Единогласно! Члены Общественной палаты Якутска проголосовали за исключение Александра ЯКНК

Сегодня, 25 декабря состоялось очередное заседание Общественной палаты Якутска, на котором все присутствующие единогласно проголосовали за исключение Александра ЯКНК-ЗАХАРОВА, сообщает Sakhaday со слов Виталия АЛЕКСЕЕВА.



Виталий Алексеев признался, что именно он в свое время дал рекомендацию для включения в Общественную палату Александра Захарова, поэтому осознавал свою ответственность и переживал за него.

«С Сашей мы работали над проблемами города, он показал себя как активный и неравнодушный человек. Да таким и остается. Александру дали слово, но нужно учесть, что он сейчас болен, да и не слушали его особенно. Думаю, что можно было ограничиться замечанием или выговором, а не сразу рекомендовать к исключению», — отметил Виталий Алексеев.



Окончательное решение об исключении члена ОП принимает глава Якутска.

Сегодня на встрече с журналистами Айсен НИКОЛАЕВ, отвечая на вопрос Дениса АДАМОВА, главного редактора портала «Якутия.Инфо» заявил: «Я категорически не поддерживаю те методы, с которыми пришлось столкнуться Александру ЯКНК. Органы во всем разберутся… В то же время, первопричина, из-за которой возник конфликт, поставлена с ног на голову. Энергетики берут на себя обязательства построить новую подстанцию, затем снести старую. И жильцы с этим согласны. А Александр требует, как мне говорят, чтобы они построили временную подстанцию, потом снесли старую, и после только этого построили новую. В реалиях это невозможно. Подстанция, которая сейчас строится по Дзержинского, должна улучшить энергообеспечение не только одного дома, но и целого квартала».



На днях СМИ сообщали, что общественный деятель Александр ЯКНК пытался помешать строительству подстанции, и в итоге в его отношении была применена физическая сила. У него выбиты зубы, сломан нос, имеется переломы ребер и сотрясение мозга, сообщается в СМИ. ЯКНК признался СМИ, что отправляясь поговорить со строителями, он взял с собой профессиональный электрошокер «Каракурт».



И до этого случая Александр ЯКНК оказывался в центре разных скандалов, и к моменту прихода в Общественную палату Якутска считался довольно экстравагантной личностью.

