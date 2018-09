Эдик Якут сделал своей возлюбленной подарок на свадьбу

View this post on Instagram

#свадьба #судьба #любовь вчера девушка в которую был влюблён и просил ее руки раз 10, вышла замуж за другого((( я вытер слезы и вместе с друзьями решил поздравить по якутски!))) это якутский хоровод Осуохай! запевают и танцуют его в особо торжественных случаях! И вот мой друг Саарын из Намцев и прекрасные артисты театра Олонхо, решили поздравить молодых Татьяну Терешину и Олега Курбатова со свадьбой!!!! @tanya_tereshina