окончил Институт нефтегазового бизнеса, присвоена дополнительная квалификация «менеджер нефтегазового бизнеса».
Трудовая деятельность:
1983 – 1984 — учитель физической культуры Баягинской средней школы;
1984 – 1986 — тренер отделения вольной борьбы Ытык-Кюельской ДЮСШ;
1986 – 1988 — II секретарь Чурапчинского РК ВЛКСМ;
1988 – 1990 — I секретарь Чурапчинского РК ВЛКСМ;
1990 – 1991 — секретарь парткома совхоза им. Субурусского;
1991 – 1992 — брокер Чурапчинского районного производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства;
1992 – 1994 — заместитель начальника Чурапчинской межхозяйственной передвижной механизированной колонны объединения «Якутскагропромстрой»;
1994 – 1995 — представитель администрации экономической зоны развития «Заречье» в Чурапчинском улусе;
1995 – 1996 — заместитель главы Таттинского улуса;
1996 – 1998 — заместитель директора по коммерческой работе ООО «Рейтинг-Плюс»;
1998 – 1999 — заместитель генерального директора ДГУП НК «Туймаада-нефть»;
1999 – 2005 — первый заместитель генерального директора ДГУП НК «Туймаада-Нефть»;
2005 – 2007 — помощник Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
2007 – 2008 — заместитель руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия);
С 2008 по настоящее время — генеральный директор государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальная вещательная компания «Саха».

comments powered by HyperComments
Источник: http://ysia.ru/glavnoe/iz-nvk-v-tsik-edinaya-rossiya-hochet-videt-ivana-androsova-v-sostave-tsentrizbirkoma-yakutii/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
09.06.2017, 0:12
Желток
Фотофакт
Афанасию Максимову предложили престижную работу
09.06.2017, 8:00
Желток
Видео
Фотофакт
Ондатра говорит спасибо Айсену Николаеву!
10.06.2017, 10:47
Политика
Экстра
Евгения Михайлова: В следующем году покидаю пост ректора и Ил Тумэн
09.06.2017, 21:10
Политика
Экстра
Матвей Евсеев сдает депутатский мандат — СМИ
12.06.2017, 22:52
Политика
Видео
Резонанс
Сардана Гурьева выступила на протестном митинге в Якутске
09.06.2017, 12:53
Политика
Резонанс
За униженную экс-министром Якутии вступились общественники
14.06.2017, 11:35
Происшествия
Резонанс
Главврач больницы №2 в шоке от письма «своих» пациентов
11.06.2017, 13:25
Спорт
Позитив
Назван сильнейший мас-рестлер Европы
11.06.2017, 10:02
Общество
Фотофакт
Якутское сэргэ установлено в Сербии!
12.06.2017, 18:14
Общество
В аппарате Ил Тумэна начались посадки
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Культура & Образование
14.06.2017

Большой театр. Успехи якутянки в Москве!

Экономика
14.06.2017

Как в Якутии делаются детские молочные продукты?

Экономика
14.06.2017

Алексей Стручков: новая инфраструктура северного завоза через возрождение былого

Афиша
Культура & Образование
14.06.2017

«Поколение NEXT III» из Китая. Первые гастроли по Якутии

Красота & Здоровье
14.06.2017

Медиками рождаются!

Красота & Здоровье
14.06.2017

«Коробка храбрости»-3: Добро побеждает. Акцию поддержала вся Якутия

Экономика
14.06.2017

Якутский костюм – за репост в Инстаграмме!

Скандал
Происшествия
14.06.2017

В Якутске хулиган разбил машину председателя политической партии