«Единая Россия» проведет аудит учета членов партии до конца 2018 года

По словам Андрея ТУРЧАКА, аудит необходим для актуализации сведений, содержащихся в Едином реестре членов партии

Сегодня на заседании Президиум Генерального совета «Единой России» утвердил решение о проведении до конца 2018 года аудита учета членов партии.

Как отметил секретарь Генсовета Андрей ТУРЧАК, аудит необходим для актуализации сведений, содержащихся в Едином реестре членов Партии.

По словам заместителя секретаря Генсовета Виктора СЕЛИВЕРСТОВА, комплексная сверка членов Партии проводилась еще в 2010 году. «В течение 2018 года мы должны провести аудит членов Партии, которые состоят на учете в региональных и местных отделениях, и в обязательном порядке использовать этот аудит для понимания «боеспособности» наших организаций», — отметил Селиверстов.

В связи с этим Президиум Генсовета «Единой России» дал поручение ЦИК Партии обобщить региональный опыт проведения аудита членов Партии на местах и сформировать методические рекомендации по проведению аудита учета членов Партии 31 марта 2018 года.

На основании этих методических рекомендаций реготделениям поручается провести аудит регионального учета членов Партии и представить сводный отчет об изменении сведений, содержащихся в Едином реестре членов Партии, в ЦИК Партии в срок не позднее 20 ноября 2018 года.

Кроме того, Президиум Генсовета «Единой России» дал поручение региональным отделениям провести оценку активности членов Партии в рамках мобилизационной кампании на выборах Президента 18 марта 2018 года.