Пенсионная реформа: жителей Крайнего Севера ждет сюрприз?

Генеральный совет «ЕДИНОЙ РОССИИ» 20 августа поддержал предложение о сохранении пенсионного возраста жителям Крайнего Севера.

Генсовет рассмотрел итоги общественного обсуждения и выработал окончательную позицию «ЕДИНОЙ РОССИИ» по вопросу совершенствования пенсионной системы.

— Депутатским фракциям «ЕДИНОЙ РОССИИ» в заксобраниях субъектов РФ необходимо рассмотреть вопрос о сохранении региональных мер социальной поддержки, — отметил Секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, говоря о ранее установленных критериях пенсионного возраста (для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет, а в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям – 55 лет и 50 лет).

Кроме того, Генсовет «ЕДИНОЙ РОССИИ» обратится с предложением к лидеру Партии, Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением о нормативном закреплении направления в доход бюджета Пенфонда РФ средств, вырученных от реализации имущества, а также денежных средств, конфискованных по преступлениям коррупционной направленности.