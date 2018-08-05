Джулустан Хон: Ситуация с лесным пожаром рядом с вахтовым посёлком Накын под контролем

Ситуация с лесным пожаром рядом с вахтовым посёлком Накын под контролем, сообщили 5 августа в Департаменте по лесным отношениям РС(Я).

По данным заместителя руководителя Департамента, в тушении пожара задействованы 25 парашютистов-пожарных Нюрбинского и Верхневилюйского авиаотделений. На защиту арендованных лесных участков привлечены собственные пожарные силы Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» в количестве 20 человек.

За прошедшие сутки работы велись по юго-восточной сторону от вахтового посёлка, проведён отжиг по профилю до дороги 3 км.

«На данный момент площадь активных очагов горения составляет 30 га. Распространения огня в сторону посёлка и объектов экономики не допущено, работы по ликвидации пожара продолжаются. Ситуация находится под контролем», – подчеркнул Джулустан Хон.