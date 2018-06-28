«Единая Россия» утвердила партийную «тройку» на выборах в городскую Думу Якутска

27 июня в Якутске состоялась конференция Якутского местного отделения партии «Единая Россия». Основным вопросом повестки было выдвижение партийной «тройки» на предстоящие выборы Якутской городской Думы. В работе конференции принял участие Сахамин АФАНАСЬЕВ, секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия». Конференцию вел Александр САВВИНОВ, секретарь Якутского местного отделения партии.
По итогам состоявшейся конференции общегородской список возглавили: заместитель главы Якутска по социальным вопросам Евдокия ЕВСИКОВА; Анатолий СЕМЕНОВ, директор технопарка «Якутия» и заместитель руководителя Якутского местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Софрон НОВГОРОДОВ.
Делегаты конференции Якутского местного отделения выдвинули кандидатов в депутаты Якутской городской Думы по одномандатным избирательным округам следующие кандидатуры для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия»:
|Пригородный №1
|КОЗЛОВА Парасковья Афанасьевна
|Автодорожный №2
|АММОСОВ Владимир Владимирович
|Сайсарский №3
|ШАРАПОВА Лидия Николаевна
|Ойунский №4
|ЭВЕРСТОВА Алевтина Васильевна
|Студенческий №5
|ОСИПОВ Алексей Андреевич
|Алексеевский №6
|ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич
|Центральный №7
|ФЕОКТИСТОВ Максим Владимирович
|Набережный №8
|ДМИТРИЕВ Владислав Михайлович
|Речной №9
|АНДРЕЕВ Георгий Петрович
|Лермонтовский №10
|ФЕДОРОВА Юлия Михайловна
|Строительный №11
|РОМАНОВ Феликс Игоревич
|Пионерский №12
|ЛУКИН Михаил Михайлович
|Гагаринский №13
|ВАСИЛЬЕВА Саргылана Афанасьевна
|Мархинский №14
|ЛЕБЕДЕВ Андрей Викторович
|Северный №15
|ЧЕРНЫХ Сергей Викторович
Также в депутаты Якутской городской Думы по единому избирательному округу делегатами конференции выдвинуты следующие кандидатуры участников предварительного голосования для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия»:
|Общая часть
|1
|ЕВСИКОВА Евдокия Ивановна
|2
|СЕМЕНОВ Анатолий Аскалонович
|3
|НОВГОРОДОВ Софрон Матвеевич
|Территориальные группы
|Пригородный №1
|1
|САЛАТЮК Иван Владимирович
|2
|САВЕЛЬЕВА Елена Николаевна
|Автодорожный №2
|1
|СЕМЕНОВ Альберт Никандрович
|2
|СЕМЕНОВА Ольга Ивановна
|Сайсарский №3
|1
|ТИТОВ Владимир Владимирович
|Ойунский №4
|1
|ЛАПТЕВ Афанасий Александрович
|2
|ДАНИЛОВ Василий Алексеевич
|Студенческий №5
|1
|ПАВЛОВ Степан Ильич
|2
|ТАРАСОВ Николай Николаевич
|Алексеевский №6
|1
|ПАХОМОВА Наталья Николаевна
|2
|НИКОЛАЕВ Василий Николаевич
|Центральный №7
|1
|КОЛЕСОВА Туйара Валерьевна
|2
|ЛАДИКОВ Евгений Александрович
|Набережный №8
|1
|СТРУЧКОВА Любовь Константиновна
|Речной №9
|1
|ГОРБУНОВА Ангелина Владимировна
|2
|ФЕДОРОВ Михаил Владимирович
|Лермонтовский №10
|1
|СОЛОВЬЕВ Леонид Владимирович
|2
|ГАБЫШЕВ Николай Максимович
|Строительный №11
|1
|МОРДОСОВ Анатолий Николаевич
|2
|ОБОЮКОВ Николай Сергеевич
|Пионерский №12
|1
|СОСИН Михаил Александрович
|2
|НИКОЛАЕВ Николай Семенович
|Гагаринский №13
|1
|ПЕТРОВ Андрей Владимирович
|Мархинский №14
|1
|ИВОЧКИН Василий Викторович
|2
|ЯКОВЛЕВ Иннокентий Иннокентьевич
|Северный №15
|1
|ТИТОВА Антонина Степановна
Напомним, что выборы в городскую Думу Якутска состоятся 9 сентября.
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