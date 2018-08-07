«Единая Россия» приняла жесткое решение по депутату Юрию Садовникову

Заместитель генерального директора ГУП ЖКХ РС(Я) Юрий Садовников исключен из списка кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва. Соответствующее решение принято 7 августа на внеочередном заседании политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Члены политсовета поддержали решение об исключении Садовникова из списка кандидатов в Колымо-Индигирской региональной группе №34 за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам», – сказал секретарь ЯРО «Единой России» Сахамин Афанасьев.

Он отметил, что якутское региональное отделение партии всегда будет занимать жесткую позицию по отношению к членам фракции или кандидатам на любую выборную должность, нарушившим общепринятые нормы и правила поведения в обществе. «Каждый подобный случай будет оперативно рассматриваться на заседании политсовета. Будем принимать самые строгие меры – несмотря ни на должности, ни на звания», – подчеркнул Сахамин Афанасьев.

Также отметим, что Юрий Садовников не являлся, как сообщали в ряде СМИ, членом «Единой России». Он выдвигался на выборы как сторонник партии.