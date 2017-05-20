«Единая Россия»: Светлая память Александру Афанасьевичу Романову

Якутское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Афанасьевича Романова, народного депутата Республики Саха (Якутия), председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, члена фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), регионального координатора партийного проекта «Городская среда».

В этот день партийцы скорбят и разделяют боль этой тяжелой потери.

Александр Афанасьевич пользовался большим авторитетом среди коллег по парламентской работе и партийной деятельности. Его кончина — это невосполнимая утрата для всех, кто его знал, кому посчастливилось работать и взаимодействовать с ним.

Светлая память об Александре Афанасьевиче Романове, талантливом руководителе, профессионале высочайшего уровня и прекрасном человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

Секретарь ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.А.Ноговицын