«Единая Россия» утвердила партийную «тройку» на выборах в городскую Думу Якутска

27 июня в Якутске состоялась конференция Якутского местного отделения партии «Единая Россия». Основным вопросом повестки было выдвижение партийной «тройки» на предстоящие выборы Якутской городской Думы. В работе конференции принял участие Сахамин АФАНАСЬЕВ, секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия». Конференцию вел Александр САВВИНОВ, секретарь Якутского местного отделения партии.

По итогам состоявшейся конференции общегородской список возглавили: заместитель главы Якутска по социальным вопросам Евдокия ЕВСИКОВА; Анатолий СЕМЕНОВ, директор технопарка «Якутия» и заместитель руководителя Якутского местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Софрон НОВГОРОДОВ.

Делегаты конференции Якутского местного отделения выдвинули кандидатов в депутаты Якутской городской Думы по одномандатным избирательным округам следующие кандидатуры для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия»:

Пригородный №1 КОЗЛОВА Парасковья Афанасьевна Автодорожный №2 АММОСОВ Владимир Владимирович Сайсарский №3 ШАРАПОВА Лидия Николаевна Ойунский №4 ЭВЕРСТОВА Алевтина Васильевна Студенческий №5 ОСИПОВ Алексей Андреевич Алексеевский №6 ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич Центральный №7 ФЕОКТИСТОВ Максим Владимирович Набережный №8 ДМИТРИЕВ Владислав Михайлович Речной №9 АНДРЕЕВ Георгий Петрович Лермонтовский №10 ФЕДОРОВА Юлия Михайловна Строительный №11 РОМАНОВ Феликс Игоревич Пионерский №12 ЛУКИН Михаил Михайлович Гагаринский №13 ВАСИЛЬЕВА Саргылана Афанасьевна Мархинский №14 ЛЕБЕДЕВ Андрей Викторович Северный №15 ЧЕРНЫХ Сергей Викторович

Также в депутаты Якутской городской Думы по единому избирательному округу делегатами конференции выдвинуты следующие кандидатуры участников предварительного голосования для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия»:

Общая часть 1 ЕВСИКОВА Евдокия Ивановна 2 СЕМЕНОВ Анатолий Аскалонович 3 НОВГОРОДОВ Софрон Матвеевич Территориальные группы Пригородный №1 1 САЛАТЮК Иван Владимирович 2 САВЕЛЬЕВА Елена Николаевна Автодорожный №2 1 СЕМЕНОВ Альберт Никандрович 2 СЕМЕНОВА Ольга Ивановна Сайсарский №3 1 ТИТОВ Владимир Владимирович Ойунский №4 1 ЛАПТЕВ Афанасий Александрович 2 ДАНИЛОВ Василий Алексеевич Студенческий №5 1 ПАВЛОВ Степан Ильич 2 ТАРАСОВ Николай Николаевич Алексеевский №6 1 ПАХОМОВА Наталья Николаевна 2 НИКОЛАЕВ Василий Николаевич Центральный №7 1 КОЛЕСОВА Туйара Валерьевна 2 ЛАДИКОВ Евгений Александрович Набережный №8 1 СТРУЧКОВА Любовь Константиновна Речной №9 1 ГОРБУНОВА Ангелина Владимировна 2 ФЕДОРОВ Михаил Владимирович Лермонтовский №10 1 СОЛОВЬЕВ Леонид Владимирович 2 ГАБЫШЕВ Николай Максимович Строительный №11 1 МОРДОСОВ Анатолий Николаевич 2 ОБОЮКОВ Николай Сергеевич Пионерский №12 1 СОСИН Михаил Александрович 2 НИКОЛАЕВ Николай Семенович Гагаринский №13 1 ПЕТРОВ Андрей Владимирович Мархинский №14 1 ИВОЧКИН Василий Викторович 2 ЯКОВЛЕВ Иннокентий Иннокентьевич Северный №15 1 ТИТОВА Антонина Степановна

Напомним, что выборы в городскую Думу Якутска состоятся 9 сентября.