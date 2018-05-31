ECOGAS: Экология плюс экономия

Уже 425 владельцев автомобилей стали клиентами Центра «Экогаз-сервис». В «ЯТЭК» подсчитали: в результате переоборудования только за год наши клиенты сэкономили на топливе в общей сложности более 13 миллионов рублей.

Эксперты компании «ЯТЭК» провели подсчеты реальной экономии для владельцев переоборудованных авто. В среднем годовой пробег автомобиля в Якутске составляет 12 тыс. км. И если владелец авто использует в качестве топлива бензин марки АИ-95, то в год он потратит на топливо порядка 60 тысяч рублей. (Цена на АИ-95 на апрель в Якутске составила 50,03 руб.) В то время, как для автомобиля, который работает на газовом топливе аналогичный пробег обойдется более, чем в два раза дешевле – почти 30 тысяч рублей. (Цена на ПБА на апрель в Якутске составила 22,05 руб.) Таким образом, годовая экономия для каждого из наших клиентов получается более 30 тысяч рублей в год. Для всех 425 авто, переведенных на ПБА в Центре «Экогаз-Сервис» сумма экономии, исходя из вышеприведенных расчетов составила более 13 миллионов рублей.

И сумма сэкономленных средств ежедневно увеличивается, ведь якутяне все активнее включаются в проект. Пропан-бутан в два раза дешевле и гораздо экологичнее бензина. К тому же, проект стал общедоступным благодаря демократичной политике компании по ценообразованию.

Все этапы работ происходят у одного исполнителя, все делается на высшем уровне, профессионально и недорого. Специалисты, которые прошли обучение в Европе, производят весь комплекс работ: качественный монтаж, сервис и обслуживание. В рамках проекта организована уникальная схема поставки, когда поставщик хранит оборудование непосредственно на складе исполнителя, а заказчик платит за него непосредственно после установки. В Якутии можно ждать оборудования три месяца, а в Центре «Экогаз-сервис» установка происходит очень быстро.

Создание и открытие центра в прошлом году стало еще одним этапом масштабного проекта «ЯТЭК» ECOGAS. Напомним, проект стартовал в 2015 году, компания открыла новое производство на Средневилюйском месторождении и сеть автомобильных газовых заправок. В настоящее время в Якутске действуют четыре заправки, где автолюбители всегда могут заправить свои автомобили газом. В целом благодаря проекту компании «ЯТЭК» экологичное топливо используется в два раза активнее чем по другим регионам Дальневосточного федерального округа. Это очень высокий показатель. Не говоря уже о солидной экономии средств для жителей Якутска.