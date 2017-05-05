Единая Россия приглашает сделать шаг к своему здоровью

12 мая ЯРО Партии «Единая Россия» проводит республиканскую акцию «Подари Победу Родине, сделай шаг к своему Здоровью!», посвященную празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В акции может принять участие любой житель нашей республики.

Семь тысяч двести жителей Якутии совершат 72 миллиона шагов в 34 районах республики и в городе Якутске. Каждый участник должен сделать 10 тысяч шагов.

В столице республики провести акцию планируется на стадионе «Туймаада» и Парке культуры и отдыха с 15:00 часов, с участием двух тысяч человек.

По итогам акции каждому участнику будет подарена символическая георгиевская ленточка. На данный момент в муниципальные образования направляются более двух километров символов Победы.

Акция пройдет в рамках реализации Федерального партийного проекта «Здоровое будущее» на территории Республики Саха (Якутия) с участием ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».