Джулустан Хон: На защиту вахтового посёлка Накын вылетели 12 авиапожарных

В вахтовом посёлке Накын Нюрбинского улуса обострилась лесопожарная обстановка. Об этом 4 августа заявил заместитель руководителя Департамента по лесным отношениям республики Джулустан Хон.

«Из-за сильного ветра огонь прошёлся «верховым», «перепрыгнул» через ранее проложенную минерализованную полосу», ­– добавил он.

Сегодня в 11.30 часов утра из г. Нюрба вылетела группа из 12 парашютистов-пожарных. Для уточнения площади и прогноза распространения огня организован облёт местности на вертолёте Ми-8 АК «АЛРОСА».

Джулустан Хон отметил, что ранее лесной службой района совместно с компанией были проведены противопожарные мероприятия в части устранения возможной угрозы к пожароопасным и взрывоопасным объектам Нюрбинского ГОКа: нефтебазы, склада ВМ.

«Трактором «Катарпиллер Д6 А» был проложен противопожарный разрыв с минерализованной полосой на северо-западной кромке по профилю. Проложено 5 км. минполосы от восточного отвала карьера «Ботуобинский» до третьего озера на р. «Дьахтар урэ5э». По юго-западной стороне лесного пожара с озера проложена минполоса на северо-запад по профилю до 8 км. автодороги на пристань, проложена минполоса до «Гидроузла Лиендокит» протяженностью 12,5км.», – рассказал замруководителя Департамента.

В настоящее время принимаются дополнительные меры по защите населённого пункта и объектов экономики, прокладываются дополнительные минполосы.

«При необходимости на защиту вахтового посёлка будут переброшены дополнительные силы с близлежащих районов. Прямой угрозы населённому пункту и объектам экономики нет», – подчеркнул Джулустан Хон.