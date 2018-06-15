«Единая Россия» проведет новые праймериз в трех избирательных округах Якутии

Политические изменения, начавшиеся с назначения временно исполняющим главы республики Айсена Николаева, коснутся состава кандидатов в народные депутаты от партии «Единая Россия». На заседании политсовета регионального отделения партии было принято решение о проведении дополнительных предварительных голосований в ряде избирательных округов Якутии.

«По ряду объективных причин политсовет ЯРО партии «Единая Россия» принял решение о назначении дополнительных праймериз по Даркылахскому, Чурапчинскому и Арктическому одномандатным округам, а также по партийному списку Арктического округа», — объявил после завершения заседания политсовета врио секретаря ЯРО «Единой России» Сахамин Афанасьев.

При этом он объяснил, что кандидаты по Даркылахскому округу, взвесив все варианты, приняли решение о неучастии в избирательной кампании. По Чурапчинскому одномандатному округу кандидат «Единой России» будет переходить в исполнительную власть республики, поэтому уже не может принимать участия на выборах. По Арктическому кандидат тоже принял решение отказаться от участия.

«Что касается партийного списка Арктического округа, то мы учли заявление кандидата, победившего на прошлом праймериз, но по ряду причин оргкомитет счел нужным аннулировать те результаты, чтобы восстановить настоящую картину. При этом имеются два заявления об отказе от намерений от участников предварительного голосования по этому округу. Поэтому политсовет принял решение назначить новую процедуру предварительного голосования», — объяснил Сахамин Афанасьев.

Он уточнил, что по другим одномандатным округам возможны внутренние передвижки. Устав партии это позволяет. Делается это, по словам врио секретаря партии, для того, чтобы с максимальной эффективностью войти в избирательную кампанию.

«Хорошо, что у нас есть резерв. По одномандатным округам принимали участие по 2-3 кандидата, по спискам – по 5-6. Этот резерв позволяет нам делать внутренние передвижки в зависимости от перемен политической обстановки», — добавил Сахамин Афанасьев.

Напомним, что выборы депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии пройдут в единый день голосования 9 сентября вместе с выборами главы республики. В этот же день в ряде муниципальных районов будут избирать глав и депутатов представительных органов власти.