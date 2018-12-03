Эдик Якут влюбился?

На днях знаменитый шоумэн Эдуард Гаврильев, более известный как Эдик Якут, провел открытие московского центра красоты и спорта.
Во время мероприятия наш земляк не упустил возможности и набил себе татуировку на среднем пальце в виде сердечка.
Как оказалось, точно такую же татуировку сделала себе известная актриса, участница Comedy Woman на ТНТ Надежда Сысоева.
Неужели Эдик влюбился?
Ведь сердце — это общеизвестный символ любви. А в последнее время парные тату становятся все более популярней.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.